Chồng sát hại vợ rồi tự tử, con nhỏ bị chém trọng thương ở phường Bình Dương

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, lãnh đạo phường Bình Dương (phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một cũ, TP.HCM) cho biết đã cử Phó chủ tịch UBND phường đến hiện trường hỗ trợ gia đình nạn nhân và 2 cháu nhỏ khi vụ chồng sát hại vợ xảy ra ở địa phương này.

Phường Bình Dương cũng hỗ trợ kinh phí để lo hậu sự cho 2 vợ chồng và chăm lo cấp cứu cho cháu nhỏ là con của nạn nhân bị thương rất nặng.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc đau lòng xảy ra tối 7.8, tại một căn nhà trọ ở phường Bình Dương khi người chồng dùng dao chém tử vong người vợ và chém bị thương cháu nhỏ sinh năm 2013. Còn 1 cháu nhỏ 5 tuổi may mắn thoát nạn khi đang đi học thêm chưa về đến nhà.

Công an phong tỏa hiện trường vụ chồng sát hại vợ ở phường Bình Dương ẢNH: Đ.X

Người dân cho biết, 2 vợ chồng nạn nhân quê ở miền Tây cùng 2 con nhỏ lên phường Bình Dương sinh sống, làm công nhân.

Trong quá trình sinh sống, 2 vợ chồng phát sinh mâu thuẫn, do ghen tuông vào tối cùng ngày (7.8), người chồng dùng dao sát hại vợ rồi tự tử.

Trong lúc nóng giận, người chồng chém luôn cả cháu nhỏ sinh 2013 làm cháu bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện Công an TP.HCM đang phối hợp công an địa phương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bàn giao thi thể 2 vợ chồng cho gia đình mai táng, đồng thời chính quyền địa phương hỗ trợ điều trị thương tích cho cháu nhỏ sinh năm 2013.