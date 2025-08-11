Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nhiều điểm dừng xe buýt bị lấn chiếm buôn bán

Quỳnh Quỳnh
Quỳnh Quỳnh
11/08/2025 08:15 GMT+7

Đi qua đường Chế Lan Viên, P.Tây Thạnh, TP.HCM (trước đây thuộc P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú) ai cũng ngán ngẩm vì tình trạng hàng quán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, điểm dừng xe buýt gây cảnh mất trật tự, ách tắc giao thông và nguy hiểm cho người đi bộ.

Điểm dừng xe buýt trước nhà số 31 Chế Lan Viên, P.Tây Thạnh, bị các quầy hàng lấn chiếm dựng dù, căng bạt, bày bán đủ thứ, khiến hành khách không còn chỗ chờ xe. Xe máy của khách để ngay dưới lòng đường và có nhiều xe khách, ô tô đậu rất lộn xộn, che khuất tầm nhìn, gây cản trở giao thông. Xe buýt không thể tấp vào lề đường để khách xuống, phải dừng bên ngoài rất nguy hiểm.

Tương tự, điểm dừng xe buýt trước nhà số 249 Hòa Bình, P.Phú Thạnh, TP.HCM (trước đây thuộc P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú) cũng bị lấn chiếm che bạt khuất tầm nhìn và kê bàn ghế để bán nước giải khát, quán ăn… khiến hành khách khó thấy điểm dừng xe buýt, không còn chỗ đón xe.

Bạn đọc viết: Nhiều điểm dừng xe buýt bị lấn chiếm buôn bán - Ảnh 1.

Điểm dừng xe buýt trên đường Hòa Bình, P.Phú Thạnh, bị lấn chiếm để buôn bán

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý tình trạng trên để đảm bảo an toàn cho khách đi xe buýt cũng như người đi đường.

