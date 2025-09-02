5 lý do khách quốc tế không bao giờ chán khi du lịch Việt Nam

Đó là nhận định của tờ báo chuyên về du lịch Mỹ Travel off Path và bài báo cho rằng, Việt Nam là quốc gia đang dần vươn lên tầm cao mới về độ nổi tiếng quốc tế.

Năm ngoái, Việt Nam đón 17,5 triệu du khách quốc tế, tăng gần 40% so năm trước. Trong khi 7 tháng năm nay, du khách đến Việt Nam hơn 12,2 triệu lượt, tăng 22,5% so cùng kỳ. Tăng trưởng của du lịch Việt Nam được đánh giá tích cực trong nhóm đầu thế giới và nên nhớ rằng, đối thủ trong khu vực - Thái Lan có lượng khách quốc tế giảm khoảng 10%.

Từ đó, Travel off Path đưa ra 5 lý do tại sao nhiều du khách dường như "không bao giờ thấy chán" khi du lịch Việt Nam sau đây:

Kho tàng lịch sử phong phú

Sức hút của đất nước Đông Nam Á xinh đẹp này không chỉ nằm ở những cảnh quan tuyệt đẹp.

Hội An rực rỡ đèn lồng khi đêm xuống ẢNH: TRAVEL OFF PATH

Lịch sử Việt Nam vô cùng phong phú, với nhiều tầng lớp lâu đời, ảnh hưởng của thời kỳ thuộc địa, và thậm chí cả những vết sẹo chiến tranh khắc nghiệt, tất cả giờ đây đều hiện hữu rõ nét trong kiến trúc, ẩm thực và đời sống thường nhật.

Phố cổ Hội An, Di sản thế giới được UNESCO công nhận, là một trong những điểm tham quan địa phương đầu tiên xuất hiện trong hành trình của bất kỳ du khách nào, và với lý do chính đáng - kiến trúc được bảo tồn tốt, phản ánh tất cả những ảnh hưởng đã đề cập ở trên, chính là minh chứng cho giá trị của Việt Nam như một viên ngọc văn hóa và lịch sử.

Những ai muốn trải nghiệm thêm một điểm tham quan được UNESCO công nhận sẽ yêu thích Hoàng thành Huế - công trình kiến trúc cổ kính, cho phép du khách quay ngược thời gian về triều đại nhà Nguyễn.

Những người yêu thích lịch sử cũng có thể khám phá những gì đất nước để lại sau nhiều cuộc chiến tranh tại một số địa điểm đáng tham quan, bao gồm địa đạo Củ Chi và Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh ở TP.HCM.

Chi phí hợp lý

Việt Nam không chỉ là một trong những điểm đến tuyệt vời và giàu văn hóa nhất, mà còn là một trong những điểm đến có chi phí hợp lý nhất ở Đông Nam Á.

Du khách quốc tế thưởng thức ẩm thực đường phố ở Hà Nội ẢNH: TRAVEL OFF PATH

Hãy lấy Hà Nội làm ví dụ và so sánh với các thủ đô khác trong khu vực.

Giá tiêu dùng (chưa bao gồm tiền thuê nhà) tại Hà Nội thấp hơn 11,1% so với Kuala Lumpur, 16,6% so với Manila, 28% so với Bangkok và 69,1% so với Singapore (tính vào thời điểm cuối 2024).

Những người du mục kỹ thuật số tận dụng lợi thế của thị thực du lịch hiện đã được nới lỏng của Việt Nam sẽ rất vui mừng khi biết rằng, giá thuê nhà cũng theo xu hướng thuận lợi tương tự, và nếu tính cả chi phí nhà ở vào các so sánh trên, sự chênh lệch về giá tiêu dùng sẽ càng rõ rệt hơn.

Cảnh quan hoàn hảo

Đừng để giá cả phải chăng đánh lừa bạn; cảnh quan ở Việt Nam thực sự tuyệt đỉnh.

Từ những dãy núi đá vôi cao chót vót của vịnh Hạ Long đến những ruộng bậc thang Sa Pa, những kỳ quan thiên nhiên của đất nước vẫn còn vô song.

Khung cảnh di sản Hạ Long nhìn từ trên cao ẢNH: TRAVEL OFF PATH

Những tâm hồn ưa phiêu lưu luôn bị thu hút bởi Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Đồng bằng sông Cửu Long xanh tươi và thác Bản Giốc hùng vĩ, tất cả đều không chỉ toát lên vẻ đẹp hoang sơ, huyền ảo mà còn mang đến vô vàn cơ hội cho các hoạt động mạo hiểm đầy phấn khích.

Dù là trekking trên vùng núi Tây Bắc, du ngoạn dọc sông Mê Kông, hay lặn biển trong làn nước trong vắt ngoài khơi đảo Phú Quốc, tất cả đều không có gì phải chê.

Thiên đường ẩm thực

Nét độc đáo duy nhất của văn hóa Việt Nam có thể sánh ngang với những cảnh đẹp mê hồn chính là ẩm thực địa phương.

Các món ăn ở đây được ví như một bữa tiệc cho các giác quan, với hương vị đậm đà, nguyên liệu tươi ngon và sự cân bằng hoàn hảo giữa ngọt, chua, cay, mặn...

Giữa những món ăn đặc trưng như phở và bánh mì cùng những món ăn ít được biết đến hơn như bún chả và cao lầu, Việt Nam mang đến cho những người sành ăn nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Khám phá sông nước đồng bằng ẢNH: TRAVEL OFF PATH

Sự hiếu khách của người địa phương

Mặc dù tất cả những điều đã được đề cập ở trên là những gì thu hút du khách đến Việt Nam ngay từ đầu, nhưng thứ thực sự làm nên sự khác biệt và khiến du khách muốn quay lại nhiều lần chắc chắn là sự nồng hậu và lòng hiếu khách tuyệt vời của người dân địa phương.

Cho dù đang khám phá những con phố có phần rối rắm bởi quá nhiều xe máy của Hà Nội hay thư giãn trên những bãi biển hoang sơ của Đà Nẵng, bạn chắc chắn sẽ bắt gặp (và cảm thấy bị mê hoặc bởi) những nụ cười chân thành và sự sẵn lòng giúp đỡ của người dân Việt Nam.