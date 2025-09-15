Đường vào trường học xuống cấp, ngập nước

Người dân địa phương cho biết trong khu vực này có Trường THCS Bình Tân nên hằng ngày, học sinh và người qua lại rất đông, dễ xảy ra tai nạn. Qua ghi nhận, mặc dù tại hẻm có hệ thống cống thoát nước nhưng do đầu hẻm 173 An Dương Vương và đến gần cuối hẻm trước nhà số 173/242 cao nên khi trời mưa nước không thoát kịp, ngập lênh láng. Tình trạng này khiến mặt đường hẻm bị bong tróc, lồi lõm, đá lởm chởm và xuống cấp đã lâu nhưng không được sửa chữa, nâng cấp. Xe máy lưu thông qua đây rất dễ trượt ngã, trong khi khu vực này có lượng xe lưu thông nhiều, tiềm ẩn mất an toàn giao thông.

Mặt đường hẻm 173 An Dương Vương, P.An Lạc, TP.HCM bị xuống cấp, đi lại khó khăn ẢNH: NGỌC QUỲNH

Người dân rất mong cơ quan chức năng có kế hoạch tu sửa, nâng cấp nhằm hạn chế tình trạng ngập nước để các em học sinh, thầy cô giáo, phụ huynh đi lại thuận lợi, an toàn.