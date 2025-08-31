Sức hút của du lịch Việt Nam từ những chiến trường xưa

Nhiều người trong số họ nhớ về Việt Nam qua các tít báo về chiến tranh trong những năm 1960 và 1970 của thế kỷ trước, số khác qua phim ảnh và sách lịch sử sau này. Ngày nay, các chiến trường xưa ở Việt Nam là nơi hành hương của những cựu chiến binh từ cả hai phía đã từng đối đầu ở đó, và của cả những du khách muốn tận mắt chứng kiến nơi từng một thời khói lửa đạn bom.

"Nơi này từng là chiến trường khi tôi còn ở đây," cựu chiến binh quân đội Mỹ Paul Hazelton hồi tưởng với AP khi ông cùng vợ đi dạo quanh khuôn viên Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh ở TP.HCM.

Cờ đỏ sao vàng tung bay trên cầu Hiền Lương, với đài tưởng niệm ở phía xa ẢNH: AP

Chuyến đi của Hazelton, ngay trước sinh nhật lần thứ 80, đã đưa ông trở lại Việt Nam khi còn là một anh lính trẻ tuổi, bao gồm Huế, căn cứ Phú Bài cũ ở ngoại ô thành phố, và Đà Nẵng, một căn cứ quan trọng khác của quân đội Mỹ.

"Bất cứ nơi nào tôi đến, bạn biết đấy, đó đều là vùng đất bị quân đội Mỹ chiếm đóng, và giờ đây tôi chỉ thấy sự hối hả, nhộn nhịp và công nghiệp. Thật đáng kinh ngạc", ông nói và chia sẻ rằng rất vui vì bây giờ hai bên đang giao thương, hữu nghị với nhau và cùng được hưởng lợi từ sự hợp tác đó.

Theo AP, du lịch hiện là động lực quan trọng cho sự tăng trưởng của Việt Nam, nhanh nhất trong khu vực, chiếm khoảng một phần chín việc làm trong cả nước. Việt Nam đón hơn 17,5 triệu du khách nước ngoài vào năm 2024, gần bằng kỷ lục 18 triệu du khách được thiết lập vào năm 2019 trước đại dịch.

Du khách bên cạnh máy bay của Không quân Mỹ đang trưng bày tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh ẢNH: AP

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh thu hút khoảng 500.000 lượt khách tham quan mỗi năm, khoảng hai phần ba trong số đó là người nước ngoài. Nhiều triển lãm tại đây tập trung vào các tội ác chiến tranh và hành động tàn bạo của quân đội Mỹ như vụ thảm sát Mỹ Lai (Quảng Ngãi) và hậu quả tàn khốc của chất độc da cam, một loại chất diệt cỏ được sử dụng rộng rãi trong chiến tranh.

Những địa điểm thời chiến khác đang hút du khách ở TP.HCM bao gồm Dinh Độc Lập; ở ngoại ô phía bắc thành phố là địa đạo Củ Chi, một hệ thống hầm ngầm quân đội Việt Nam sử dụng để kháng chiến, tránh bị máy bay hay lực lượng tuần tra Mỹ phát hiện, thu hút khoảng 1,5 triệu người mỗi năm.

Ngày nay, du khách có thể trèo và đi qua một số lối đi hẹp hoặc thử sức tại trường bắn, nơi nhiều người nhắm vào các mục tiêu bằng vũ khí thời chiến như AK-47, M-16 hay súng máy M-60...

Du khách nước ngoài tạo dáng chụp ảnh trước Dinh Độc Lập ẢNH: AP

"Giờ đây, tôi có thể hiểu rõ hơn về cuộc chiến đã diễn ra như thế nào, về cách người dân Việt Nam chiến đấu và tự vệ", du khách người Ý Theo Buono chia sẻ sau khi tham quan địa đạo Củ Chi trong lúc chờ những bạn đồng hành khác kết thúc các đợt bắn thử.

