Bắt nhóm 8 người dàn cảnh móc túi tại lễ tốt nghiệp ở TP.HCM

Ngày 31.7, đại diện Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.5 (TP.HCM) đang củng cố hồ sơ, đấu tranh lấy lời khai, mở rộng điều tra đối với nhóm chuyên dàn cảnh móc túi, chiếm đoạt tài sản.

Toàn bộ quá trình gây án của nhóm móc túi bị công an phát hiện CACC

Thời gian gần đây, Công an Q.5 phát hiện nhóm gồm 8 người cư trú tại nhiều quận, huyện, TP.Thủ Đức, lợi dụng các sự kiện đông người, lễ tốt nghiệp, lễ hội của các trường đại học, cao đẳng, hội chợ, triển lãm trên địa bàn Q.5 để trà trộn, dàn cảnh với mục đích móc túi, chiếm đoạt tài sản.

Nhóm này tập trung vào các tài sản có giá trị là điện thoại di động, máy chụp hình, tiền mặt của người dân. Sau khi gây án, nhóm này nhanh chóng giải tán, tẩu thoát.

Ngày 29.7, Công an Q.5 phát hiện Trần Thị Minh Nguyệt (50 tuổi), Trần Thị Hòa Ni (36 tuổi), Trần Thị Thu Hiền (58 tuổi), Nguyễn Quang Phú (43 tuổi, cùng ngụ TP.Thủ Đức); Đỗ Thị Tâm (44 tuổi), Lê Chinh Đức (58 tuổi, cùng ngụ H.Củ Chi); Lê Minh Trí (63 tuổi, ngụ Q.8) và Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (63 tuổi, ngụ Q.7) xuất hiện tại lễ tốt nghiệp của Trường đại học Sài Gòn (đường An Dương Vương, Q.5).

Lực lượng trinh sát Công an Q.5 theo dõi, phát hiện Trần Thị Minh Nguyệt tìm các sinh viên và người nhà đến dự lễ tốt nghiệp tại sân trường sơ hở trong bảo quản tài sản.

Công an lấy lời khai nhóm móc túi CACC

Nguyệt ra hiệu cho đồng bọn là Đỗ Thị Tâm, Trần Thị Hòa Ni, Lê Minh Trí tạo tình huống dàn cảnh, chen lấn tạo điều kiện cho Nguyệt móc túi, trộm cắp tài sản của nạn nhân. Sau khi lấy được tài sản, Nguyệt nhanh chóng chuyển tài sản qua cho Nguyễn Thị Tuyết Hạnh cất giấu.

Trần Thị Thu Hiền, Lê Chinh Đức và Nguyễn Quang Phú phân công nhau cảnh giới, mang điện thoại di động đã trộm cắp, bán lại cho Cửa hàng điện thoại di động Ngọc Tài (đường Tôn Đản, P.14, Q.4) do Nguyễn Ngọc Chân (41 tuổi, ngụ Q.4) làm chủ.

Chân biết rõ điện thoại bị khóa bằng mật khẩu tài khoản icloud, tài khoản google có nguồn gốc do phạm tội mà có, nhưng vì lợi nhuận, Nguyễn Ngọc Chân vẫn cố ý mua lại với giá trị thấp hơn thị trường.

Đến nay (31.7), Công an Q.5 đã bắt giữ toàn bộ nhóm dàn cảnh, móc túi, chiếm đoạt tài sản nói trên. Bên cạnh đó, Công an Q.5 xử lý triệt để những người tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, thu hồi tang vật.

Điện thoại của các nạn nhân bị nhóm móc túi chiếm đoạt CACC

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.5 đang khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ, đấu tranh lấy lời khai để sớm kết luận điều tra, đề nghị truy tố, xử lý nghiêm nhóm dàn cảnh móc túi theo quy định của pháp luật.