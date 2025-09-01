Tạp chí Mỹ gợi ý 9 điều tuyệt nhất du khách nên làm ở Hà Nội

Lonely Planet, tạp chí du lịch Mỹ nổi danh toàn cầu chia sẻ như vậy trong một bài viết về thủ đô Việt Nam với tiêu đề "9 điều tuyệt nhất nên làm ở Hà Nội, theo kinh nghiệm của chuyên gia du lịch địa phương".

Bên trong một quán bún đông khách buổi sáng ở phố cổ ẢNH: JACK SOLOMAN/LONELY PLANET

1.Ẩm thực đường phố và bia hơi

Nếu du khách yêu thích tìm hiểu các thành phố mới bằng cách khám phá những địa điểm ẩm thực địa phương tuyệt vời nhất, thì Hà Nội sẽ là chuyến phiêu lưu đầy thú vị. Thành phố này sống động như hơi thở của ẩm thực đường phố, với mùi hương tuyệt vời quyến rũ ở khắp mọi nơi.

Bạn chắc chắn đã nghe nói đến phở, bát nước dùng thơm phức và những sợi bánh đầu tiên đưa ẩm thực Việt Nam lên bản đồ thế giới. Và nếu hỏi 10 người dân địa phương đâu là quán phở ngon nhất Hà Nội, bạn nhận được 10 câu trả lời khác nhau. Mỗi người đều có địa chỉ yêu thích của mình, thường là một quán nhỏ ven đường, nơi cùng một gia đình đã hoàn thiện công thức nấu ăn qua nhiều thế hệ.

Ẩm thực đường phố Hà Nội không chỉ dừng lại ở phở mà còn có bún bò Nam bộ, bánh cuốn gia truyền, bún chả...

Bên cạnh đó, bia hơi là một trong những thứ ngon nhất nên thử ở Hà Nội. Người Hà Nội uống bia hơi vào buổi chiều, ngay sau một trận bóng đá hoặc trong những buổi gặp gỡ bạn bè sau giờ làm việc.

Phố Tạ Hiện về đêm đông đúc du khách và người địa phương ẢNH: ĐÌNH HUY

2.Cà phê

Cà phê Hà Nội rất sôi động và đa dạng. Trong khi các quán cà phê thời thượng phục vụ đồ uống espresso đang ngày càng phổ biến, các quán truyền thống phục vụ các loại cà phê địa phương như nâu đá, cà phê trứng và cà phê cốt dừa vẫn có một lượng khách quen trung thành.

Hãy bắt đầu chuyến lang thang quán cà phê của bạn ở phố cổ, nơi có thể dễ dàng đi bộ giữa các quán cà phê. Đừng bỏ lỡ Café Giảng, nơi ông Giảng đã tạo ra món cà phê trứng nổi tiếng của Hà Nội vào năm 1946 trong thời kỳ khan hiếm sữa. Được phủ một lớp bọt trứng vàng dày và sữa đặc, cà phê robusta nóng hổi có vị như một món tráng miệng hấp dẫn, và có một chút caffeine mạnh mẽ. Hoặc hãy tới chuỗi quán cà phê Cộng…

Cà phê trứng ẢNH: THANH NAM

3.Thăm Bảo tàng Dân tộc học

Trước khi đến những vùng núi như Sa Pa hay Hà Giang, hãy ghé thăm Bảo tàng Dân tộc học để có cái nhìn tổng quan về các dân tộc ở Việt Nam và nền văn hóa mà họ có thể gặp trên hành trình của mình.

