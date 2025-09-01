Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đường ngập nước, đi lại khó khăn

Ngọc Quỳnh
Ngọc Quỳnh
01/09/2025 10:52 GMT+7

Đường Vĩnh Lộc, xã Tân Vĩnh Lộc (trước đây thuộc Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh), TP.HCM, bị xuống cấp, giữa lòng đường bị trũng xuống, lầy lội.

Qua ghi nhận, do hai bên đường không có hệ thống cống thoát nước nên khi mưa xuống, nước tù đọng và có nhiều xe tải, ô tô thường xuyên chạy vào, khiến con đường xuất hiện ngày càng nhiều "ổ gà, ổ trâu". Khi trời mưa, nước ngập lênh láng nhiều ngày mới rút, xe chạy bắn tung tóe nước, bùn lên người xung quanh. Xe máy lưu thông qua đây cũng rất dễ trượt ngã trong khi khu vực này lượng xe lưu thông nhiều, tiềm ẩn mất an toàn giao thông.

Đường ngập nước, đi lại khó khăn- Ảnh 1.

Đường Vĩnh Lộc, xã Tân Vĩnh Lộc xuống cấp

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Tương tự, mặt đường số 6, xã Bà Điểm (trước đây thuộc xã Bà Điểm, H.Hóc Môn), TP.HCM, bị bong tróc lớp nhựa và trũng xuống đọng nước, biến thành ao, nhất là giữa lòng đường. Những ngày trời nắng bụi bay mù mịt; còn khi trời mưa, nước đọng lênh láng nhiều ngày do không có hệ thống cống thoát. Đặc biệt mặt đường ở đoạn này bị hư hỏng đã lâu, nhưng không có cơ quan chức năng dặm vá khắc phục, người đi lại tránh các vũng nước có thể dẫn tới va quệt, còn nếu chạy qua vũng nước có thể gặp vật cản là đá lởm chởm trên đường và hố sâu, có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Người dân rất mong cơ quan chức năng có kế hoạch tu sửa, nâng cấp đường để đi lại thuận lợi, an toàn. 

Cơ sở dệt nhuộm gây ô nhiễm

Cơ sở dệt nhuộm gây ô nhiễm

Gần giao lộ đường liên ấp 1, 2, 3 - Bến Lội, đoạn bên rạch Nước Lên, xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM (trước đây thuộc xã Tân Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh), có nhiều cơ sở sản xuất, gia công vải, đốt lò để nhuộm vải thường xuyên xả khói bay mù mịt, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

