Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc Bạn đọc viết

Những bãi rác mất mỹ quan đô thị

Ngọc Quỳnh
Ngọc Quỳnh
07/08/2025 09:30 GMT+7

Mỗi lần đi qua giao lộ Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám, P.Bảy Hiền, TP.HCM (trước đây thuộc P.12, Q.Tân Bình), tôi và nhiều người rất ngao ngán bởi rác đổ tràn ra đường, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.

Bãi rác thải tự phát tồn tại cả mấy tháng nay do những người thiếu ý thức chở từ nơi khác đến đổ đầy một đoạn vỉa hè, tràn xuống lòng đường, đa phần là rác thải sinh hoạt và phế liệu xây dựng. Bãi rác lâu ngày không được dọn dẹp nên bốc mùi hôi thối nồng nặc và chắn hết lối đi.

Những bãi rác mất mỹ quan đô thị - Ảnh 1.

Rác thải đổ tràn lan tại giao lộ Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám, P.Bảy Hiền gây ô nhiễm

Ảnh: NGỌC QUỲNH

Tương tự, trên đường Nguyễn Văn Quỳ, P.Tân Thuận, TP.HCM (trước đây thuộc P.Tân Thuận Đông, Q.7) có bãi rác thải tự phát tồn tại thời gian dài cũng do những người thiếu ý thức mang rác đủ loại từ nơi khác đến đổ tràn lan. Rác không được dọn dẹp để lâu ngày, ảnh hưởng đến người đi đường.

Những bãi rác mất mỹ quan đô thị - Ảnh 2.

Rác thải đổ trên đường Nguyễn Văn Quỳ, P.Tân Thuận, làm mất mỹ quan đô thị

Ảnh: NGỌC QUỲNH

Người dân mong cơ quan chức năng giám sát, xử phạt nghiêm những người xả rác trái phép và tổ chức dọn dẹp để giữ vệ sinh cũng như mỹ quan đường phố.


Tin liên quan

Nguy hiểm khi hàn thêm khung sắt ở chung cư

Nguy hiểm khi hàn thêm khung sắt ở chung cư

Nước thải sủi bọt trắng xóa trên dòng kênh

Buôn bán bát nháo trước cổng bệnh viện

Khám phá thêm chủ đề

Bãi rác Rác Thải Sinh Hoạt Phế liệu Xả rác
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận