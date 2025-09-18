Có gì trong thực đơn tiệc kỷ niệm 10 năm khách sạn đắt đỏ nhất TP.HCM?

Tối 17.9, tầng 5 của khách sạn The Reverie Saigon, nằm ngay tòa nhà Times Square giữa hai trục đường Nguyễn Huệ và Đồng Khởi, rực sáng trong không khí trang trọng khi diễn ra tiệc kỷ niệm 10 năm thành lập. Điểm nhấn đặc biệt chính là thực đơn 6 món do Long Triều (The Royal Pavilion) - nhà hàng đạt 1 sao Michelin đảm trách.

Bữa tiệc mở đầu bằng xá xíu nướng than hoa sốt tiêu đen, lớp thịt mềm, thơm nức mùi than hoa hòa quyện cùng vị đậm đà của sốt tiêu. Tiếp nối là bóng cá nấu canh gà, món ăn thanh ngọt, bổ dưỡng, gợi nhớ phong vị Quảng Đông truyền thống.

Xá xíu nướng than hoa sốt tiêu đen, bóng cá nấu canh gà và bào ngư 6 đầu hầm nấm đông cô ẢNH: LÊ NAM

Món chính gây ấn tượng mạnh là bào ngư 6 đầu hầm nấm đông cô, sự kết hợp giữa nguyên liệu thượng hạng và kỹ thuật chế biến tinh tế, làm bật lên vị ngọt tự nhiên của hải sản. Xen kẽ, cháo cải Hồng Kông chấm nước chao cùng mì E-Fu xào nấm thập cẩm mang đến sự cân bằng, thanh đạm mà vẫn sang trọng. Khép lại là bánh trôi mè nhân mè trong nước đường hoa quế, một món tráng miệng truyền thống nhưng được nâng tầm nhờ cách trình bày và hương vị tinh tế. Không chỉ là bữa ăn, đây là hành trình trải nghiệm ẩm thực Quảng Đông cao cấp, phản ánh đẳng cấp của một nhà hàng Michelin.

Món tráng miệng là bánh trôi mè nhân mè trong nước đường hoa quế ẢNH: LÊ NAM

Kết thúc phần tiệc, ca sĩ Văn Mai Hương xuất hiện với những ca khúc ngọt ngào, mang lại không khí vừa sang trọng vừa gần gũi. Trong khoảnh khắc ý nghĩa, ban giám đốc và toàn bộ đội ngũ quản lý, nhân viên khách sạn đã cùng nhau cắt chiếc bánh sinh nhật khổng lồ, đánh dấu cột mốc 10 năm hành trình The Reverie Saigon.

Bánh sinh nhật khổng lồ, đánh dấu cột mốc 10 năm hành trình The Reverie Saigon ẢNH: LÊ NAM

Nhân dịp này, du khách đến lưu trú có thể lựa chọn trải nghiệm thực đơn trưa 6 món tại Long Triều hoặc bữa tối Âu tinh tế kèm vang sủi tại Café Cardinal, đi kèm buffet sáng, minibar, hồ bơi, phòng gym, xông hơi và đặc quyền nhận phòng sớm hoặc trả phòng muộn.

Mức giá khởi điểm từ 7,41 triệu đồng/đêm, cao hơn so với nhiều khách sạn 5 sao tại trung tâm như Renaissance Riverside, Caravelle hay Park Hyatt (dao động 4 - 6 triệu đồng/đêm). Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở trải nghiệm "xa xỉ có dấu ấn": Ẩm thực Michelin, dịch vụ cá nhân hóa, không gian thiết kế Ý tinh xảo…

Sảnh chính lộng lẫy của The Reverie Saigon trên mặt đường Đồng Khởi ẢNH: LÊ NAM

Khai trương từ năm 2015, The Reverie Saigon được xem là biểu tượng của sự xa hoa tại TP.HCM. Nằm trong tòa nhà Times Square Building với 286 phòng khách sạn, 89 suites, toàn bộ nội thất đều đến từ những thương hiệu Ý danh tiếng như Visionnaire, Colombostile, Giorgetti. Không gian sảnh, hành lang đến từng chi tiết trang trí đều toát lên sự cầu kỳ và sang trọng.

Trong suốt 10 năm, khách sạn không chỉ là điểm dừng chân của giới thượng lưu mà còn là nơi tổ chức các sự kiện quốc tế, các buổi gặp gỡ cấp cao, và nay là nơi đón nhận sự công nhận từ Michelin với 1 sao cho nhà hàng Long Triều.