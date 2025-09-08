Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Việt Nam thu hút khách Trung Quốc, Hàn Quốc bỏ xa Thái Lan

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
08/09/2025 08:32 GMT+7

Mặc dù đón đông khách quốc tế hơn Việt Nam nhưng du lịch Thái Lan đang đối mặt với nhiều thử thách khi tổng lượng khách sụt giảm, cạnh tranh hụt hơi với Việt Nam ở hai thị trường truyền thống Trung Quốc, Hàn Quốc...

Theo Cục Du lịch quốc gia, trong 8 tháng qua, Việt Nam đón 13,9 triệu khách quốc tế, tăng 21,7% so cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, chỉ với hai thị trường trọng điểm Trung Quốc, Hàn Quốc đã đóng góp cho du lịch Việt Nam hơn 6 triệu khách, gần bằng ½.

Cụ thể, Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam với hơn 3,5 triệu lượt (chiếm 25,4%), tăng 44%; Hàn Quốc xếp ở vị trí thứ hai với trên 2,9 triệu lượt (chiếm 20,9%), bỏ xa Thái Lan.

Việt Nam thu hút khách quốc tế , Trung Quốc và Hàn Quốc vượt Thái Lan trong du lịch - Ảnh 1.

Du khách quốc tế trên đường phố TP.HCM

ẢNH: N.D

Du lịch Việt Nam tăng trưởng trong bối cảnh đối thủ cạnh tranh ở khu vực là Thái Lan sụt giảm. Trong 8 tháng đầu năm 2025, Thái Lan đón 21,88 triệu lượt khách quốc tế, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước; tính riêng trong tháng 8, khách giảm hơn 12%. Trung Quốc dẫn đầu với 3,09 triệu lượt khách, giảm khoảng 30% và thấp hơn Việt Nam so với 3,5 triệu lượt. Không chỉ thế, khách Hàn Quốc đến Thái Lan cũng thấp hơn Việt Nam, 1 triệu so với 2,9 triệu lượt. Đây cũng là hai thị trường khách truyền thống của du lịch xứ sở chùa Vàng, luôn nằm trong top 10 khách nguồn lớn nhất (lần lượt gồm: Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, Mỹ, Đài Loan, Lào).

Trong khi đó, các vị trí trong top 10 thị trường khách quốc tế lớn nhất của Việt Nam, ngoài Trung Quốc, Hàn Quốc lần lượt có Đài Loan, Mỹ, Nhật Bản, Campuchia, Ấn Độ, Nga, Úc và Malaysia.

Các thị trường khách đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái, như khách Nga tiếp tục tăng trưởng nhanh với 164,9%, hay Philippines 93,4%, Campuchia 50,7%...

Du lịch Việt Nam thời gian gần đây liên tục ghi nhận những số liệu tích cực. Chẳng hạn, lượng khách trong tháng 8 tăng 7,8% so với tháng trước. Dù vẫn đang mùa thấp điểm du lịch quốc tế nhưng kết quả tăng trưởng tích cực trong tháng 7 và tháng 8 vừa qua đã cho thấy những tín hiệu khả quan cho thị trường du lịch inbound, theo đánh giá của Cục Du lịch quốc gia. Mới đây, Chính phủ đã ban hành nghị quyết mở rộng miễn visa cho thêm 12 nước châu Âu, mở ra cơ hội tốt để thu hút khách từ khu vực này.

khách trung quốc khách Hàn Quốc Cục Du lịch quốc gia du lịch thái lan
