Ngổn ngang những bãi rác trên đường

Bãi rác tự phát trên đường Nguyễn Ảnh Thủ Ảnh: Ngọc Quỳnh

Một số hộ dân sống gần khu vực này cho biết bãi rác ngày càng phình to do những người buôn bán xung quanh chở đến đổ trộm. Rác thải đủ loại không được dọn dẹp để lâu ngày bốc mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe người dân.

Những khi rác quá nhiều, tích tụ quá lâu, gây ô nhiễm trầm trọng, người dân phải tự xử lý bằng cách đốt, gây mùi hôi khó chịu và khói bụi ảnh hưởng đến tầm nhìn của người đi đường.

Tương tự, trên vỉa hè đường Thoại Ngọc Hầu, P.Phú Thạnh, TP.HCM (trước đây thuộc P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú), có bãi rác thải tự phát tồn tại cả mấy tháng nay.

Bãi rác tự phát trên đường Thoại Ngọc Hầu Ảnh: Ngọc Quỳnh

Người dân trong khu vực này cho biết, lợi dụng lúc vắng, những người thiếu ý thức mang rác từ nơi khác đến đổ. Rác ngày càng nhiều, dồn ứ trên vỉa hè, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị. Nếu các cơ quan chức năng không thu gom, xử lý số rác thải ở đây kịp thời, tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng hơn.

Người dân mong cơ quan chức năng giám sát, xử phạt nghiêm những người xả rác trái phép và tổ chức dọn dẹp 2 khu vực nói trên để giữ vệ sinh cũng như mỹ quan đường phố.