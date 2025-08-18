Công trình bỏ dở dang, người dân bức xúc

Người dân khu vực này cho biết đơn vị thi công rào lô cốt án ngữ gần hết lòng đường và làm nhiều năm nay vẫn chưa hoàn thành. Mặt đường gồ ghề chỉ vừa đủ cho 2 xe máy tránh nhau, còn ô tô không thể chạy vào. Với tình trạng này, nếu nhà ai có người bệnh cần đưa đi cấp cứu hoặc xảy ra hỏa hoạn thì ô tô không thể vào được, khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài ra, những gia đình sinh sống ở mặt tiền phải chịu đựng lô cốt chắn trước nhà, trời nắng bụi bặm, mưa thì lầy lội, không buôn bán gì được. Bên trong dự án có chỗ cỏ mọc um tùm và trên công trường không thấy bóng dáng công nhân. Bên cạnh đó, lô cốt rào quá lâu ngày, có nhiều chỗ bị hư hỏng, xiêu vẹo, khiến người đi đường phải lách qua lề đường hẹp nhiều ổ gà, ban đêm rất dễ xảy ra tai nạn.

Dự án hệ thống cải thiện môi trường nước trên đường Phú Định, P.Phú Định để lô cốt choán đường quá lâu ẢNH: NGỌC QUỲNH

Bà con nơi đây mong muốn dự án sớm hoàn thành để khắc phục tình trạng kênh ô nhiễm, giảm ngập cho khu vực, đồng thời không ảnh hưởng cuộc sống của người dân, giúp họ đi lại thuận tiện.