Bắt giữ nghi phạm móc túi trà trộn dòng người chiêm bái xá lợi Phật

Sáng nay (31.5), nghi phạm Nguyễn Thật (35 tuổi, ở xã Bình Mỹ, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) trà trộn vào dòng người chiêm bái xá lợi Phật để móc túi đã được Công an P.Hòa Hải (Q.Ngũ Hành Sơn) bàn giao cho Công an TP.Đà Nẵng khu vực 2 xử lý.

Tổ công tác Công an P.Hòa Hải làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực đường Non Nước - Lê Văn Hiến, phục vụ người dân du khách đến chiêm bái xá lợi Phật tại chùa Quán Thế Âm.

Nghi phạm Nguyễn Thật bị tạm giữ ẢNH: NGUYỄN TÚ

Khoảng 22 giờ ngày 30.5, trong lúc tuần tra kiểm soát, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên có dấu hiệu khả nghi nên tiếp cận, đề nghị kiểm tra hành chính. Thấy lực lượng công an, người này bỏ chạy vào phía chân núi nên Công an P.Hòa Hải huy động thêm các lực lượng hỗ trợ tổ chức vây bắt.

Ngay sau đó, nghi phạm bị áp tải về trụ sở Công an P.Hòa Hải để đấu tranh, xác định lai lịch là Nguyễn Thật (35 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi).

Kiểm tra túi xách của Thật, công an phát hiện 5 điện thoại di động, gồm 2 điện thoại Samsung màu xanh nhạt, 3 điện thoại iPhone đã bị tháo sim.

Công an P.Hòa Hải đề nghị nạn nhân bị móc túi điện thoại, có đặc điểm như hình ảnh đăng tải, chủ động liên hệ công an phường để được hỗ trợ giải quyết ẢNH: NGUYỄN TÚ

Thật khai nhận cả 5 điện thoại di động trên do Thật vừa móc túi người dân, du khách trong đêm 30.5 tại khu vực chùa Quán Thế Âm. Thật đã trà trộn vào dòng người chiêm bái xá lợi Phật để trộm.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân đến chiêm bái xá lợi Phật cần nâng cao cảnh giác, tăng cường các biện pháp quản lý tài sản nhằm hạn chế tình trạng bị kẻ gian trà trộn vào dòng người rồi ra tay trộm cắp.