Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Gần 10.000 người xem diễu binh trong rạp chiếu phim

Lê Nam
Lê Nam
03/09/2025 17:53 GMT+7

Sáng 2.9, gần 10.000 khán giả trên cả nước đã cùng hòa mình trong bầu không khí trang trọng khi lần đầu tiên Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 được truyền hình trực tiếp trên màn ảnh rộng tại hệ thống rạp phim hiện đại.

Từ 6 giờ sáng, hàng dài người xếp hàng trước các cụm rạp lớn như CGV SC VivoCity, CGV Vincom Center Landmark 81 (TP.HCM), CGV Vincom Royal City (Hà Nội)... để chờ tham dự "buổi chiếu đặc biệt" chưa từng có trong lịch sử. Chỉ sau vài giờ mở đăng ký từ ngày 28.8, toàn bộ vé tại các phòng chiếu trên toàn quốc đã nhanh chóng "cháy sạch", cho thấy sức hút đặc biệt của sự kiện.

Gần 10.000 người xem diễu binh trong rạp chiếu phim- Ảnh 1.

Không khí rộn ràng tại các rạp chiếu phim trong ngày lễ 2.9

Trong không gian điện ảnh hiện đại, khán giả mang theo cờ đỏ sao vàng, nhiều bạn trẻ mặc áo in hình Tổ quốc, tạo nên một khung cảnh rực rỡ và tràn đầy tự hào. Khoảnh khắc cả rạp cùng nhau đứng dậy, cất vang Quốc ca, hòa theo từng bước chân của các đội hình diễu binh phát trực tiếp từ Quảng trường Ba Đình đã khiến nhiều người xúc động.

Gần 10.000 người xem diễu binh trong rạp chiếu phim- Ảnh 2.

Gần 10.000 lượt khán giả xem miễn phí chương trình truyền hình trực tiếp lễ diễu binh tại rạp phim

"Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày được xem một buổi lễ diễu binh, diễu hành ngay tại rạp chiếu phim. Ngồi giữa khán phòng đông kín, cùng hát Quốc ca và dõi theo từng đoàn quân, tôi thấy lòng mình trào dâng niềm tự hào", anh Bùi Lý Hải - một khán giả tại TP.HCM chia sẻ.

Đại diện CGV cho biết, việc mang sự kiện trọng đại của đất nước đến gần hơn với công chúng là một phần trong cam kết lan tỏa các giá trị văn hóa, lịch sử qua nền tảng giải trí. "Chúng tôi rất tự hào khi đồng hành cùng sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Đây là trải nghiệm mới mẻ, giúp khán giả tiếp cận lịch sử theo cách gần gũi và ấn tượng hơn", vị này nhấn mạnh.

Gần 10.000 người xem diễu binh trong rạp chiếu phim- Ảnh 3.

Khán giả chào cờ khi theo dõi lễ diễu hành, diễu binh ngày 2.9 tại rạp chiếu phim

Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng loạt phản hồi tích cực ghi nhận sự sáng tạo của mô hình này. Nhiều ý kiến cho rằng việc đưa những sự kiện lịch sử, văn hóa vào không gian giải trí quen thuộc đã thổi một luồng gió mới, giúp người dân, đặc biệt là giới trẻ cảm nhận lịch sử một cách sống động và truyền cảm hứng hơn.

Tin liên quan

Bảo tàng Hải dương học mở cửa miễn phí khu trưng bày 'Đại dương kỳ bí'

Bảo tàng Hải dương học mở cửa miễn phí khu trưng bày 'Đại dương kỳ bí'

Bảo tàng Hải dương học Nha Trang (Khánh Hòa) chính thức ra mắt khu trưng bày 'Đại dương kỳ bí' với hành trình khám phá từ mặt biển đến độ sâu 6.000 m. Khu trưng bày mở cửa miễn phí trong 2 tuần đầu, hứa hẹn trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách yêu thích khoa học biển.

Mũi Né chật cứng du khách những ngày trước lễ Quốc khánh

Việt Nam trong top 10 đất nước hòa bình nhất châu Á

Khám phá thêm chủ đề

rạp phim diễu binh Diễu hành điện ảnh Vincom CGV Vincom Center Landmark CGV
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận