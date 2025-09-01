Đồng Tháp: Phạt tàu chở cát không rõ nguồn gốc trên sông Tiền

Ngày 1.9, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết vừa phối hợp Công an xã Tân Phú Đông (Đồng Tháp) tổ chức xử phạt và buộc tháo dỡ thiết bị bơm, hút cát trên tàu sắt số hiệu TG-158.99 của ông V.V.P (ấp Tân Phú, xã Tân Phú Đông, tỉnh Đồng Tháp).

Công an tỉnh Đồng Tháp giám sát ông P. tháo dỡ thiết bị bom, hút cát trên tàu ẢNH: B.B

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 1.8, Tổ công tác Trạm Cảnh sát đường thủy Vàm Kỳ Hôn (Phòng CSGT) phối hợp Công an xã Tân Phú Đông tuần tra trên tuyến sông Tiền (nhánh Cửa Tiểu), đoạn thuộc thủy phận ấp Tân Phú, phát hiện TG-158.99 đang vận chuyển cát nên kiểm tra hành chính. Lúc kiểm tra, trên khoang có hơn 40 m³ cát; người điều khiển là N.V.S (ngụ xã Phước Mỹ Trung, tỉnh Vĩnh Long) cùng 2 thuyền viên không xuất trình được giấy tờ chuyên môn và hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc cát. Lực lượng chức năng lập biên bản, tạm giữ phương tiện và số cát nói trên.

Chủ tàu tiến hành tháo dỡ thiết bị bơm hút cát trên tàu có số hiệu TG-158.99 ẢNH: BẮC BÌNH

Qua xác minh, Phòng CSGT đã ra quyết định xử phạt hành chính ông V.V.P 45 triệu đồng về hành vi đưa phương tiện hoán cải vào hoạt động và giao phương tiện cho người không có giấy chứng nhận chuyên môn; tịch thu hơn 40 m³ cát và buộc tháo dỡ toàn bộ thiết bị bơm, hút cát gắn trên tàu. Ông N.V.S và 2 thuyền viên bị xử phạt từ 4 - 15,5 triệu đồng về các lỗi: không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, vận chuyển khoáng sản không rõ nguồn gốc và sử dụng phương tiện không đủ điều kiện hoạt động.

Từ 1.6.2025 đến nay, Phòng CSGT Công an tỉnh đã phát hiện, xử lý 43 phương tiện gắn thiết bị bơm, hút, vận chuyển, tàng trữ khoáng sản không rõ nguồn gốc; xử phạt hành chính trên 520 triệu đồng, tịch thu 2.864 m³ cát và buộc tháo dỡ thiết bị bơm, hút cát trên các phương tiện vi phạm.