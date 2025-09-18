Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đồng Tháp: Cháy tàu cá đang neo đậu

Thanh Quân
Thanh Quân
18/09/2025 11:38 GMT+7

Chỉ trong 30 phút, lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp đã khống chế hoàn toàn vụ cháy tàu cá ở P.Mỹ Phong, không để ngọn lửa gây ảnh hưởng đến các tàu cá kế bên.

Ngày 18.9, tin từ Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị đã dập tắt hoàn toàn vụ cháy tàu cá ở P.Mỹ Phong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 40 ngày 17.9, tàu cá do bà P.T.T (44 tuổi, P.Mỹ Phong) làm chủ đang neo đậu ở bến sông thuộc P.Mỹ Phong để sửa chữa thì bất ngờ bốc cháy.

- Ảnh 1.

Tàu cá khi đang neo đậu thì bị bốc cháy

ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Ngay khi nhận tin báo về vụ cháy, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Tháp huy động khoảng 30 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường. Tuy nhiên, do địa hình phức tạp với đường vào nhỏ hẹp, lầy lội khiến xe chữa cháy không thể tiếp cận. Lực lượng chức năng phải dùng xe máy, xe kéo của người dân vận chuyển thiết bị vào địa điểm cháy.  

Đặc biệt, bên trong tàu chứa nhiều vật liệu dễ cháy như nhiên liệu, lưới và ngư cụ khiến đám cháy lan nhanh.

Trong điều kiện thủy triều cạn, cán bộ, chiến sĩ phải lội bùn, di chuyển máy bơm nổi và vòi ra giữa sông cách bờ khoảng 40 m để lấy nước phục vụ chữa cháy. Song song đó, một mũi khác dùng ca nô phun nước trực diện từ phía ngoài.

Sau khoảng 30 phút, ngọn lửa được khống chế, thân tàu tiếp tục được làm mát để phòng cháy trở lại. Nhờ sự xử lý khẩn trương, lực lượng chức năng đã bảo vệ được 3 phương tiện khác đang neo gần đó. 

Vụ cháy tàu cá không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân cũng như mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Khám phá thêm chủ đề

cháy tàu cá cháy tàu tàu cá đồng tháp
Bình luận

