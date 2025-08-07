Những bãi rác mất mỹ quan đô thị

Bãi rác thải tự phát tồn tại cả mấy tháng nay do những người thiếu ý thức chở từ nơi khác đến đổ đầy một đoạn vỉa hè, tràn xuống lòng đường, đa phần là rác thải sinh hoạt và phế liệu xây dựng. Bãi rác lâu ngày không được dọn dẹp nên bốc mùi hôi thối nồng nặc và chắn hết lối đi.

Rác thải đổ tràn lan tại giao lộ Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám, P.Bảy Hiền gây ô nhiễm Ảnh: NGỌC QUỲNH

Tương tự, trên đường Nguyễn Văn Quỳ, P.Tân Thuận, TP.HCM (trước đây thuộc P.Tân Thuận Đông, Q.7) có bãi rác thải tự phát tồn tại thời gian dài cũng do những người thiếu ý thức mang rác đủ loại từ nơi khác đến đổ tràn lan. Rác không được dọn dẹp để lâu ngày, ảnh hưởng đến người đi đường.

Rác thải đổ trên đường Nguyễn Văn Quỳ, P.Tân Thuận, làm mất mỹ quan đô thị Ảnh: NGỌC QUỲNH

Người dân mong cơ quan chức năng giám sát, xử phạt nghiêm những người xả rác trái phép và tổ chức dọn dẹp để giữ vệ sinh cũng như mỹ quan đường phố.



