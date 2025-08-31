Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Việt Nam trong top 10 đất nước hòa bình nhất châu Á

Phương Vi
Phương Vi
31/08/2025 11:49 GMT+7

Chỉ số Hòa bình toàn cầu (Global Peace Index) vừa được công bố cho thấy, Việt Nam trong top 10 đất nước/vùng lãnh thổ hòa bình nhất châu Á - Thái Bình Dương và đứng top 3 ở Đông Nam Á.

Do Viện Kinh tế và Hòa bình (IEP) thực hiện, chỉ số này xếp hạng 163 quốc gia và vùng lãnh thổ độc lập theo các tiêu chí bao gồm an ninh và an toàn xã hội; mức độ xung đột trong nước và quốc tế đang diễn ra; và mức độ quân sự hóa.

Việt Nam trong top 10 đất nước hòa bình nhất châu Á - Ảnh 1.

Du khách quốc tế và trong nước vui chơi ở phố Tạ Hiện, Hà Nội

ẢNH: ĐÌNH HUY

"Chìa khóa để xây dựng hòa bình trong thời kỳ xung đột và bất ổn chính là Hòa bình tích cực, đó là những thái độ, thể chế và cấu trúc tạo nên, duy trì các xã hội hòa bình", báo cáo của Chỉ số Hòa bình Toàn cầu đưa ra và nhấn mạnh: "Hòa bình tích cực có mối tương quan chặt chẽ với tăng trưởng GDP cao hơn, lãi suất thấp hơn, phúc lợi xã hội và khả năng phục hồi tốt hơn trước các cú sốc".

Theo đó, Việt Nam nằm trong vùng xanh của 62 quốc gia/vùng lãnh thổ hòa bình nhất thế giới, ở vị trí 38 với 1.721 điểm, tăng 1 bậc so với năm ngoái, bằng điểm với Ba Lan. Tính riêng ở châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm khu vực Trung Đông), top 10 lần lượt: New Zealand, Singapore, Nhật Bản, Malaysia, Úc, Mông Cổ, Việt Nam, Đài Loan, Hàn Quốc và Đông Timor. Nhóm theo sau có: Lào, Indonesia, Thái Lan, Campuchia, Trung Quốc, Philippines, Papua New Guinea, Triều Tiên, Myanmar...

Quốc gia Bắc Âu Iceland, nổi tiếng với những ngọn núi lửa, suối nước nóng và cảnh quan hùng vĩ độc đáo, một lần nữa được Chỉ số Hòa bình Toàn cầu vinh danh là quốc gia hòa bình nhất thế giới.

Các quốc gia còn lại trong top 10 gồm Ireland, New Zealand, Áo, Thụy Sĩ, Singapore, Bồ Đào Nha, Đan Mạch, Slovenia và Phần Lan.

Báo cáo năm 2025 cho biết: "Thế giới đang phải đối mặt với khủng hoảng xung đột bạo lực. Đã có 59 cuộc xung đột giữa các quốc gia từ năm 2023, con số cao nhất kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc".

Mỹ có thứ hạng thấp trong bảng xếp hạng, ở vị trí 128, thấp hơn Honduras, Bangladesh và Uganda. Điều này phần lớn là do mức độ quân sự hóa cao, khiến Mỹ - theo tiêu chí đó - ở nhóm vị trí thấp nhất trong bảng xếp hạng, gần với Triều Tiên (149), Israel (155), Ukraine (162) và Nga (163).

Khám phá thêm chủ đề

Chỉ số hòa bình chỉ số hòa bình toàn cầu Việt Nam quốc gia hòa bình
