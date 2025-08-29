Cơ sở dệt nhuộm gây ô nhiễm

Bà con ngụ liên ấp 1, 2, 3, xã Tân Vĩnh Lộc, cho biết các cơ sở, nhà xưởng này không có bảng hiệu, số nhà, nằm gần rạch Nước Lên. Các cơ sở hoạt động đốt lò thường xuyên xả khói đen mù mịt, nhất là sáng sớm và đầu buổi chiều, khiến người dân sinh sống ở đây hít thở khói bụi độc hại, nhà cửa và đồ dùng trong nhà bám đầy bụi khói.

Cơ sở, nhà xưởng bên rạch Nước Lên, thường xuyên xả khói gây ô nhiễm

Nước thải từ các cơ sở sản xuất chưa qua xử lý xả thẳng ra dòng kênh ẢNH: NGỌC QUỲNH

Một người dân cho biết: "Khoảng 7 - 8 giờ sáng là thời điểm cơ sở hoạt động nhiều nhất, khói xả ra khiến chúng tôi cảm thấy tức ngực, khó thở, tội nhất là trẻ con, người già. Ngoài ra, nước thải từ các cơ sở sản xuất, gia công vải chưa qua xử lý, có mùi hóa chất xả thẳng ra dòng kênh, nổi lên màu đen đậm đặc. Lâu ngày có nguy cơ ô nhiễm nguồn nước ngầm, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của chúng tôi".

Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý các cơ sở gây ô nhiễm, nhằm đảm bảo không khí trong lành, môi trường an toàn cho người dân nơi đây.