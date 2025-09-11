Ngày 11.9, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Đỗ Thanh Tâm, Chủ tịch - Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn dự án Hoàng Gia (Công ty Hoàng Gia, trụ sở tại TP.HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Thanh Tâm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 800 tỉ đồng ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ cuối năm 2016, Tâm với danh nghĩa chủ tịch, tổng giám đốc của Công ty Hoàng Gia đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để lừa người dân gửi tiền vào công ty với hình thức đầu tư sinh lời.

Tâm lập 22 văn phòng đại diện, chi nhánh tại 16 tỉnh, thành phố để tiếp cận với người có nhu cầu cho vay vốn. Từ đó, Tâm tổ chức các buổi hội thảo, huy động vốn của người dân tại nhiều địa phương trên cả nước.

Trong các buổi hội thảo, Công ty Hoàng Gia đưa ra nhiều gói vay tiền với mức lợi nhuận 83- 96% trong thời gian từ 13-15 tháng để đánh lừa người dân.

Ngoài ra, Tâm còn "vẽ" ra các dự án, hệ thống siêu thị do công ty đang đầu tư có lãi, giới thiệu nhiều giải thưởng danh giá mà Tâm và Công ty Hoàng Gia đã đạt được để khách hàng tin tưởng, gửi tiền vào công ty.

Theo cơ quan chức năng, các giải thưởng này đều do Tâm dùng tiền mua từ các công ty tổ chức sự kiện hoặc các tạp chí để "đánh bóng" tên tuổi và nâng uy tín của bản thân.

Từ năm 2017-2019, Tâm cùng Công ty Hoàng Gia đã dụ dỗ hàng trăm người dân gửi tiền vào công ty của mình. Đến nay, cơ quan chức năng tiếp nhận hơn 700 đơn tố giác của người dân về hành vi của Tâm.

Bước đầu công an xác định, Tâm sử dụng 10 tài khoản ngân hàng để giao dịch phục vụ hoạt động huy động vốn, đầu tư kinh doanh với tổng số tiền phát sinh khoảng 2.800 tỉ đồng. Trong đó, Tâm đã chiếm đoạt gần 800 tỉ đồng khiến nhiều người rơi vào cảnh trắng tay.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk kêu gọi bị hại liên hệ với đơn vị để làm rõ hành vi phạm tội của Đỗ Thanh Tâm.