Những bãi rác gây ô nhiễm đường phố

Gần đây, tại giao lộ đường C và đường F, P.Đông Hưng Thuận (trước đây thuộc P.Tân Thới Nhất, Q.12), TP.HCM, xuất hiện bãi rác tự phát tràn ra đường, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị. Bãi rác tồn tại lâu ngày bốc mùi hôi nồng nặc, ảnh hưởng tới người dân trong khu vực và người tham gia giao thông qua đây.

Bãi rác tại giao lộ đường C và đường F, P.Đông Hưng Thuận

Rác đổ tràn lan trên đường Đào Trí,P.Phú ThuậnẢNH: NGỌC QUỲNH

Tương tự, trên đường Đào Trí, P.Phú Thuận (trước đây thuộc P.Phú Thuận, Q.7), TP.HCM, cũng tồn tại bãi rác tự phát. Rác ngày càng nhiều, dồn ứ trên vỉa hè, gây ô nhiễm, ảnh hưởng môi trường khu vực. Nếu không thu gom, xử lý số rác này, tình trạng ô nhiễm môi trường sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn.

Đề nghị cơ quan chức năng các địa phương nói trên giám sát, xử phạt nghiêm những người xả rác trái phép và tổ chức dọn dẹp để giữ vệ sinh cũng như mỹ quan đường phố.