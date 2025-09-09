Một khách sạn ở Việt Nam vào top 50 tốt nhất thế giới

Hơn 10.000 bài đánh giá khách sạn trải khắp toàn cầu với sự đóng góp của hàng trăm cây bút chuyên gia về điểm đến của Telegraph là nguồn tài nguyên thông tin phong phú cho giải thưởng. Nhưng khách sạn nào trong số này có thể được mô tả là tốt nhất? Giải thưởng Khách sạn Telegraph đầu tiên ra đời nhằm mục đích trả lời câu hỏi đó.

Dưới đây là danh sách các khách sạn tốt nhất thế giới theo bình chọn, có giá phòng trên dưới 1.000 bảng Anh/đêm:

1.Mandarin Oriental, Bangkok, Thái Lan

Khách sạn sang trọng bậc nhất Bangkok, tọa lạc tại vị trí đắc địa bên bờ sông Chao Phraya, đã chào đón hoàng gia Thái Lan, các huyền thoại văn học và diễn viên Hollywood trong gần 150 năm - nhưng tất cả du khách đều được đối xử như những ngôi sao tại đây ẢNH: Mandarin Oriental Hotel Group

2.Ballyfin, quận Laois, Ireland

Ngay từ khi đặt chân đến Ballyfin, bạn sẽ cảm nhận rõ ràng mình đang ở một nơi thực sự đặc biệt. Ngôi nhà theo phong cách Regency được trùng tu xa hoa này là sự kết hợp giữa những nét lịch sử vô giá và những căn phòng sang trọng, mang đến cảm giác quyến rũ và ấm áp đặc trưng của Ireland ẢNH: Ballyfin

3.Ellerman House, Cape Town, Nam Phi

Biệt thự thời Edward bên vách đá này là khách sạn sang trọng nhất Cape Town. Ellerman House lộng lẫy, kín đáo, là nơi lưu giữ bộ sưu tập nghệ thuật Nam Phi phong phú và một trong những hầm rượu vang đồ sộ nhất thành phố, mang đến trải nghiệm độc đáo chưa từng có tại thành phố này ẢNH: Ellerman House

4.Peninsula Hong Kong, Hồng Kông

Nữ hoàng không thể tranh cãi của các khách sạn Hồng Kông đã ngự trị từ năm 1928 và dễ dàng đạt được sự cân bằng khó nắm bắt giữa vẻ hùng vĩ của di sản và nét hiện đại tinh tế. Từ tiệc trà chiều tiên phong - vẫn được phục vụ trong sảnh đợi kiểu Ý dát vàng - đến những tấm kính màu trang trí và rèm cửa những năm 1920, nét uy nghi của lịch sử Peninsula vẫn luôn hiện hữu ẢNH: Peninsula Hotels

5.Les Prés d’EugénieNouvelle-Aquitaine, Pháp

Khách sạn spa yên bình này tọa lạc trên một điền trang miền quê ở tây nam nước Pháp, là "thánh đường" của cuộc sống thượng lưu. Nhà hàng ba sao Michelin của khách sạn phục vụ cả những người sành ăn theo chủ nghĩa khoái lạc lẫn những người sành ăn siêu lành mạnh, trong khi các phòng nghỉ được trang trí bằng bộ sưu tập nghệ thuật của gia đình Guérard, những người vẫn đang sở hữu và điều hành biệt thự và công viên từ thế kỷ 19 ẢNH: Les Prés d’Eugénie

6.Awasi Patagonia, Chile

Một trong những khu nghỉ dưỡng xa hoa và hẻo lánh nhất thế giới, với tầm nhìn núi non hùng vĩ. Mọi chi tiết đều được cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo kiến trúc tận dụng tối đa thiên nhiên hoang dã xung quanh. Bạn có thể dành cả ngày bên trong nhà nghỉ chính với một chai rượu vang hoặc đọc sách mà vẫn cảm thấy tràn đầy năng lượng bởi những sắc thái và tâm trạng thay đổi của cảnh quan... ẢNH: Awasi Patagonia

7.Santa Caterina, Ý

Santa Caterina là sự kết hợp hoàn hảo giữa nét truyền thống và nét quyến rũ của bờ biển Amalfi, được điều hành bởi thế hệ thứ tư của những người chủ sở hữu ban đầu. Khách sạn tọa lạc trên đỉnh vách đá, giữa những khu vườn bậc thang dốc đứng trải dài ra biển, vừa đủ xa thị trấn Amalfi để bạn cảm thấy tách biệt khỏi đám đông ẢNH: Santa Caterina

8.Southern Ocean Lodge, đảo Kangaroo, Úc

Khu nghỉ dưỡng xa xôi này, tọa lạc tại vị trí tuyệt đẹp trên đỉnh vách đá nhìn ra Nam Đại Dương - điểm đến tiếp theo là Nam Cực - vẫn đặt ra tiêu chuẩn cao nhất cho sự sang trọng của Úc. Nơi đây đã được xây dựng lại hoàn toàn sau thảm họa cháy rừng tàn khốc năm 2020, nhưng trông gần như không thay đổi, chỉ được bố trí lại một chút để tối đa hóa tầm nhìn và sự riêng tư ẢNH: Southern Ocean Lodge

9.Maybourne RivieraRoquebrune-Cap-Martin, Pháp

Khách sạn lộng lẫy nằm trên bán đảo đá cao vút tại thị trấn Roquebrune-Cap-Martin xinh đẹp ở miền Nam nước Pháp. Vẻ ngoài hiện đại, táo bạo và lôi cuốn của Maybourne Riviera nhường chỗ cho nội thất tràn ngập nghệ thuật và ánh sáng ẢNH: Maybourne

10.Palace Tokyo, Nhật Bản

Khách sạn Palace mang đến cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời nhất, kết hợp giữa vẻ quyến rũ ấm cúng của một khách sạn năm sao lớn giữa lòng thành phố với sự chu đáo và chân thực của một khách sạn độc lập do Nhật Bản sở hữu. Vị trí của khách sạn, nhìn ra Vườn Cung điện Hoàng gia, biến nơi đây thành một ốc đảo giữa lòng đô thị ẢNH: Palace Tokyo

44.Bãi San Hô Zannier, Phú Yên, Việt Nam