Cựu pháo binh quân đội Việt Nam Lưu Văn Đức vẫn còn nhớ rõ cuộc chiến, nhưng chuyến thăm địa đạo Củ Chi cùng một nhóm cựu chiến binh khác đã mang đến cho ông cơ hội chứng kiến cuộc sống và chiến đấu của những người đồng đội.

"Tôi vô cùng xúc động khi được thăm lại những chiến trường xưa - ước nguyện cuối cùng của tôi trước khi qua đời là được sống lại những ngày tháng gian khổ nhưng hào hùng ấy cùng với những người đồng đội của mình", người đàn ông 78 tuổi chia sẻ.

"Những di tích như thế này cần được bảo tồn để các thế hệ mai sau biết về lịch sử của chúng tôi, về những chiến thắng trước kẻ thù hùng mạnh hơn rất nhiều", ông nói.

Một máy bay vận tải của quân đội Mỹ đứng ở rìa đường băng tại căn cứ Khe Sanh ẢNH: AP

Ở miền Trung, nổi bật với những điểm đến như Khu phi quân sự cũ (DMZ), nơi đất nước bị chia cắt thành hai miền Nam Bắc, tại tỉnh Quảng Trị đã chứng kiến những cuộc giao tranh ác liệt nhất trong thời chiến, và đã thu hút hơn 3 triệu du khách vào năm 2024.

Phía bắc của DMZ, du khách có thể đi bộ qua hệ thống địa đạo Vịnh Mốc quanh co, nơi thường dân trú ẩn khỏi bom đạn do Mỹ thả xuống nhằm phá hoại nguồn tiếp tế cho quân đội Việt Nam.

Có thể đến thăm địa đạo này, cùng với một đài tưởng niệm và một bảo tàng ở biên giới, trong một chuyến đi trong ngày từ Huế, thường bao gồm cả điểm dừng chân tại căn cứ Khe Sanh cũ, nơi diễn ra trận chiến ác liệt năm 1968.

Ngày nay, Khe Sanh tự hào có một bảo tàng và một số công sự ban đầu, cùng với xe tăng, trực thăng và các thiết bị khác mà quân đội Mỹ để lại sau khi thất bại.

Khung cảnh bình yên ở Huế ngày nay ẢNH: AP

Bản thân Huế là nơi diễn ra trận đánh lớn trong cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968, một trong những trận đánh dài nhất và ác liệt nhất của cuộc chiến. Ngày nay, Kinh thành và Hoàng thành cổ kính của Huế - di sản UNESCO nằm trên bờ bắc sông Hương, vẫn còn lưu lại dấu vết của cuộc giao tranh ác liệt nhưng phần lớn đã được xây dựng lại. Phía tây Huế, ở huyện A Lưới cũ, gần biên giới với Lào là Đồi Thịt Băm (Hamburger Hill) như cách gọi của lính Mỹ, thể hiện tính khốc liệt đầy ám ảnh và thương vong cao của người Mỹ trong trận chiến 10 ngày đêm năm 1969. Cách khoảng 500 km về phía tây nam, gần biên giới Campuchia, là thung lũng Ia Đrăng, nơi diễn ra chiến dịch Plei Me trên chiến trường Tây nguyên năm 1965...

Trong khi đó, chiến sự ở miền Bắc chủ yếu là chiến tranh trên không, và ngày nay, bảo tàng Nhà tù Hỏa Lò kể lại câu chuyện đó.

Khách du lịch bên trong bảo tàng nhà tù Hỏa Lò ở Hà Nội ẢNH: AP

Từng được gọi là "Hilton Hà Nội", nhà tù Hỏa Lò dùng để giam giữ tù binh chiến tranh Mỹ, chủ yếu là các phi công bị bắn rơi trong các cuộc không kích. Tù nhân nổi tiếng nhất của nơi này là cố Thượng nghị sĩ John McCain sau khi ông bị bắn rơi năm 1967.

"Nơi này vừa kỳ lạ vừa hấp dẫn", Olivia Wilson, 28 tuổi đến từ New York, chia sẻ sau chuyến thăm gần đây. Và đó chính là một phần sức hút của du lịch Việt Nam.