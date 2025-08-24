Ngày đầu tháng Vu Lan: Rủ nhau đi ăn chay cho lòng an yên

Mỗi mùa Vu Lan, không khó để bắt gặp những hàng quán chay ở TP.HCM đông kín người, từ quán bình dân cho đến nhà hàng cao cấp. Việc ăn chay trong ngày rằm hay mùng 1 âm lịch từ lâu đã trở thành một thói quen gắn liền với đời sống tinh thần người Việt, đặc biệt trong tháng 7 Vu Lan - mùa báo hiếu. Với người dân thành phố, ăn chay không chỉ là lựa chọn tâm linh, hướng thiện mà còn là dịp để tìm về sự cân bằng, thanh lọc cơ thể và thưởng thức những món ăn thuần khiết.

Thói quen ăn chay ngày đầu tháng Vu Lan

Theo các chủ quán chay lâu năm ở quận 1, quận 3 (cũ), từ mùng 1 tháng 7 âm lịch, lượng thực khách đến ăn chay luôn tăng mạnh. Người lớn tuổi tìm đến để giữ lòng thanh tịnh, người trẻ chọn ăn chay như một cách lắng lại sau những ngày làm việc căng thẳng. Có những gia đình cùng nhau đi ăn chay trong ngày đầu tháng, vừa để gắn kết, vừa để nhắc nhở con cháu gìn giữ truyền thống "uống nước nhớ nguồn".

"Ăn chay ngày đầu tháng Vu Lan mang ý nghĩa báo hiếu cha mẹ, tổ tiên. Nhiều bạn trẻ giờ cũng rất thích đi ăn chay vì các món ăn đa dạng, tốt cho sức khỏe, không còn khô khan như trước", chị Hồng Hạnh (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM ) chia sẻ. Không chỉ là tín ngưỡng, ăn chay còn trở thành xu hướng sống xanh, sống lành mạnh của một bộ phận cư dân thành phố.

Khi ẩm thực chay bước vào chuẩn mực quốc tế ẢNH: LÊ NAM

Trong làn sóng này, không ít nhà hàng chay ở TP.HCM đã nâng tầm trải nghiệm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao. Bà Hoàng Mộng Diễm - sáng lập nhà hàng Chay Garden chia sẻ: "Tháng Vu Lan từ lâu đã là khoảng thời gian đặc biệt để mỗi người nhớ về cha mẹ, tri ân đấng sinh thành. Với chương trình ẩm thực chay này, chúng tôi mong muốn khuyến khích mọi người dành nhiều thời gian hơn bên gia đình, đặc biệt là bên cha mẹ của mình. Đây cũng là một cách để tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt".

Hương vị tinh tế từ những món ăn thuần chay

Tối 23.8, tại trung tâm TP.HCM, sự kiện "Chay lành - Kết nối tình yêu thương gia đình" thường niên do nhà hàng Chay Garden tổ chức được thiết kế như một khu vườn ẩm thực, nơi thực khách vừa thưởng thức món chay, vừa lắng nghe những câu chuyện về tình thân, về sự an lành trong đời sống.

Rất đông thực khách đã có mặt để trải nghiệm hơn 100 món chay phong phú, từ món truyền thống đến sáng tạo hiện đại. Đây cũng là cách nhiều gia đình tại TP.HCM bắt đầu ngày đầu tiên trong tháng chay Vu Lan, vừa ăn chay để thanh lọc cơ thể, vừa tìm lại sự gắn kết với cha mẹ, người thân trong không khí mùa báo hiếu.

Nhiều món ăn chay được bếp trưởng đầu tư sáng tạo, vừa giữ hồn Việt, vừa mang hơi thở hiện đại ẢNH: LÊ NAM

Có thể kế đến món bánh xèo xiên với lớp vỏ mỏng, giòn rụm, nhân nấm, giá, đậu xanh, được xiên thành từng phần nhỏ gọn, thú vị. Phở chay với nước dùng ninh từ rau củ và nấm, ngọt tự nhiên, thanh đạm nhưng vẫn đậm đà; các món gỏi và cuốn rau như gỏi bưởi, gỏi hoa chuối, cuốn rau với hạt điều, nấm, củ quả giòn ngọt, thanh mát.

Đặc biệt, món mì sốt nấm chay là kết hợp nhiều loại nấm, sốt béo ngậy nhờ kem thực vật nhưng vẫn thanh tao, sợi mì dai quyện sốt đậm đà. Các món ăn đều được trình bày đẹp mắt, màu sắc hài hòa từ nguyên liệu tự nhiên, mang đến cảm giác vừa ngon, vừa lành. Trong không gian nhẹ nhàng với tiếng nhạc thiền, hương sen thoang thoảng, thực khách dễ dàng cảm nhận sự thư thái.

Người dân TP.HCM giữ thói quen ăn chay ngày đầu tháng Vu Lan ẢNH: LÊ NAM

Bà Tô Thị Thúy Hà - Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển ẩm thực Việt Nam chia sẻ: "Tháng 7 âm lịch là dịp để mỗi người tri ân cha mẹ, bậc sinh thành. Với hơn 100 món ăn chay được chế biến từ nguyên liệu thiên nhiên, chương trình năm nay không chỉ mang đến trải nghiệm phong phú mà còn khẳng định xu hướng ăn chay để khỏe mạnh, sống thuận theo tự nhiên. Đây là cách gieo những 'hạt lành', để lan tỏa một lối sống tốt đẹp và an yên hơn cho cộng đồng".

Văn hóa ẩm thực chay giữa lòng thành phố ẢNH: LÊ NAM

TP.HCM hiện có hàng trăm quán chay lớn nhỏ, từ quán gia đình giản dị đến nhà hàng đạt chuẩn quốc tế. Sự phong phú ấy phản ánh nhu cầu đa dạng của cư dân đô thị. Nếu như người lớn tuổi tìm đến sự an lành, thì giới trẻ thích thú với những biến tấu sáng tạo, vừa phù hợp xu hướng, vừa dễ chia sẻ trên mạng xã hội.

Điều quan trọng hơn, ăn chay ngày đầu tháng Vu Lan là một nét đẹp văn hóa đáng quý, được duy trì và phát triển trong xã hội hiện đại. Đó là sự kết hợp giữa tín ngưỡng, sức khỏe và ẩm thực, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân thành phố.