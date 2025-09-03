Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thi công đường quá chậm, gây khó khăn cho người dân

Ngọc Quỳnh
Ngọc Quỳnh
03/09/2025 08:18 GMT+7

Nhiều tháng qua, người dân trên đường số 34, P.An Lạc (trước đây thuộc P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân), TP.HCM, bức xúc về việc đơn vị thi công lắp đặt hệ thống cống thoát nước, nâng cấp đường và vỉa hè kéo dài, lại không đồng bộ, khiến việc đi lại rất khó khăn.

Tại khu vực công trình, đơn vị thi công để đất đá, bệ bê tông và ống cống ngổn ngang, đá dăm lởm chởm, có đoạn lồi lõm, không trải nhựa mặt đường khiến người đi xe máy dễ bị trượt ngã. Nhiều miệng hố ga không có nắp đậy, có chỗ bị sụt lún, không được che chắn hay cảnh báo, rất nguy hiểm cho người đi đường.

Thi công đường quá chậm, gây khó khăn cho người dân - Ảnh 1.
Thi công đường quá chậm, gây khó khăn cho người dân - Ảnh 2.

Đơn vị thi công quá lâu gây khó khăn, nguy hiểm cho người đi đường

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Anh Đinh Quang Trí, người dân sống trên đường số 34, P.An Lạc, cho biết: Xe phục vụ công trình làm rơi vãi đất, đá đầy trên mặt đường. Chỗ thì rải đá dăm lởm chởm, không tưới nước, trời nắng đất đá bong tróc, trong khi mỗi ngày có hàng ngàn lượt xe lưu thông qua đây, gây bụi bặm, ô nhiễm. Khi trời mưa, mặt đường lầy lội, người đi đường bị bùn sình văng cả lên xe và người. Tình trạng này kéo dài quá lâu đã ảnh hưởng tới cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

Bà con đề nghị đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình để việc đi lại được an toàn, thuận tiện.

Đường ngập nước, đi lại khó khăn

Đường ngập nước, đi lại khó khăn

Đường Vĩnh Lộc, xã Tân Vĩnh Lộc (trước đây thuộc Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh), TP.HCM, bị xuống cấp, giữa lòng đường bị trũng xuống, lầy lội.

Xem thêm bình luận