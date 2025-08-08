Khổ vì đường thi công quá lâu

Tại khu vực công trình, đơn vị thi công để đất đá, bệ bê tông và ống cống ngổn ngang, đá dăm lởm chởm, có đoạn lồi lõm, không trải nhựa mặt đường, khiến người chạy xe máy dễ bị trượt ngã. Những hố ga trồi cao hơn mặt đường và nhiều chỗ sụt lún, không được che chắn cảnh báo, nguy hiểm cho người đi đường. Một người dân sống khu vực này nói: "Họ đào xới nhiều chỗ dọc bên tuyến đường, để vật liệu bừa bộn, xe cộ lưu thông dễ xảy ra tai nạn vì chướng ngại vật giữa đường. Ngoài ra, xe ben chở đất đá ra vào công trình làm rơi vãi, gây bụi bặm ô nhiễm".

Việc thi công nâng cấp đường Hồ Đắc Di, P.Tây Thạnh, kéo dài đã gây khó khăn cho người dân trong việc đi lại ẢNH: NGỌC QUỲNH

Bệ bê tông và đất đá ngổn ngang trên đường Thành Công, P.Tân Phú ẢNH: NGỌC QUỲNH

Tương tự, trên đường Thành Công, P.Tân Phú, TP.HCM (trước đây thuộc P.Tân Thành, Q.Tân Phú), đơn vị thi công để đất đá, ống cống ngổn ngang, đá lởm chởm và lồi lõm, người chạy xe máy rất dễ trượt ngã. Quá trình thi công quá lâu, sau đó không trả lại hiện trường sớm, khiến các hộ dân trong khu vực bức xúc vì xe cộ ra vào rất khó khăn, bất tiện.

Bà con mong muốn việc nâng cấp đường được đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành để mọi người được trở lại nhịp sinh hoạt bình thường, đi lại thuận tiện.