Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

TP.HCM năm 2050: 'Viễn cảnh siêu đô thị và bài toán ngập lụt'

Lê Nam
Lê Nam
18/09/2025 11:36 GMT+7

Theo chuyên gia ĐH RMIT, TP.HCM đang đứng trước hai kịch bản đối lập vào năm 2050: Hoặc trở thành siêu đô thị thông minh hàng đầu khu vực hoặc phải đối diện bài toán ngập lụt nghiêm trọng nếu chậm thay đổi.

"TP.HCM là đầu tàu đô thị thông minh của Việt Nam và có thể giữ vai trò trung tâm ở ASEAN trong tương lai", giáo sư Nguyễn Quang Trung, đồng lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu Thành phố thông minh và bền vững châu Á - Thái Bình Dương, ĐH RMIT Việt Nam chia sẻ.

Nhưng theo ông, thành phố hiện đối diện với thách thức chưa từng có. Quá trình đô thị hóa nhanh nhưng thiếu kiểm soát đã khiến hạ tầng quá tải, trong khi biến đổi khí hậu khiến khoảng 66% diện tích có nguy cơ ngập vào năm 2050. Chỉ số Thành phố thông minh (CIMI) 2025 xếp TP.HCM ở vị trí 132/183 toàn cầu, với điểm số thấp về quy hoạch, môi trường và giao thông.

"Những dữ liệu này không chỉ phản ánh tình trạng hiện tại, mà còn là lời cảnh báo rằng nếu không hành động, chúng ta sẽ phải trả giá bằng cả tương lai đô thị", ông Trung nhấn mạnh.

Trong kịch bản tích cực, TP.HCM có thể vươn lên trở thành đại đô thị hàng đầu Đông Nam Á. Việc hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đã mở ra không gian phát triển đủ sức cạnh tranh với Singapore, Bangkok hay Thẩm Quyến.

TP . HCM năm 2050: Viễn cảnh siêu đô thị thông minh hay thảm họa ngập lụt? - Ảnh 1.

TP.HCM có khả năng đủ sức cạnh tranh với Thẩm Quyến vào năm 2050

Theo giáo sư Trung, chiến lược quy hoạch đô thị nén và định hướng TOD (Transit-Oriented Development) sẽ là chìa khóa. Với kế hoạch xây dựng 355 km đường sắt đô thị trước năm 2035, thành phố có thể hình thành mạng lưới kết nối liền mạch giữa trung tâm và các đô thị vệ tinh, đồng thời phát triển các khu đô thị mật độ cao, thân thiện với người đi bộ.

Thành phố cũng đặt mục tiêu trở thành đầu tàu chính phủ số, đi đầu trong dịch vụ công trực tuyến, quản trị dữ liệu và đào tạo nhân lực số. "Một đô thị thông minh thành công phải cân bằng giữa công nghệ và con người, giữa tăng trưởng và công bằng xã hội", ông Trung nhấn mạnh.

Trong kịch bản khác, nếu quy hoạch và quản trị không kịp thích ứng, TP.HCM sẽ đối diện nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng. Biến đổi khí hậu, triều cường và sụt lún đất có thể biến những khu vực vốn là trung tâm kinh tế tài chính thành vùng trũng.

Theo ông Trung, đây không chỉ là thách thức môi trường, mà còn là rủi ro kinh tế xã hội. "Một thành phố chìm trong ngập lụt sẽ khó thu hút đầu tư, mất khả năng cạnh tranh và làm giảm chất lượng sống của người dân", ông cảnh báo.

TP . HCM năm 2050: Viễn cảnh siêu đô thị thông minh hay thảm họa ngập lụt? - Ảnh 2.

TP.HCM nằm trong nhóm đô thị chìm nhanh nhất toàn cầu, đứng thứ 2 sau Thiên Tân (Trung Quốc)

ẢNH: PHẠM HỮU

Để tránh kịch bản xấu, giáo sư Trung nhấn mạnh thành phố cần hành động quyết liệt ngay trong thập kỷ tới, với ba trọng tâm: Đầu tư giao thông công cộng, xây dựng hạ tầng số và phát triển nhân lực số. 

Ông đề xuất áp dụng cơ chế sandbox công nghệ, xây dựng quỹ đổi mới sáng tạo, và thúc đẩy hợp tác công tư để huy động vốn. Đồng thời, hợp tác quốc tế với các tổ chức như JICA, Mạng lưới Thành phố thông minh ASEAN hay UN-Habitat sẽ mang đến nguồn lực và kinh nghiệm quý giá. Không kém phần quan trọng, các cơ sở nghiên cứu như RMIT có thể đóng vai trò "phòng thí nghiệm chính sách", thử nghiệm các sáng kiến...

"Chúng ta cần một cách tiếp cận nghiêm túc, không chỉ dừng ở công nghệ hay hạ tầng, mà còn đổi mới tư duy lãnh đạo và tư duy thiết kế, nuôi dưỡng nhân tài và trao quyền cho cộng đồng. Đó là lựa chọn duy nhất để TP.HCM không chỉ tồn tại, mà còn vươn lên thành siêu đô thị bao trùm và bền vững vào năm 2050", giáo sư Nguyễn Quang Trung kết luận.

Tin liên quan

Nhiều dự án trọng điểm gặp khó, Đồng Tháp đề nghị Đồng Nai hỗ trợ vật liệu

Nhiều dự án trọng điểm gặp khó, Đồng Tháp đề nghị Đồng Nai hỗ trợ vật liệu

Trước thực trạng nhiều dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn gặp khó do thiếu vật liệu, tỉnh Đồng Tháp đề nghị tỉnh Đồng Nai hỗ trợ.

TP.HCM 'đang chìm' nhanh thứ 2 thế giới

Góp ý dự án luật Thuế TNCN (sửa đổi): Cần áp dụng ngay mức giảm trừ gia cảnh mới

Khám phá thêm chủ đề

TP. HCM Thâm Quyến Ngập lụt ĐH RMIT Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận