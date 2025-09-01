Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đồng Tháp: Phạt tàu chở cát không rõ nguồn gốc trên sông Tiền

Bắc Bình
Bắc Bình
01/09/2025 15:47 GMT+7

Sau khi bắt quả tang tàu sắt TG-158.99 chở hơn 40 m³ cát không rõ nguồn gốc trên sông Tiền, Công an Đồng Tháp xử phạt chủ tàu 45 triệu đồng, tịch thu tang vật và buộc tháo dỡ hệ thống bơm, hút cát gắn trên phương tiện.

Ngày 1.9, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết vừa phối hợp Công an xã Tân Phú Đông (Đồng Tháp) tổ chức xử phạt và buộc tháo dỡ thiết bị bơm, hút cát trên tàu sắt số hiệu TG-158.99 của ông V.V.P (ấp Tân Phú, xã Tân Phú Đông, tỉnh Đồng Tháp).

Đồng Tháp: phạt “cát tặc”, buộc tháo dỡ thiết bị hút cát khỏi tàu - Ảnh 1.

Công an tỉnh Đồng Tháp giám sát ông P. tháo dỡ thiết bị bom, hút cát trên tàu

ẢNH: B.B

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 1.8, Tổ công tác Trạm Cảnh sát đường thủy Vàm Kỳ Hôn (Phòng CSGT) phối hợp Công an xã Tân Phú Đông tuần tra trên tuyến sông Tiền (nhánh Cửa Tiểu), đoạn thuộc thủy phận ấp Tân Phú, phát hiện TG-158.99 đang vận chuyển cát nên kiểm tra hành chính. Lúc kiểm tra, trên khoang có hơn 40 m³ cát; người điều khiển là N.V.S (ngụ xã Phước Mỹ Trung, tỉnh Vĩnh Long) cùng 2 thuyền viên không xuất trình được giấy tờ chuyên môn và hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc cát. Lực lượng chức năng lập biên bản, tạm giữ phương tiện và số cát nói trên.

Đồng Tháp: phạt “cát tặc”, buộc tháo dỡ thiết bị hút cát khỏi tàu - Ảnh 2.

Chủ tàu tiến hành tháo dỡ thiết bị bơm hút cát trên tàu có số hiệu TG-158.99

ẢNH: BẮC BÌNH

Qua xác minh, Phòng CSGT đã ra quyết định xử phạt hành chính ông V.V.P 45 triệu đồng về hành vi đưa phương tiện hoán cải vào hoạt động và giao phương tiện cho người không có giấy chứng nhận chuyên môn; tịch thu hơn 40 m³ cát và buộc tháo dỡ toàn bộ thiết bị bơm, hút cát gắn trên tàu. Ông N.V.S và 2 thuyền viên bị xử phạt từ 4 - 15,5 triệu đồng về các lỗi: không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, vận chuyển khoáng sản không rõ nguồn gốc và sử dụng phương tiện không đủ điều kiện hoạt động.

Từ 1.6.2025 đến nay, Phòng CSGT Công an tỉnh đã phát hiện, xử lý 43 phương tiện gắn thiết bị bơm, hút, vận chuyển, tàng trữ khoáng sản không rõ nguồn gốc; xử phạt hành chính trên 520 triệu đồng, tịch thu 2.864 m³ cát và buộc tháo dỡ thiết bị bơm, hút cát trên các phương tiện vi phạm.

Tin liên quan

Bắt giữ nhóm người hút cát lậu trên sông Đồng Nai

Bắt giữ nhóm người hút cát lậu trên sông Đồng Nai

Phát hiện công an vây bắt, nhóm người hút cát lậu vội vàng bỏ chạy nhưng đã bị khống chế, bắt giữ.

Khám phá thêm chủ đề

đồng tháp cát tặc sông tiền bơm hút cát trái phép
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận