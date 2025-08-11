Nhiều điểm dừng xe buýt bị lấn chiếm buôn bán

Điểm dừng xe buýt trước nhà số 31 Chế Lan Viên, P.Tây Thạnh, bị các quầy hàng lấn chiếm dựng dù, căng bạt, bày bán đủ thứ, khiến hành khách không còn chỗ chờ xe. Xe máy của khách để ngay dưới lòng đường và có nhiều xe khách, ô tô đậu rất lộn xộn, che khuất tầm nhìn, gây cản trở giao thông. Xe buýt không thể tấp vào lề đường để khách xuống, phải dừng bên ngoài rất nguy hiểm.

Tương tự, điểm dừng xe buýt trước nhà số 249 Hòa Bình, P.Phú Thạnh, TP.HCM (trước đây thuộc P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú) cũng bị lấn chiếm che bạt khuất tầm nhìn và kê bàn ghế để bán nước giải khát, quán ăn… khiến hành khách khó thấy điểm dừng xe buýt, không còn chỗ đón xe.

Điểm dừng xe buýt trên đường Hòa Bình, P.Phú Thạnh, bị lấn chiếm để buôn bán ẢNH: NGỌC QUỲNH

Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý tình trạng trên để đảm bảo an toàn cho khách đi xe buýt cũng như người đi đường.