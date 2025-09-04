Nhiều nơi có biển cấm vẫn đậu xe

Người dân cho biết trên đoạn đường có bãi xe nên mỗi ngày xe khách đậu ở đây rất lộn xộn, che khuất tầm nhìn, khiến người chạy xe gắn máy phải lách lấn qua làn ô tô để chạy. Chưa kể, không ít xe khách ra vào cho xe lùi đột ngột cúp đầu, che khuất tầm nhìn, khiến người chạy xe máy phải thắng gấp để tránh, dễ xảy ra tai nạn giao thông.

Xe khách, ô tô thường xuyên đậu trên đường Ngô Văn Sở, P.Xóm Chiếu, cản trở giao thông ẢNH: NGỌC QUỲNH

Tương tự, trên đường Hương lộ 2, đoạn trước Trung tâm y tế P.Bình Trị Đông (trước đây thuộc P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân), TP.HCM, hằng ngày cũng có nhiều xe tải, ô tô dừng đậu tràn lan trước cổng, gây khó khăn cho người ra vào để khám bệnh.

Xe tải, ô tô đậu trước lối ra vào Trung tâm y tế P.Bình Trị Đông, gây khó khăn cho người đi lại ẢNH: NGỌC QUỲNH

Đề nghị cơ quan chức năng tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm về việc dừng đỗ xe ở hai đoạn đường nói trên để trả lại đường thông thoáng, tránh nguy cơ tai nạn cho người tham gia giao thông.