Có biển cấm vẫn buôn bán bát nháo

Những người bán vô tư bày biện đủ loại hàng hóa ra lòng lề đường, nhất là đoạn gần Bệnh viện Lê Văn Thịnh, khiến người dân đi lại vô cùng khó khăn. Ngoài ra, một số người còn đậu xe ba bánh một đoạn dài để bán hàng, khách đi xe máy tấp ngang vào mua rất lộn xộn và xả rác tràn lan trên đường, mất vệ sinh. Tình trạng trên gây mất trật tự và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Buôn bán trên đường Lê Văn Thịnh, P.Cát Lái, gây nguy hiểm cho xe cộ lưu thông ẢNH: NGỌC QUỲNH

Tương tự, trên đường Điện Biên Phủ, đoạn trước Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM (trước đây thuộc P.25, Q.Bình Thạnh) cũng hết sức bát nháo bởi nhiều người tụ tập buôn bán. Một số người còn kê bàn ghế, bày biện hàng hóa và che dù to trên xe đứng một đoạn dài, chiếm trọn vỉa hè, lòng đường để buôn bán hàng rong, gây khó khăn cho sinh viên và người đi bộ. Người dân đi lại đều lắc đầu chán nản bởi cảnh tượng trên diễn ra suốt nhiều năm nay.

Buôn bán tràn lan trên đường Điện Biên Phủ, đoạn trước Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, P.Thạnh Mỹ Tây, cản trở lối đi ẢNH: NGỌC QUỲNH

Đề nghị cơ quan chức năng cần có biện pháp kiểm tra, xử phạt nghiêm việc vi phạm lấn chiếm lòng lề đường ở các khu vực này.



