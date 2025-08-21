Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc Bạn đọc viết

Ngổn ngang những bãi rác trên đường

Ngọc Quỳnh
Ngọc Quỳnh
21/08/2025 11:57 GMT+7

Trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, xã Bà Điểm, TP.HCM (khu vực thuộc H.Hóc Môn cũ) hiện nay đang tồn tại nhiều bãi rác tự phát đổ tràn lan, gây ô nhiễm môi trường và vô cùng nhếch nhác.

Ngổn ngang những bãi rác trên đường- Ảnh 1.

Bãi rác tự phát trên đường Nguyễn Ảnh Thủ

Ảnh: Ngọc Quỳnh

Một số hộ dân sống gần khu vực này cho biết bãi rác ngày càng phình to do những người buôn bán xung quanh chở đến đổ trộm. Rác thải đủ loại không được dọn dẹp để lâu ngày bốc mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe người dân.

Những khi rác quá nhiều, tích tụ quá lâu, gây ô nhiễm trầm trọng, người dân phải tự xử lý bằng cách đốt, gây mùi hôi khó chịu và khói bụi ảnh hưởng đến tầm nhìn của người đi đường.

Tương tự, trên vỉa hè đường Thoại Ngọc Hầu, P.Phú Thạnh, TP.HCM (trước đây thuộc P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú), có bãi rác thải tự phát tồn tại cả mấy tháng nay.

Ngổn ngang những bãi rác trên đường- Ảnh 2.

Bãi rác tự phát trên đường Thoại Ngọc Hầu

Ảnh: Ngọc Quỳnh

Người dân trong khu vực này cho biết, lợi dụng lúc vắng, những người thiếu ý thức mang rác từ nơi khác đến đổ. Rác ngày càng nhiều, dồn ứ trên vỉa hè, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị. Nếu các cơ quan chức năng không thu gom, xử lý số rác thải ở đây kịp thời, tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng hơn.

Người dân mong cơ quan chức năng giám sát, xử phạt nghiêm những người xả rác trái phép và tổ chức dọn dẹp 2 khu vực nói trên để giữ vệ sinh cũng như mỹ quan đường phố.

Tin liên quan

Bạn đọc viết: Muỗi bùng phát ở khu dân cư ven rạch

Bạn đọc viết: Muỗi bùng phát ở khu dân cư ven rạch

Khoảng 2 tháng nay, nạn muỗi bùng phát đã làm đảo lộn cuộc sống của người dân ở các ấp 5 và 5A, xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, TP.HCM.

Bạn đọc viết: Chủ đất dựng hàng rào gây nguy hiểm

Bạn đọc viết: Bờ kênh thành bãi rác

Khám phá thêm chủ đề

Bãi rác bãi rác tự phát ô nhiễm môi trường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận