Cung đường ở Việt Nam vào danh sách đẹp nhất thế giới

Những hành trình đáng nhớ nhất trên thế giới không phải lúc nào cũng bằng máy bay hay tàu hỏa. Nhiều cuộc phiêu lưu tuyệt vời diễn ra trên những cung đường rộng mở.
Các quốc gia ở châu Á và Mỹ nằm trong số những điểm đến phổ biến nhất cho những chuyến đi đường trường, nhờ những cung đường đẹp như tranh vẽ, cảnh quan hùng vĩ...
Trang thông tin chuyên về du lịch Travel and Tour World có trụ sở ở Ấn Độ đã chọn những cung đường đẹp nhất dành cho du khách yêu thích khám phá đường bộ trên thế giới.
Trong đó, Mỹ là cái nôi của những chuyến đi đường trường hiện đại. Mạng lưới đường cao tốc rộng lớn, cảnh quan đa dạng và văn hóa xe hơi đã biến nơi đây thành điểm đến mang tính biểu tượng nhất thế giới cho những chuyến đi dài. Nhiều thế hệ du khách đã đi theo những cung đường ven biển, đường cao tốc sa mạc và đường núi để khám phá nước Mỹ. Mỗi cung đường đều kể một câu chuyện về lịch sử, địa lý và văn hóa riêng.
Trong khi đó, châu Á mang đến những trải nghiệm du lịch đường bộ rất khác biệt nhưng cũng không kém phần ấn tượng. Lục địa này rộng lớn và đa dạng. Những con đường ở đây nối liền những ngọn núi cao, bờ biển nhiệt đới, những vòng đảo và các địa danh văn hóa. Lái xe ở châu Á đòi hỏi lên kế hoạch kỹ lưỡng, nhưng phần thưởng lại vô cùng to lớn.
Đèo Hải Vân, Việt Nam
Đèo Hải Vân là cung đường ngắn nhưng cực kỳ nổi tiếng với du khách đam mê khám phá bằng xe, nối liền thành phố Đà Nẵng và Huế. Con đèo uốn lượn qua những dãy núi hùng vĩ với tầm nhìn ra Biển Đông. Sương mù thường tô điểm thêm vẻ đẹp huyền bí cho cảnh quan. Nhiều du khách kết hợp đèo với các điểm dừng chân ở Hội An và các bãi biển, với tổng cộng tuyến đường dài khoảng 150 km, khiến đây trở thành một chuyến đi trong ngày hoàn hảo.
Ngoài ra, châu Á còn có các cung đường trường đẹp khác ở Đài Loan, Hàn Quốc, Pakistan... trong danh sách của Travel and Tour World.
Châu Âu có những cung đường trường hấp dẫn không kém so với các khu vực khác, như nhiều cung đường ở Pháp, Ý… Tuy nhiên, lái xe đường trường ở các nước này phải đối mặt với nhiều quy định nghiêm ngặt về tốc độ, chi phí, đặc biệt chỗ đậu xe đắt đỏ. Hơn nữa, việc phát triển hệ thống đường sắt tối tân có thể giúp du khách khám phá đất nước một cách trọn vẹn và thuận tiện hơn di chuyển bằng ô tô…
