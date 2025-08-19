Báo Mỹ gợi ý 8 di tích chiến tranh du khách nên thăm khi đến Việt Nam

Năm 2025 đánh dấu nửa thế kỷ chiến tranh kết thúc và cũng là dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9. "Ngày nay, người dân của quốc gia Đông Nam Á đang phát triển nhanh chóng này đã có những bước tiến lớn để quên đi chiến tranh, nhưng họ vẫn tôn vinh quá khứ bằng các tượng đài và bảo tàng trên toàn quốc. Nhiều địa điểm trong số đó đã trở nên vô cùng phổ biến với những người yêu thích lịch sử và việc tới thăm chắc chắn là những trải nghiệm sâu sắc, cảm động và mở mang tầm mắt", bài viết của National Geographic nhấn mạnh.

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh là điểm đến không thể bỏ qua của du khách quốc tế khi đến TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh

Bảo tàng về chiến tranh hàng đầu của Việt Nam nằm tại TP.HCM, nơi lưu giữ nhiều chứng tích tội ác tàn bạo nhất, chẳng hạn như vụ thảm sát Mỹ Lai, khi 500 dân làng không vũ trang ở miền Trung bị lính bộ binh Mỹ sát hại. Các hiện vật khác nêu bật tác động của chất độc da cam, một loại thuốc diệt cỏ hóa học được người Mỹ sử dụng để phá hủy các khu rừng. Một điều thu hút du khách khác là bộ sưu tập khổng lồ máy bay và vũ khí từ thời chiến tranh, bao gồm cả bom mìn chưa nổ và thuốc nổ thử nghiệm, cũng được trưng bày tại bảo tàng.

Dinh Độc Lập được khởi công xây dựng ngày 1.7.1962 và khánh thành vào ngày 31.10.1966 ẢNH: DINHTHONGNHAT

Dinh Thống Nhất

Công trình kiến trúc hiện đại đồ sộ này là nơi chiến tranh chính thức kết thúc vào năm 1975. Tòa nhà - ban đầu có tên Dinh Độc Lập nhưng hiện được gọi là Dinh Thống Nhất - mở cửa cho công chúng tham quan có hướng dẫn. Nội thất bên trong là các thiết kế điển hình vào những năm 1960, với những chiếc ghế dài và đồ nội thất hào nhoáng theo phong cách giữa thế kỷ trong khu nhà ở cũ. Ở tầng dưới, tour tham quan các phòng trú ẩn, với thiết bị radio cổ điển, điện thoại và tường ốp gỗ.

Du khách khám phá địa đạo Củ Chi ẢNH: ĐĐCC

Địa đạo Củ Chi

Quân đội Việt Nam đã sử dụng rộng rãi các đường hầm và phòng ngầm, cho phép họ di chuyển khắp vùng mà không bị phát hiện. Một đoạn đường hầm đã được bảo tồn tại Củ Chi, phía tây bắc TP.HCM. Hướng dẫn viên sẽ dẫn bạn qua những cửa sập ẩn, được ngụy trang bằng đất và lá cây, vào những đường hầm tối, với chiều cao trung bình chỉ gần 1 mét.

Trẻ em Sơn Mỹ dưới chân đài tưởng niệm ẢNH: TN

Đài tưởng niệm Sơn Mỹ

Vừa cảm động vừa đau lòng, đài tưởng niệm này tọa lạc tại địa điểm xảy ra vụ thảm sát Mỹ Lai ở làng Sơn Mỹ, Quảng Ngãi. Đài tưởng niệm mang hình dáng một tác phẩm điêu khắc tái hiện những dân làng bị thảm sát. Bất chấp những nỗi kinh hoàng đã xảy ra tại đây, nơi này giờ là địa điểm yên bình, với bức tượng được bao quanh bởi khu vườn rợp bóng hoa hồng. Ngoài ra còn có một bảo tàng lưu giữ tư liệu về vụ thảm sát. Sơn Mỹ giờ đây thịnh vượng, nơi du khách có thể tham gia các tour chèo thuyền trên sông và thưởng thức hải sản bên bờ biển dài đầy cát trắng.

Bên trong Khu phi quân sự DMZ ẢNH: TN

Khu phi quân sự

Khu phi quân sự (DMZ) là ranh giới chia cắt hai miền nằm dọc theo Vĩ tuyến 17 và sông Bến Hải. Đây là nơi có một số địa điểm chiến lược, bao gồm Căn cứ Khe Sanh, tiền đồn của Thủy quân Lục chiến Mỹ, hiện được trưng bày như một bảo tàng, và sân bay Tà Cơn gần đó, nơi xác máy bay, xe tăng và bệ phóng tên lửa trên thảm cỏ xung quanh, một số nằm trên đường băng và được bảo quản khá tốt. DMZ nằm ở tỉnh Quảng Trị, vùng nông thôn đồi núi, cách Huế khoảng 2,5 giờ lái xe.

Ngôi làng dưới lòng đất - địa đạo Vịnh Mốc ẢNH: BÁ CƯỜNG

Địa đạo Vịnh Mốc

Giống như địa đạo Củ Chi, địa đạo Vịnh Mốc được bảo tồn và du khách có thể tham quan. Địa đạo này là nơi trú ẩn của khoảng 90 gia đình dân thường từ năm 1966 đến năm 1972. Các tour tham quan sẽ đưa bạn vào bên trong địa đạo, cho thấy những khu vực được đào để sử dụng làm nhà bếp, giếng nước và thậm chí cả phòng hộ sinh - 17 người được cho là đã chào đời ở đây. Địa đạo Vịnh Mốc nằm gần Khu phi quân sự (DMZ), và du khách có thể đến thăm cả hai trong ngày từ Huế.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam nhìn từ trên cao ẢNH: BTC

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Bảo tàng chiến tranh ở Hà Nội đã được chuyển từ địa điểm cũ gần Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đến một tòa nhà nổi bật ở phía tây thành phố vào cuối năm 2024. Bên trong, những căn phòng chứa rất nhiều hiện vật quân sự còn sót lại từ chiến tranh. Ngoài ra, còn có các phòng trưng bày các hiện vật cá nhân như ảnh, quần áo, thư từ... - của những người lính và dân làng bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến.

Phía trước nhà tù Hỏa Lò ẢNH: VOV

Nhà tù Hỏa Lò

Nhiều tù binh chiến tranh Mỹ giam giữ tại đây - trớ trêu thay, nơi này được mệnh danh là "Hilton Hà Nội". Nhà tù được người Pháp xây dựng vào cuối thế kỷ 19 và một phần nay được chuyển đổi thành bảo tàng. Các hiện vật trưng bày bao gồm những vật dụng cá nhân của các cựu tù nhân nổi tiếng, chẳng hạn như bộ đồ bay của cựu ứng cử viên Tổng thống Mỹ John McCain, người đã bị giam giữ tại Hỏa Lò sau khi máy bay của ông bị bắn rơi trên bầu trời Hà Nội năm 1967.