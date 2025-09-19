Mưa lớn gây ngập hàng ngàn mét vuông rau màu ở TP.HCM, nông dân thiệt hại nặng

Cơn mưa lớn kéo dài chiều tối 18.9 đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực ở TP.HCM, trong đó xã Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh cũ), TP.HCM chịu ảnh hưởng nặng nề với hàng ngàn mét vuông đất trồng rau bị ngập sâu.

Nỗ lực bơm nước cứu rau

Đến trưa 19.9, nhiều hộ dân tại khu vực ven đường Rạch Cầu Suối vẫn đang chạy đua với thời gian, huy động máy bơm để hút nước, cố gắng cứu vãn những luống rau bị ngập.

Vườn rau nhà ông Nam ngập trong nước ẢNH: TRẦN KHA

Tại hiện trường, các vườn rau trồng cải, mồng tơi, rau dền… của người dân nằm dọc đường Rạch Cầu Suối ngập sâu trong nước. Nhiều luống rau bị héo úa, rũ xuống sau khi nước rút. Ước tính thiệt hại của các hộ dân lên đến hàng trăm triệu đồng.

Ông Trần Văn Kiên (ở xã Vĩnh Lộc), chủ một vườn rau khoảng 3.000 m2, cho biết mưa lớn khiến toàn bộ vườn rau của ông bị ngập. Từ tối 18 - 8 giờ sáng 19.9, gia đình ông đã sử dụng các máy bơm để hút nước liên tục. Dù nước đã cơ bản rút cạn, khoảng một nửa diện tích rau của ông Kiên bị thiệt hại, ước tính khoảng 30 triệu đồng.

"Gia đình tôi sống nhờ 3.000 m2 vườn rau này suốt 6 năm qua. Mưa ngập thế này, thiệt hại không nhỏ", ông Kiên chia sẻ.

Cạnh đó, vườn rau 7.000 m2 của ông Nguyễn Văn Thảo cũng chịu thiệt hại nặng nề, với gần 100% diện tích rau bị ngập. Ông Thảo cho biết: "Mưa lớn quá, đến trưa nay, chúng tôi mới bơm nước ra Rạch Cầu Suối để cứu rau, nhưng e là không kịp".

Người dân huy động máy bơm, bơm nước cứu rau ẢNH: TRẦN KHA

Theo ông Thảo, dù nước đã rút gần hết, các luống rau bị ngập trước đó đã bắt đầu héo úa khi nắng lên. Với kinh nghiệm nhiều năm trồng rau, ông Thảo nhận định toàn bộ số rau này phải bỏ đi, và gia đình ông sẽ phải xới đất lại để trồng lứa mới. Thiệt hại của ông Thảo ước tính khoảng 100 triệu đồng.

Cải tạo Rạch Cầu Suối để đảm bảo khả năng tiêu thoát nước

Ngập nặng nề nhất là trường hợp của ông Nguyễn Văn Nam (42 tuổi), người sở hữu 4.000 m2 đất trồng rau các loại. Ông Nam cho biết, đêm 18.9, nước từ Rạch Cầu Suối tràn vào vườn rau khiến gia đình không kịp trở tay. Toàn bộ diện tích rau của ông bị ngập sâu, thiệt hại 100%.

"Gia đình tôi sống nhờ vườn rau này suốt 7 năm qua, giờ mưa ngập thế này thì không còn gì nữa", ông Nam buồn bã nói.

Vườn rau người dân ở xã Vĩnh Lộc đã được bơm hết nước ra rạch, nhưng đến trưa, nắng lên số rau trong vườn của ông bắt đầu héo, chết ẢNH: TRẦN KHA

Không chỉ vườn rau, ngôi nhà tạm mà gia đình ông thuê ở để trông vườn cũng bị ngập nước.

Ông Nam chia sẻ, cách đây 5 năm, vườn rau của ông từng bị ngập một lần. Sau đó, ông thuê xe múc đắp bờ cao để ngăn nước từ rạch tràn vào, nhưng cơn mưa lớn hôm qua khiến nước dâng quá nhanh, vượt qua bờ đắp. Đến sáng 19.9, ông Nam phải mượn thêm máy móc từ người dân lân cận và sử dụng 5 máy bơm để hút nước ra khỏi vườn.

Theo ông, khu vực này có hơn 10 hộ trồng rau bị ảnh hưởng, trong đó vườn của ông chịu thiệt hại nặng nhất do nằm ở đầu nguồn rạch. Ông Nam cũng cho rằng, việc Rạch Cầu Suối bị vướng cây cối, rác thải khiến khả năng tiêu thoát nước kém là một phần nguyên nhân dẫn đến ngập lụt nghiêm trọng.

Người dân cho rằng do cây, rác đầy dưới lòng rạch đây là nguyên nhân ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước, gây ngập ẢNH: TRẦN KHA

Theo lãnh đạo xã Vĩnh Lộc, mưa lớn chiều tối 18.9 đã ảnh hưởng đến nhiều hộ dân trồng rau trên địa bàn. Hiện địa phương tiến hành thống kê thiệt hại, nhưng chưa có báo cáo chính thức.

Trước tình cảnh này, người dân khu vực mong muốn cơ quan chức năng sớm nạo vét, cải tạo Rạch Cầu Suối để đảm bảo khả năng tiêu thoát nước, tránh tái diễn tình trạng ngập lụt sau mưa lớn, gây thiệt hại nặng nề cho các hộ trồng rau.