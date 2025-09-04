Bỏ phố về rừng, cặp vợ chồng xây khu làng chữa lành giữa rừng thông

Dịp lễ 2.9 vừa rồi, từ TP.HCM, các gia đình trong chung cư chúng tôi rủ nhau lái xe lên Bảo Lộc (Lâm Đồng) nghỉ ngơi. Chuyến đi vốn chỉ đơn giản là đổi gió, nhưng rồi bất ngờ đưa chúng tôi đến một nơi đặc biệt: ngôi làng nhỏ nép mình bên rừng thông, do vợ chồng chị Bảo Thi - đôi vợ chồng 8X gây dựng suốt ba năm qua.

Nép mình bên rừng thông

Từ thành phố Bảo Lộc cũ, chạy thêm khoảng 40 phút đường đồi uốn lượn, khu làng dần hiện ra. Ngôi nhà gỗ mái dốc nằm bên triền thông reo, ao cá lấp lánh dưới nắng chiều và những luống rau xanh mướt… Tất cả tạo cảm giác yên bình đến lạ. Không ai nghĩ rằng chỉ vài năm trước, nơi đây còn là một đồi cà phê hoang sơ xen lẫn cỏ dại.

Chị Thi dạy sớm, tự tay nấu bữa sáng bằng những thực phẩm sạch ẢNH: LÊ NAM

Nhìn cảnh quan được chăm chút tỉ mỉ, từ viên đá lát lối đi đến hàng tre, cây kèn hồng nổi bật, tôi mới hiểu phần nào công sức và tình cảm vợ chồng chị Bảo Thi gửi gắm. "Mọi điều tốt lành sẽ đến", đó cũng là ý nghĩa tên Vạn Thiện mà anh chị đặt cho làng.

Buổi sáng yên bình tại ngôi làng nhỏ Vạn Thiện ẢNH: LÊ NAM

Buổi sáng đầu tiên ở Vạn Thiện, vợ chồng chị Thi dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng từ những thực phẩm họ tự trồng. Chúng tôi được dẫn đi thăm vườn, nghe chị nâng niu kể về từng quả bí, gốc cà chua, ruộng rau xanh… mà hai anh chị vun xới hằng ngày. Lũ trẻ đi cùng thì hớn hở câu cá dưới ao.

Đứng từ ngọn đồi thông, chị hít một hơi thật sâu rồi bảo: "Cảm xúc này không bao giờ có được ở thành phố. Bất cứ khi nào các em thấy stress thì cứ lên đây với anh chị". Lời nói ấy vang vọng trong tôi, đơn giản nhưng chứa đựng sự sẻ chia từ một người từng đi qua mất mát và tìm thấy cách tự chữa lành.

Phía sau ngôi làng chữa lành

Cách đây vài năm, biến cố dịch Covid-19 đã cướp đi gần như tất cả người thân của anh chị. Đau buồn, hụt hẫng, họ lang thang từ TP.HCM lên Bảo Lộc, tìm một góc bình yên để tạm quên mất mát.

"Tụi chị mất hết cha mẹ chỉ trong một năm. Giờ nghĩ lại, tiền bạc không còn quan trọng bằng việc có thêm thời gian ngồi với người thân", chị Bảo Thi nghẹn lời. "Ban đầu tụi chị chỉ định xây một căn nhà nhỏ để ẩn náu, nghe tiếng thông reo, dế kêu, để tự chữa lành. Nhưng rồi tự nhiên gặp những người cùng hoàn cảnh, đồng cảm, mọi người bảo cùng nhau dựng một khu làng nhỏ"…

Từng viên gạch, thanh gỗ ở đây đều do anh chị tự chọn, tự xây. Ngôi làng dần hình thành từ sự gắn bó, từ mong muốn đơn giản: tạo một nơi trú ẩn an yên, nơi có thể hít thở bầu không khí trong lành và cảm nhận tình người.

Những rau củ sạch được chị Thi nâng niu, chăm bón... ẢNH: LÊ NAM

Các ngôi nhà trong làng đều mang phong cách Nhật, mộc mạc mà tinh tế. Chị Thi kể, ý tưởng bắt đầu từ chuyến đi Nhật nhiều năm trước. "Ngày đó chị stress lắm. Nhưng khi ở Nhật, thấy những căn nhà nhỏ nép bên rừng, giản dị mà bình yên, chị nghĩ sao không thử mang về Việt Nam"…

Ở làng, những hàng kèn hồng nở rực mỗi tháng 4, khiến khung cảnh như mùa anh đào. Từ tháng 6 đến tháng 8, mai anh đào lại thay nhau khoe sắc. Giữa rừng thông, khung cảnh chẳng khác nào tranh vẽ, vừa gợi nhớ Nhật Bản, vừa rất Việt Nam.

Anh chị bỏ hết công việc kinh doanh trước đây, dành phần lớn thời gian sống ở Bảo Lộc. Hằng ngày họ trồng rau sạch, đào ao nuôi cá, làm nông nghiệp không hóa chất. Một tháng, anh chị chỉ về TP.HCM vài ngày để thăm con, còn lại gắn bó với rừng thông.

Từ nơi chữa lành sau biến cố, hai vợ chồng gặp thêm nhiều hàng xóm mới ẢNH: LÊ NAM

"Sau năm 2021, người ta càng quý trọng sức khỏe và không khí trong lành. Được chữa lành không chỉ từ môi trường, mà còn từ cảm xúc bên trong", chị nói. Tôi nhìn quanh, thấy những hàng xóm mới đang xây dựng nhà cũng theo phong cách Nhật. Cả khu như một cộng đồng nhỏ, nơi người ta dễ dàng ghé thăm nhau, ngồi uống trà, trò chuyện…

Xu hướng "bỏ phố về rừng" đang ngày càng rõ nét, nhất là sau đại dịch. Không chỉ ở Bảo Lộc, mà nhiều vùng núi, cao nguyên khác cũng trở thành nơi tìm về của những người trẻ và trung niên từng mệt mỏi vì áp lực công việc, kẹt xe, khói bụi.

Gợi ý cho du khách

Từ TP.HCM, bạn có thể chạy xe riêng hoặc đi xe khách đến Bảo Lộc, quãng đường khoảng 200km. Hiện tại, thời gian di chuyển khoảng 5 tiếng, nhưng khi cao tốc Dầu Giây - Tân Phú - Bảo Lộc hoàn thành, quãng đường sẽ rút ngắn chỉ còn hơn 2 tiếng.

Vợ chồng anh chị luôn chào đón những người bạn phương xa trở về ẢNH: LÊ NAM

Khu làng nằm cách trung tâm Bảo Lộc khoảng 40 phút lái xe. Ngoài trải nghiệm nghỉ ngơi, du khách có thể: Tham gia hái rau, câu cá cùng gia chủ; Đi dạo dưới rừng thông, hít hà mùi nhựa thông tươi mát; Thưởng trà chiều, ngắm hoàng hôn trên đồi; Ghé các đồi chè, thác nước quanh Bảo Lộc để kết hợp hành trình…

Trong tiếng thông reo, trong mùi đất mới sau cơn mưa, tôi hiểu vì sao nơi đây được gọi là "làng chữa lành". Nó không chỉ là điểm đến du lịch mà còn là hành trình để mỗi người tìm lại sự cân bằng, yêu thương và bình yên trong tâm hồn.