Nghỉ lễ 80 năm Quốc khánh: Hà Nội hút khách, tour ngắn ngày lên ngôi

Dịp Quốc khánh 2.9 năm nay đặc biệt hơn khi gắn với sự kiện kỷ niệm 80 năm lập quốc. Hà Nội - trung tâm chính trị - văn hóa của cả nước, trở thành tâm điểm thu hút du khách. Các khách sạn, cơ sở lưu trú quanh khu vực Ba Đình, phố cổ, hồ Hoàn Kiếm... đều ghi nhận lượng tìm kiếm và đặt phòng tăng cao.

Nô nức ra Hà Nội dịp lễ 2.9

Dữ liệu mới công bố từ Agoda cho thấy sức hút đặc biệt của Hà Nội trong dịp lễ 2.9 năm nay. Chỉ trong giai đoạn từ 15.5 đến 15.8, lượng tìm kiếm phòng nghỉ cho kỳ nghỉ Quốc khánh (30.8 - 3.9) đã tăng vọt 370% từ khách Việt, trong khi khách quốc tế cũng tăng 84% so với cùng kỳ năm ngoái.

Người dân cả nước nô nức về Hà Nội tận hưởng không khí Quốc khánh 80 năm ẢNH: NGUYỄN ANH

Ngoài diễu hành và các chương trình nghệ thuật kỷ niệm, thủ đô còn tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, triển lãm, chiếu phim ngoài trời, không gian đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm nhộn nhịp hơn thường lệ. Đây cũng là dịp để du khách trải nghiệm "một Hà Nội trong không khí lễ hội" vừa trang nghiêm, vừa sôi động.

Bên cạnh các hoạt động chính trị, nhiều gia đình tranh thủ khám phá thủ đô theo cách riêng: ghé thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long hay đi dạo phố cổ để thưởng thức ẩm thực. Không khí mùa thu đang chớm, trời Hà Nội dễ chịu hơn, cũng là thời điểm lý tưởng để du khách trải nghiệm cà phê ven hồ hay ngắm phố phường rợp cờ hoa.

Tour ngắn ngày, tự lái xe cá nhân lên ngôi

Nếu Hà Nội là tâm điểm phía bắc, thì tại TP.HCM và các đô thị lớn, xu hướng chọn tour ngắn ngày, đi về các tỉnh lân cận bằng ô tô cá nhân đang nở rộ. Việc hạ tầng giao thông ngày càng thuận tiện, cao tốc nối TP.HCM - Phan Thiết hay Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng… đã khiến du lịch "tự lái xe trải nghiệm" trở thành lựa chọn quen thuộc.

Từ TP.HCM, nhiều gia đình chọn Vũng Tàu, Phan Thiết, Đà Lạt cho chuyến đi 2 - 3 ngày. Các điểm này có ưu thế là quãng đường vừa phải, hạ tầng lưu trú đa dạng và nhiều hoạt động phù hợp nhóm bạn hoặc gia đình. Những bãi biển đông vui, các homestay ven rừng, hay villa có hồ bơi riêng… luôn là lựa chọn được tìm kiếm nhiều trong kỳ nghỉ ngắn.

Gia đình chị Thảo lựa chọn kỳ nghỉ ngắn ngày bằng ô tô cá nhân dịp nghỉ lễ 2.9 ẢNH: NVCC

Chị Cao Phương Thảo (ngụ P.Vĩnh Hội, TP.HCM) chia sẻ: "Nghỉ lễ này, vợ chồng tôi cùng gia đình hàng xóm trong chung cư dự định lái xe lên Bảo Lộc. Cả nhóm thuê một căn villa, cho các con vui chơi, người lớn thì nghỉ ngơi, cùng tham gia các hoạt động cộng đồng. Sau những ngày ở thành phố ồn ào, được gắn bó với thiên nhiên và bạn bè như vậy sẽ ý nghĩa hơn nhiều".

Ở miền Bắc, từ Hà Nội, các tour tự túc về Ninh Bình, Hạ Long, Mai Châu, Sa Pa cũng được nhiều du khách lựa chọn. Chỉ cần 2 - 3 tiếng di chuyển, người dân thủ đô có thể "trốn" ra khỏi phố thị để tận hưởng núi rừng, hang động hoặc vịnh biển.

Những điểm đến lớn như Đà Nẵng - Huế - Hội An, Phú Quốc, Nha Trang cũng ghi nhận lượng đặt tour tăng, nhờ kết hợp được cả nghỉ dưỡng biển và khám phá văn hóa.

Tour nước ngoài dịp 2.9 Các công ty lữ hành cho biết, lượng khách đặt tour outbound năm nay tập trung ở nhóm khách trẻ hoặc gia đình đã chuẩn bị lịch trình từ đầu hè. Thái Lan, Singapore, Malaysia là 3 điểm đến có lượng khách Việt lựa chọn nhiều nhất, nhờ di chuyển nhanh và giá tour vừa phải.





Các chuyên gia du lịch nhận định, kỳ nghỉ Quốc khánh ngày càng trở thành thời điểm để du khách tìm kiếm nhiều hơn là nghỉ ngơi. Dù chọn thủ đô để sống trong nhịp thở lịch sử hay lái xe vài giờ ra ngoại thành để tận hưởng biển rừng, xu hướng du lịch dịp 2.9 đều phản ánh nhu cầu cân bằng: nghỉ ngơi, kết nối cộng đồng và trải nghiệm văn hóa đặc sắc.