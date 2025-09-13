Bãi rác ngay khu lưu trú công nhân

Đi qua khu vực này, nhiều người rất ngán ngẩm trước tình trạng rác thải, đất đá tràn lan, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị. Người dân sống gần khu vực này cho biết một số người thiếu ý thức lợi dụng lúc không có lực lượng chức năng đi kiểm tra đã mang rác từ nơi khác đến đổ trộm tại lô đất trống này. Tình trạng đổ trộm diễn ra mỗi ngày khiến bãi rác ngày càng phình to, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Những ngày mưa, nước rỉ rác chảy ra, ảnh hưởng nghiêm trọng môi trường và sức khỏe người dân.

Bãi rác ngày càng phình to, gây ô nhiễm ẢNH: NGỌC QUỲNH

Đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp thu gom bãi rác tự phát và xử phạt nghiêm người đổ rác để trả lại khu phố sạch đẹp.



