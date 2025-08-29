Đi lại khó khăn vì dự án ô đê bao ngăn mặn thi công kéo dài

T HI CÔNG DANG DỞ

Dự án xây dựng các tuyến đê ngăn mặn cấp bách kết hợp đường giao thông để bảo vệ, phát triển vùng tôm - lúa H.Hồng Dân (Bạc Liêu cũ) được phê duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2019, tổng mức đầu tư hơn 84 tỉ đồng.

Sau 3 năm xây dựng, dự án vẫn còn nhiều cây cầu, đoạn đường chưa hoàn thành, ảnh hưởng việc đi lại của bà con ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Dự án do UBND H.Hồng Dân cũ làm chủ đầu tư. Quy mô đầu tư tuyến đường kết hợp đê bao dài 11,72 km, xây dựng 7 cây cầu bê tông cốt thép bề rộng 3,8 m. Thời gian thực hiện từ năm 2019 - 2023. Mục tiêu của dự án là xây dựng hoàn thành các tuyến đê, cầu và cống nhằm khắc phục tình trạng xâm nhập mặn, bảo vệ 12.000 ha lúa, đất nông nghiệp của 2 xã Ninh Hòa và Ninh Thạnh Lợi (H.Hồng Dân cũ).

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hiện nay nhiều đoạn, nhiều cây cầu thuộc dự án vẫn chưa hoàn thành, thi công dang dở, bùn đất ngổn ngang. Người dân ở địa phương rất bức xúc. Ngay tại đoạn từ kênh 3000 đến ấp Ninh Phước, xã Ninh Hòa, H.Hồng Dân cũ (nay là xã Hồng Dân, Cà Mau), công trình vẫn chưa xong. Tuyến đê ven sông, có đoạn làm xong, đoạn chưa thực hiện, đoạn đầy bùn đất.

Ông Nguyễn Văn Tuấn (ngụ ấp Tà Óc, xã Hồng Dân) cho biết, mặc dù dự án đã triển khai xây dựng từ tháng 12.2022 nhưng đến nay vẫn còn nhiều cây cầu chưa xây xong. Đơn vị thi công cũng không xây cầu tạm, khiến việc đi lại của bà con gặp nhiều khó khăn. Cầu bỏ dở giữa chừng nhiều tháng trời mà không thấy bóng dáng công nhân.

Ông Huỳnh Văn Phụng (78 tuổi, ngụ ấp Tà Óc, xã Hồng Dân) nói: "Bà con ở đây rất mong đơn vị thi công sớm làm lại cầu đường, vì gần tới ngày tựu trường, học sinh đi học trên tuyến đường này nhiều lắm".

N GHIỆM THU, THANH TOÁN KHÔNG ĐÚNG THỰC TẾ

Mới đây, Kiểm toán Nhà nước khu vực 5 phát hiện dự án thi công không tuân thủ bản vẽ đã được phê duyệt, có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể, nhiều hạng mục thi công không đúng ranh mốc, tim tuyến được duyệt; thi công dịch chuyển ra sát mép kênh (trùng với đường đê bao hiện hữu) không đúng theo bản vẽ thiết kế thi công, vi phạm quy định theo luật Xây dựng.

Việc thi công không đúng ranh mốc, tim tuyến làm sai lệch khối lượng đất đào, đất đắp và nhiều công tác xây lắp khác so với dự toán, thiết kế được duyệt, dẫn tới nghiệm thu, thanh toán không đúng khối lượng thực tế thi công. Mặc dù thi công không đúng ranh, mốc và tim tuyến theo thiết kế, nhưng các bên liên quan lại nghiệm thu khối lượng và thanh toán theo đúng thiết kế bản vẽ thi công được duyệt. Từ đó, các khối lượng khống, không có trong thực tế đã được thanh toán cho đơn vị thi công. Cụ thể, nhà thầu đã được tạm ứng, thanh toán hơn 65 tỉ đồng, nhưng số tiền thanh toán cho khối lượng khống và khối lượng sai thiết kế hơn 49 tỉ đồng. Đơn vị giám sát đã nhận 930 triệu đồng.

Từ các hành vi và dấu hiệu nêu trên, Kiểm toán Nhà nước khu vực 5 chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu (nay là Cà Mau) để điều tra hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng và đầu tư công đối với các tập thể, cá nhân liên quan.

Theo lãnh đạo UBND xã Hồng Dân, hiện tại các dự án lớn nhỏ trên địa bàn H.Hồng Dân (cũ) phải chờ thành lập ban quản lý dự án khu vực, sau đó sẽ giải quyết hết các dự án còn tồn đọng trước đây.