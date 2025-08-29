Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc Bạn đọc viết

Cơ sở dệt nhuộm gây ô nhiễm

Ngọc Quỳnh
Ngọc Quỳnh
29/08/2025 08:09 GMT+7

Gần giao lộ đường liên ấp 1, 2, 3 - Bến Lội, đoạn bên rạch Nước Lên, xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM (trước đây thuộc xã Tân Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh), có nhiều cơ sở sản xuất, gia công vải, đốt lò để nhuộm vải thường xuyên xả khói bay mù mịt, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Bà con ngụ liên ấp 1, 2, 3, xã Tân Vĩnh Lộc, cho biết các cơ sở, nhà xưởng này không có bảng hiệu, số nhà, nằm gần rạch Nước Lên. Các cơ sở hoạt động đốt lò thường xuyên xả khói đen mù mịt, nhất là sáng sớm và đầu buổi chiều, khiến người dân sinh sống ở đây hít thở khói bụi độc hại, nhà cửa và đồ dùng trong nhà bám đầy bụi khói.

- Ảnh 1.

Cơ sở, nhà xưởng bên rạch Nước Lên, thường xuyên xả khói gây ô nhiễm

- Ảnh 2.

Nước thải từ các cơ sở sản xuất chưa qua xử lý xả thẳng ra dòng kênh

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Một người dân cho biết: "Khoảng 7 - 8 giờ sáng là thời điểm cơ sở hoạt động nhiều nhất, khói xả ra khiến chúng tôi cảm thấy tức ngực, khó thở, tội nhất là trẻ con, người già. Ngoài ra, nước thải từ các cơ sở sản xuất, gia công vải chưa qua xử lý, có mùi hóa chất xả thẳng ra dòng kênh, nổi lên màu đen đậm đặc. Lâu ngày có nguy cơ ô nhiễm nguồn nước ngầm, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của chúng tôi".

Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý các cơ sở gây ô nhiễm, nhằm đảm bảo không khí trong lành, môi trường an toàn cho người dân nơi đây.

Tin liên quan

Kênh đầy rác, gây ô nhiễm

Kênh đầy rác, gây ô nhiễm

Thời gian gần đây, tại đoạn kênh trên đường 26 Tháng 3, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân (TP.HCM), rác từ nhiều nơi trôi về dày đặc, gây ô nhiễm trầm trọng và làm mất mỹ quan đô thị. Rác nổi lềnh bềnh đầy mặt kênh, nhất là hai bên bờ và khu vực chân cầu. Nước kênh đen kịt, sánh lại như nước cống, xuất hiện nhiều váng dầu.

Khám phá thêm chủ đề

Ô nhiễm xã Tân Vĩnh Lộc ô nhiễm môi trường cơ sở sản xuất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận