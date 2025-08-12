Đậu xe tràn lan dưới biển cấm

Những xe này đậu lấn chiếm hàng dài bên phải làn đường của xe thô sơ, xe máy, khiến người điều khiển xe máy phải lấn sang làn dành cho ô tô mới lưu thông qua được, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Tương tự, trên đường Nguyễn Thị Tư, P.Long Trường, TP.HCM (trước đây thuộc P.Phú Hữu, TP.Thủ Đức), dù cơ quan chức năng đã đặt biển cấm đậu xe, nhưng vẫn có nhiều xe tải, container… thường xuyên đậu dọc đoạn đường này, khiến các phương tiện lưu thông qua đây gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, trên đoạn đường này có nhiều tiệm sửa xe dọc hai bên đường, các xe tấp vào sửa chữa, che khuất tầm nhìn, khiến người điều khiển xe máy phải lấn sang làn dành cho ô tô. Chưa kể, xe ra vào và lùi đột ngột, tài xế mở cửa xe bất cẩn khiến người đi đường dễ gặp họa.

Một số người dân trong khu vực đã phải đặt biển báo "nhà có xe ra vào thường xuyên, vui lòng không đậu xe trước nhà". Thế nhưng nhiều tài xế xe tải, container vẫn bất chấp đậu xe, thậm chí lấn chiếm cả làn đường dành cho xe máy, gây mất an toàn giao thông.

Nhiều ô tô, taxi đậu trên đường Lê Thước, P.An Khánh, cản trở giao thông ảnh: Ngọc Quỳnh

Dù người dân đặt biển báo, nhưng nhiều tài xế xe tải, container vẫn vô tư đậu xe ảnh: Ngọc Quỳnh

Đề nghị cơ quan chức năng tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm về việc dừng đỗ xe ở hai đoạn đường nói trên để trả lại lòng đường thông thoáng, an toàn cho người dân lưu thông.