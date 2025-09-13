Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Vụ sát hại 3 người ở Đắk Lắk: Nghi phạm dùng dao khống chế để cướp xe

Hữu Tú
Hữu Tú
13/09/2025 20:06 GMT+7

Sau khi ra tay sát hại làm 3 người tử vong và một người bị thương ở Đắk Lắk, trên đường lẩn trốn, nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận tiếp tục dùng dao khống chế người dân để cướp xe máy nhằm tẩu thoát.

Ngày 13.9, bà L.T.L.C (46 tuổi, ở P.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết bà đã chống trả khi nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi - hung thủ sát hại 3 người tử vong) chặn đường dùng dao khống chế để cướp xe máy bỏ trốn.

Bà C. thông tin, vào khoảng 6 giờ cùng ngày, bà đang chạy xe máy trên đường Đinh Núp (P.Tân Lập) thì bị Thuận từ trong vườn cà phê lao ra chặn đường, dùng dao khống chế để cướp xe máy.

Vụ sát hại 3 người ở Đắk Lắk: Người dân chống trả khi nghi phạm cướp xe - Ảnh 1.

Bà C. chống trả khi bị nghi phạm Thuận dùng dao khống chế cướp xe máy để bỏ trốn

ẢNH: HỮU TÚ

"Nghi phạm kề dao vào cổ và nói tôi bước xuống để lấy xe máy. Tôi nói cho lấy lại túi xách còn xe máy thì cứ lấy. Tôi đạp mạnh vào xe khiến nghi phạm té ngã xuống đường. Tôi thấy trên áo nghi phạm có nhiều vết máu", bà C. kể lại.

Bà C. cho biết, sau khi té ngã, Thuận dựng xe máy quay đầu bỏ chạy. Bà C. dùng củ khoai mỳ đánh vào lưng nhưng nghi phạm cũng tẩu thoát. Thời điểm xảy ra vụ cướp, khu vực đường Đinh Núp vắng người qua lại.

"Về sau, tôi mới nghe em gái nói người cướp xe là nghi phạm sát hại 3 người đang bị truy tìm. Sau đó, tôi đã trình báo cơ quan chức năng về vụ việc. Trong lúc xô xát tôi có bị thương ở chân, phải đến bệnh viện khâu 5 mũi…", bà C. nói.

Bà C. cho biết, tài sản của bà đều ở trên xe máy, gồm ví tiền, điện thoại. Bà C. chia sẻ thêm, bà thấy may mắn khi bản thân vẫn còn an toàn, không bị Thuận làm ảnh hưởng đến tính mạng.

Cuộc giằng co giữa nghi phạm thảm án ở Đắk Lắk và người bị cướp xe máy

Như Thanh Niên đã thông tin, đêm 12.9, Thuận mang theo 1 chiếc búa đóng đinh, 1 con dao bầu và 1 con dao đến nhà chị H. đánh, đâm chém khiến 3 người trong một gia đình chị H. tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng.

Sau khi gây án, Thuận cướp 1 xe máy, 1 điện thoại di động của người dân để tẩu thoát. Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 13.9, lực lượng chức năng đã bắt giữ Thuận.

Cùng ngày, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Nam Đại Thuận để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.

Khám phá thêm chủ đề

