Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc Bạn đọc viết

Đường vào trường học xuống cấp, ngập nước

Ngọc Quỳnh
Ngọc Quỳnh
15/09/2025 08:42 GMT+7

Nhiều năm qua, hẻm 173 An Dương Vương, P.An Lạc (trước đây thuộc P.An Lạc, Q.Bình Tân), TP.HCM, thường xuyên bị ngập nước sau những cơn mưa, gây khó khăn cho việc đi lại.

Người dân địa phương cho biết trong khu vực này có Trường THCS Bình Tân nên hằng ngày, học sinh và người qua lại rất đông, dễ xảy ra tai nạn. Qua ghi nhận, mặc dù tại hẻm có hệ thống cống thoát nước nhưng do đầu hẻm 173 An Dương Vương và đến gần cuối hẻm trước nhà số 173/242 cao nên khi trời mưa nước không thoát kịp, ngập lênh láng. Tình trạng này khiến mặt đường hẻm bị bong tróc, lồi lõm, đá lởm chởm và xuống cấp đã lâu nhưng không được sửa chữa, nâng cấp. Xe máy lưu thông qua đây rất dễ trượt ngã, trong khi khu vực này có lượng xe lưu thông nhiều, tiềm ẩn mất an toàn giao thông.

- Ảnh 1.

Mặt đường hẻm 173 An Dương Vương, P.An Lạc, TP.HCM bị xuống cấp, đi lại khó khăn

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Người dân rất mong cơ quan chức năng có kế hoạch tu sửa, nâng cấp nhằm hạn chế tình trạng ngập nước để các em học sinh, thầy cô giáo, phụ huynh đi lại thuận lợi, an toàn. 

Tin liên quan

Bãi rác ngay khu lưu trú công nhân

Bãi rác ngay khu lưu trú công nhân

Trên đường 1C nối với hẻm 178 Nguyễn Thị Tú, đoạn gần khu lưu trú công nhân Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, P.Bình Tân (trước đây thuộc P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân), TP.HCM đang tồn tại bãi rác tự phát, vô cùng nhếch nhác.

Khám phá thêm chủ đề

ngập nước xuống cấp mất an toàn giao thông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận