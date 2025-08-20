Cung đường ở Việt Nam vào danh sách đẹp nhất thế giới

Các quốc gia ở châu Á và Mỹ nằm trong số những điểm đến phổ biến nhất cho những chuyến đi đường trường, nhờ những cung đường đẹp như tranh vẽ, cảnh quan hùng vĩ...

Trang thông tin chuyên về du lịch Travel and Tour World có trụ sở ở Ấn Độ đã chọn những cung đường đẹp nhất dành cho du khách yêu thích khám phá đường bộ trên thế giới.

Trong đó, Mỹ là cái nôi của những chuyến đi đường trường hiện đại. Mạng lưới đường cao tốc rộng lớn, cảnh quan đa dạng và văn hóa xe hơi đã biến nơi đây thành điểm đến mang tính biểu tượng nhất thế giới cho những chuyến đi dài. Nhiều thế hệ du khách đã đi theo những cung đường ven biển, đường cao tốc sa mạc và đường núi để khám phá nước Mỹ. Mỗi cung đường đều kể một câu chuyện về lịch sử, địa lý và văn hóa riêng.

Đường cao tốc Bờ biển Thái Bình Dương của California, còn được gọi là đường cao tốc 1, là một trong những cung đường lái xe nổi tiếng nhất nước Mỹ, kéo dài từ San Diego đến San Francisco và xa hơn nữa ẢNH: GETTY

Ở Bờ Đông, đường Blue Ridge Parkway và đường Skyline là những cung đường núi đẹp nhất nước Mỹ. Tuyến đường này nối liền Công viên quốc gia Shenandoah ở Virginia với dãy núi Great Smoky ở Bắc Carolina. Hành trình dài 745 km này đặc biệt nổi tiếng với những tán lá mùa thu, khi rừng cây chuyển sang màu đỏ, vàng và cam ẢNH: GETTY

Có lẽ không con đường nào huyền thoại hơn Tuyến đường 66, hay còn gọi là "Con đường Mẹ" dài hơn 3.800 km từ Chicago đến Santa Monica. Con đường này đại diện cho thời kỳ hoàng kim của ngành ô tô Mỹ. Ngày nay, một phần của tuyến đường ban đầu được bảo tồn như những con đường lịch sử ẢNH: ROADS

Đường cao tốc Overseas ở Florida chạy từ Key Largo đến Key West, trải dài hơn 177 km và qua 42 cây cầu. Cầu Seven Mile là điểm nhấn, với làn nước ngọc lam ở cả hai bên. Người lái xe đi qua các rạn san hô, làng chài và bãi biển. Mùa đông và mùa xuân là thời điểm đẹp nhất, thường được mô tả như một con đường cao tốc nổi trên biển ẢNH: ALAMY

Trong khi đó, châu Á mang đến những trải nghiệm du lịch đường bộ rất khác biệt nhưng cũng không kém phần ấn tượng. Lục địa này rộng lớn và đa dạng. Những con đường ở đây nối liền những ngọn núi cao, bờ biển nhiệt đới, những vòng đảo và các địa danh văn hóa. Lái xe ở châu Á đòi hỏi lên kế hoạch kỹ lưỡng, nhưng phần thưởng lại vô cùng to lớn.

Đảo Hokkaido, phía bắc Nhật Bản, là thiên đường cho những chặng đường trường. Các tuyến đường phổ biến bao gồm bán đảo Shiretoko và đèo Mikuni. Cầu Matsumi (ảnh) tại đèo Mikuni trên đường cao tốc Nukabira có độ cao 1.139 m, lái xe qua đây vào mùa hè với cảnh quan bao phủ bởi màu xanh thẫm của những cây đại thụ, còn mùa thu lại khoác lên mình một biển lá thu rực rỡ sắc màu ẢNH: MEGURI JAPAN

Đối với những người ưa mạo hiểm, cao tốc Manali-Leh và cao tốc Srinagar-Leh ở Ladakh, Ấn Độ là những tuyến đường trong danh sách cung đường phải đi. Chúng băng qua một số đèo cao nhất thế giới mà xe có thể đi được. Đường cao tốc leo lên độ cao trên 5.000 m, chỉ mở cửa từ cuối xuân đến đầu thu, vì tuyết phủ kín các đèo vào mùa đông ẢNH: SWARAJYA

Ở miền bắc Thái Lan, tuyến đường vòng Mae Hong Son nổi tiếng dài 600 km từ Chiang Mai đi qua Pai, Mae Hong Son và Mae Sariang, bao gồm hàng ngàn khúc cua xuyên qua núi non, rừng rậm và làng mạc ẢNH: MAE HONG SON HOLIDAYS

Bán đảo Ả Rập cũng mang đến những cung đường lái xe ngoạn mục, kết hợp phong cảnh sa mạc với những đỉnh núi hiểm trở. Đường Jebel Shams và Jabal Akhdar của Oman dẫn lên những hẻm núi hùng vĩ còn tại UAE, đường núi Jebel Jais rất được ưa chuộng cho các chuyến đi cuối tuần

ẢNH: TRAVEL DUBAI

Đèo Hải Vân, Việt Nam

Đèo Hải Vân là cung đường ngắn nhưng cực kỳ nổi tiếng với du khách đam mê khám phá bằng xe, nối liền thành phố Đà Nẵng và Huế. Con đèo uốn lượn qua những dãy núi hùng vĩ với tầm nhìn ra Biển Đông. Sương mù thường tô điểm thêm vẻ đẹp huyền bí cho cảnh quan. Nhiều du khách kết hợp đèo với các điểm dừng chân ở Hội An và các bãi biển, với tổng cộng tuyến đường dài khoảng 150 km, khiến đây trở thành một chuyến đi trong ngày hoàn hảo.

Đèo Hải Vân dài 20 km, cao 500 m so với mực nước biển ẢNH: ASIA PIONEER TRAVEL

Cảnh đèo Hải Vân nhìn từ trên cao ẢNH: CANVA

Ngoài ra, châu Á còn có các cung đường trường đẹp khác ở Đài Loan, Hàn Quốc, Pakistan... trong danh sách của Travel and Tour World.