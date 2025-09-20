Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Sạt lở bờ sông Tiền, nhiều nhà dân bị cuốn trôi

Thanh Quân
Thanh Quân
20/09/2025 13:26 GMT+7

Một vụ sạt lở sông Tiền (Đồng Tháp) xảy ra rạng sáng 20.9 gây hư hại 6 nhà dân, thiệt hại ước tính hàng tỉ đồng.

Ngày 20.9, lãnh đạo UBND P.Cao Lãnh (Đồng Tháp) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến 6 nhà dân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ ngày 20.9, tại khu vực Tổ 1, đường Nguyễn Hương, khóm Tân Tịch, P.Cao Lãnh (Đồng Tháp) đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng ven bờ sông Tiền.

Sạt lở bờ sông Tiền, nhiều nhà dân bị cuốn trôi- Ảnh 1.

Vụ sạt lở làm một phần ngôi nhà rơi xuống sông Tiền

ẢNH: CTV

Đoạn sạt lở ăn sâu vào đất liền khoảng 20 m, dài gần 100 m, làm ảnh hưởng trực tiếp đến 6 hộ dân sinh sống sát bờ sông. Trong đó, có 2 ngôi nhà gần như sạt xuống sông hoàn toàn.

Theo lãnh đạo UBND P.Cao Lãnh, diện tích phần đất bị sạt lở khoảng 2.000 m², tổng giá trị thiệt hại ước tính 2 tỉ đồng. Các hộ dân chịu ảnh hưởng gồm: Nguyễn Kim Nhuận, Nguyễn Thị Ni, Trần Văn Nhị, Nguyễn Văn Bé Tý, Lương Thị Kim Chi và Lương Văn Oanh.

Sạt lở bờ sông Tiền, nhiều nhà dân bị cuốn trôi- Ảnh 2.

Người dân và chính quyền địa phương khắc phục sự cố sạt lở

ẢNH: CTV

Nguyên nhân ban đầu được xác định do khu vực này nằm trong vùng bờ sông thường xuyên sạt lở, cộng hưởng với mưa lớn và triều cường những ngày qua khiến nền đất yếu, dễ bị sụt trượt.

Sau khi xảy ra vụ sạt lở, UBND P.Cao Lãnh đã cắm biển cảnh báo, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân di dời, tháo dỡ và di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương đồng thời đề nghị các sở, ngành của tỉnh khẩn trương khảo sát, có biện pháp xử lý cấp bách nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Được biết, khu vực này đã nằm trong quy hoạch của dự án xây dựng kè xử lý sạt lở bờ sông Tiền đoạn từ cầu Cao Lãnh đến Vàm Long Hồi (P.Cao Lãnh), được UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt chủ trương từ năm 2023. Tuy nhiên, do ảnh hưởng sạt lở ngày càng nghiêm trọng, địa phương kiến nghị sớm triển khai dự án, đồng thời có chính sách hỗ trợ cho các hộ dân phải di dời khẩn cấp.