Bảo tàng trưng bày bộ sưu tập đặc sắc từ 54 dân tộc Việt Nam, bao gồm nghệ thuật, hiện vật và vật dụng hàng ngày. Trải rộng trên hai tầng, các hiện vật được sắp xếp theo địa lý và dân tộc, làm nổi bật trang phục, kiến trúc và phong tục tập quán. Điểm hấp dẫn nhất là khu vườn của bảo tàng, nơi các dân tộc khác nhau đã xây dựng những ngôi nhà truyền thống giống như bạn thấy ở làng của họ như nhà rông cao chót vót của người Ba Na, nhà dài của người Ê Đê…

4.Lạc lối giữa 36 phố phường

Một lối nhỏ ở phố cổ ẢNH: GETTY

Hãy quên bản đồ hay bất kỳ lộ trình đi bộ nào đi: Ở phố cổ Hà Nội - một khu vực như mê cung với hàng trăm con hẻm và ngõ nhỏ đan xen nhau - bạn có thể tự tạo nên cuộc phiêu lưu của riêng mình, lạc lối trong những con phố nhỏ, ghi lại những khoảnh khắc đời thường của người dân nơi đây trên từng góc phố.

5.Buổi sáng ở bờ Hồ

Bạn muốn cười sảng khoái lúc bình minh? Khoảng 6 giờ sáng, trước đền vua Lê Thái Tổ hay nhiều khu vực khác ven hồ, bạn có thể tham gia các buổi "yoga cười", chào đón tất cả mọi người. Nếu không muốn tham gia cùng nhóm, bạn có thể thoải mái ngắm nhìn những cụ ông cụ bà cười đùa trong nắng sớm.

Hồ Hoàn Kiếm đẹp như tranh vẽ lúc bình minh. Thật đáng để dậy sớm dạo bộ ngắm nhìn người Hà Nội làm gì vào đầu ngày. Nếu mỉm cười và nói "xin chào!", bạn có thể có một trải nghiệm đáng nhớ khi tham gia tập luyện buổi sáng cùng người dân địa phương.

Hồ Gươm một sáng mờ sương ẢNH: LƯU QUANG PHỔ

6.Xem múa rối nước

Nghệ thuật múa rối nước truyền thống - với các thể loại nhạc dân gian như chèo, quan họ và chầu văn, được biểu diễn trong một hồ nước sâu đến thắt lưng - mang đến những câu chuyện dân gian thú vị. Bản thân những con rối dễ thương và ngộ nghĩnh, lời thoại và âm nhạc mang lại rất nhiều niềm vui cho khán giả.

7.Dạo quanh đảo Chuối

Đảo Chuối, một vùng đất xanh rộng lớn ven sông Hồng, nơi nông dân địa phương trồng chuối trong nhiều thập kỷ. Do sự phát triển đô thị quá nhanh, khu vực bờ sông này đã trở thành không gian xanh quan trọng cho thành phố. Người dân địa phương giờ đây thường xuyên đến đảo Chuối để hít thở không khí trong lành, đi bộ, bơi lội và cắm trại.

8.Tham quan Hoàng thành Thăng Long

Hoàng thành Thăng Long đưa du khách về nghìn năm trước ẢNH: JACK SOLOMAN/LONELY PLANET

Để hiểu rõ hơn về quá trình hình thành và phát triển của Hà Nội qua các thời kỳ, hãy ghé thăm Hoàng thành Thăng Long. Được UNESCO công nhận là Di sản thế giới, di tích đặc biệt này với những công trình kiến trúc cổ kính, tượng đài và bộ sưu tập hiện vật ấn tượng có niên đại từ thời Đinh và Tiền Lê - khoảng 1.200 năm trước. Trong nhiều thế kỷ kể từ đó, nơi đây đã từng là trung tâm quyền lực, và ngày nay là kho tàng lịch sử quan trọng của Việt Nam.

9.Dạo quanh Hà Nội như người bản xứ trên xe gắn máy

Hà Nội là thành phố của xe tay ga. Để khám phá thành phố như người bản xứ, đừng ngần ngại nhảy lên một chiếc Vespa hoặc Minsk (tất nhiên là phải có hướng dẫn viên du lịch - tức tài xế) và khám phá những con hẻm nhỏ hẹp của phố cổ hoặc những con đường nông thôn ngoại ô. Các tour du lịch bằng xe máy mang đến một cách độc đáo để tham quan cả những địa danh nổi tiếng lẫn những địa điểm ít người biết đến, đồng thời thưởng thức những món ăn địa phương hấp dẫn.