Thời sự

Khởi tố bị can sát hại 3 người trong một gia đình ở Đắk Lắk

Hữu Tú
13/09/2025 16:57 GMT+7

Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khởi tố bị can sát hại 3 người trong một gia đình về hành vi giết người, cướp tài sản.

Ngày 13.9, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, ở P.Ea Kao, thuộc TP.Buôn Ma Thuột cũ) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản. Thuận là bị can sát hại 3 người, khiến 1 người bị thương.

Bị can sát hại 3 người trong một gia đình ở Đắk Lắk

Tại cơ quan công an, Thuận khai nhận có một con gái chung (3 tuổi) với chị N.T.K.H (32 tuổi, ở P.Thành Nhất). Tuy nhiên, gia đình chị H. muốn chị H. cắt đứt quan hệ với Thuận nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Đêm 12.9, Thuận mang theo 1 chiếc búa đóng đinh, 1 con dao bầu và 1 con dao đến nhà chị H.. Thuận dùng búa và dao đánh, đâm chém khiến 3 người trong một gia đình chị H. tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng.

Sau khi gây án, Thuận cướp 1 xe máy, 1 điện thoại di động của người dân để tẩu thoát. Khoảng 8 giờ 30 phút (ngày 13.9), lực lượng chức năng đã bắt giữ Thuận.

Nghi phạm vụ thảm án ở Đắk Lắk 'cải trang' phụ nữ để bỏ trốn

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ Nguyễn Nam Đại Thuận sát hại 3 người trong 1 gia đình, cướp tài sản...

Vụ 3 người bị sát hại ở Đắk Lắk: Nghi phạm khai gì ?

Vụ 3 người bị sát hại ở Đắk Lắk: Nghi phạm khai gì ?

Ngày 13.9, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã lấy lời khai ban đầu của Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi), nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở P.Thành Nhất (thuộc TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cũ).

sát hại Án mạng Giết người sát hại 3 người Đắk Lắk khởi tố cướp tài sản
