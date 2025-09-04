Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nhiều nơi có biển cấm vẫn đậu xe

Ngọc Quỳnh
Ngọc Quỳnh
04/09/2025 07:26 GMT+7

Mặc dù cơ quan chức năng đã đặt biển cấm đậu xe trên đoạn đầu đường Ngô Văn Sở, P.Xóm Chiếu (trước đây thuộc P.13, Q.4), TP.HCM, nhưng thời gian gần đây, tình trạng xe khách, ô tô dừng đậu tràn lan, khiến các phương tiện lưu thông qua đây gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Người dân cho biết trên đoạn đường có bãi xe nên mỗi ngày xe khách đậu ở đây rất lộn xộn, che khuất tầm nhìn, khiến người chạy xe gắn máy phải lách lấn qua làn ô tô để chạy. Chưa kể, không ít xe khách ra vào cho xe lùi đột ngột cúp đầu, che khuất tầm nhìn, khiến người chạy xe máy phải thắng gấp để tránh, dễ xảy ra tai nạn giao thông.

Nhiều nơi có biển cấm vẫn đậu xe- Ảnh 1.

Xe khách, ô tô thường xuyên đậu trên đường Ngô Văn Sở, P.Xóm Chiếu, cản trở giao thông

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Tương tự, trên đường Hương lộ 2, đoạn trước Trung tâm y tế P.Bình Trị Đông (trước đây thuộc P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân), TP.HCM, hằng ngày cũng có nhiều xe tải, ô tô dừng đậu tràn lan trước cổng, gây khó khăn cho người ra vào để khám bệnh.

Nhiều nơi có biển cấm vẫn đậu xe- Ảnh 2.

Xe tải, ô tô đậu trước lối ra vào Trung tâm y tế P.Bình Trị Đông, gây khó khăn cho người đi lại

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Đề nghị cơ quan chức năng tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm về việc dừng đỗ xe ở hai đoạn đường nói trên để trả lại đường thông thoáng, tránh nguy cơ tai nạn cho người tham gia giao thông. 

