Gần 10.000 người xem diễu binh trong rạp chiếu phim

Từ 6 giờ sáng, hàng dài người xếp hàng trước các cụm rạp lớn như CGV SC VivoCity, CGV Vincom Center Landmark 81 (TP.HCM), CGV Vincom Royal City (Hà Nội)... để chờ tham dự "buổi chiếu đặc biệt" chưa từng có trong lịch sử. Chỉ sau vài giờ mở đăng ký từ ngày 28.8, toàn bộ vé tại các phòng chiếu trên toàn quốc đã nhanh chóng "cháy sạch", cho thấy sức hút đặc biệt của sự kiện.

Không khí rộn ràng tại các rạp chiếu phim trong ngày lễ 2.9

Trong không gian điện ảnh hiện đại, khán giả mang theo cờ đỏ sao vàng, nhiều bạn trẻ mặc áo in hình Tổ quốc, tạo nên một khung cảnh rực rỡ và tràn đầy tự hào. Khoảnh khắc cả rạp cùng nhau đứng dậy, cất vang Quốc ca, hòa theo từng bước chân của các đội hình diễu binh phát trực tiếp từ Quảng trường Ba Đình đã khiến nhiều người xúc động.

Gần 10.000 lượt khán giả xem miễn phí chương trình truyền hình trực tiếp lễ diễu binh tại rạp phim

"Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày được xem một buổi lễ diễu binh, diễu hành ngay tại rạp chiếu phim. Ngồi giữa khán phòng đông kín, cùng hát Quốc ca và dõi theo từng đoàn quân, tôi thấy lòng mình trào dâng niềm tự hào", anh Bùi Lý Hải - một khán giả tại TP.HCM chia sẻ.

Đại diện CGV cho biết, việc mang sự kiện trọng đại của đất nước đến gần hơn với công chúng là một phần trong cam kết lan tỏa các giá trị văn hóa, lịch sử qua nền tảng giải trí. "Chúng tôi rất tự hào khi đồng hành cùng sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Đây là trải nghiệm mới mẻ, giúp khán giả tiếp cận lịch sử theo cách gần gũi và ấn tượng hơn", vị này nhấn mạnh.

Khán giả chào cờ khi theo dõi lễ diễu hành, diễu binh ngày 2.9 tại rạp chiếu phim

Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng loạt phản hồi tích cực ghi nhận sự sáng tạo của mô hình này. Nhiều ý kiến cho rằng việc đưa những sự kiện lịch sử, văn hóa vào không gian giải trí quen thuộc đã thổi một luồng gió mới, giúp người dân, đặc biệt là giới trẻ cảm nhận lịch sử một cách sống động và truyền cảm hứng hơn.