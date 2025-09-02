Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Bảo tàng Hải dương học mở cửa miễn phí khu trưng bày 'Đại dương kỳ bí'

Bá Duy
Bá Duy
02/09/2025 12:14 GMT+7

Bảo tàng Hải dương học Nha Trang (Khánh Hòa) chính thức ra mắt khu trưng bày 'Đại dương kỳ bí' với hành trình khám phá từ mặt biển đến độ sâu 6.000 m. Khu trưng bày mở cửa miễn phí trong 2 tuần đầu, hứa hẹn trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách yêu thích khoa học biển.

Ngày 2.9, khu trưng bày "Đại dương kỳ bí" chính thức mở cửa đón khách tham quan tại Bảo tàng Hải dương học, cơ sở đồi Hòn Chồng, P.Bắc Nha Trang, Khánh Hòa. Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong việc phổ biến tri thức biển học đến công chúng, đồng thời góp phần thúc đẩy du lịch khoa học tại Nha Trang.

Với thiết kế độc đáo được phân theo các tầng sâu của đại dương, từ mặt biển đến độ sâu 6.000 m, khách tham quan có thể trải nghiệm sự khác biệt rõ rệt về điều kiện ánh sáng và áp suất của từng tầng nước. "Mỗi tầng là một mảnh ghép tạo nên sự kỳ bí của đại dương, thôi thúc hành trình khám phá thế giới tự nhiên của con người", ông Trương Sĩ Hải Trình, Phó trưởng phòng Thông tin - Truyền thông Viện Hải dương học chia sẻ và cho biết, Bảo tàng mở cửa miễn phí khu trưng bày "Đại dương kỳ bí" cho tất cả du khách từ ngày 2.9 đến hết 15.9.2025. 

Bảo tàng Hải dương học mở cửa miễn phí khu trưng bày 'Đại dương kỳ bí'- Ảnh 1.

Khách tham quan thích thú chụp hình cùng các sinh vật biển sáng ngày 2.9 tại khu trưng bày "Đại dương kỳ bí"

ẢNH: B.D

Điểm nhấn của khu trưng bày là 3 khu vực chính: tầng chiếu sáng tái hiện "khu rừng nhiệt đới" của đại dương với những thợ săn thiện chiến; tầng chạng vạng và bóng tối vĩnh cửu khám phá vũ điệu ánh sáng sinh học và hiện tượng "tuyết biển"; tầng vực thẳm vô tận - vương quốc của bóng tối vĩnh hằng, lạnh giá và áp lực cực đại.

Ngoài ra, khu trưng bày còn là một trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và 50 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Bảo tàng Hải dương học mở cửa miễn phí khu trưng bày 'Đại dương kỳ bí'- Ảnh 2.

Nhân viên Bảo tàng Hải dương học thuyết minh cho khách tham quan tại khu trưng bày

ẢNH: B.D

Bảo tàng Hải dương học mở cửa miễn phí khu trưng bày 'Đại dương kỳ bí'- Ảnh 3.

Khu trưng bày "Đại dương kỳ bí" tại Bảo tàng Hải dương học, cơ sở đồi Hòn Chồng, P.Bắc Nha Trang, Khánh Hòa sẽ miễn phí tham quan từ ngày 2.9 đến hết 15.9.2025

ẢNH: B.D

Bên cạnh đó, khu trưng bày "Đại dương kỳ bí" là một trong những các chuyên đề thuộc tổ hợp trưng bày quy mô lớn "Thế giới đại dương qua lăng kính vũ trụ" của Bảo tàng Hải dương học trong năm 2025. Điều đáng chú ý, mỗi sinh vật và câu chuyện được trưng bày đều mang thông điệp mạnh mẽ về sự kỳ vĩ của thế giới tự nhiên, với mong muốn thắp lên ngọn lửa đam mê khám phá và ý thức trách nhiệm của nhân loại đối với đại dương xanh.

