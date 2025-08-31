Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Mũi Né chật cứng những ngày trước lễ Quốc khánh

Quế Hà
Quế Hà
31/08/2025 19:54 GMT+7

Lượng khách đăng ký đến vui chơi nghỉ dưỡng ở Khu du lịch quốc gia Mũi Né trước ngày Quốc khánh chật cứng.

Quan sát của PV Thanh Niên, từ Khu du lịch quốc gia Mũi Né, dọc theo tuyến đường ven biển Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Đình Chiểu chiều này 31.8 lượng xe cá nhân chơi lễ Quốc khánh di chuyển và đậu trước các khu resort khá đông. Ở khu vực Hòn Rơm (P.Mũi Né), xe khách theo đoàn đậu 2 bên đường Nguyễn Cơ Thạch cũng tương tự. 

Du lịch Mũi Né chật cứng khách trong dịp Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 1.

Xe chở khách theo đoàn đậu tại đường Nguyễn Cơ Thạch, Hòn Rơm thuộc P.Mũi Né chiều 31.8

ẢNH: QUẾ HÀ

Ông Ngô Tiến Ninh, chủ nhà hàng Cánh Buồm Vàng, cho biết tối 31.8, thực khách đặt bàn ăn uống tại nhà hàng của ông lên tới 1.100 người. Ngày mai cao điểm nhà hàng sẽ đón khoảng 1.500 khách ăn tối, chủ yếu là khách nội địa, có một số khách Trung Quốc do các công ty lữ hành từ TP.HCM, Nha Trang đưa đến.

Ông Trần Anh Thi, Tổng giám đốc điều hành Seahorse resort ở Khu du lịch quốc gia Mũi Né thông tin chỗ ông đã bán hết phòng cho khách tính đến ngày 2.9. Đây là "mùa du lịch giao thời giữa cao điểm và thấp điểm", nên lượng khách nội địa rất đông. Đáng nói, nếu trước đây khách Nga hay khách các thị trường Đông Âu chỉ đến Mũi Né vào mùa đông thì năm nay họ đến "trái mùa" vào cả mùa hè, tạo thêm sự sôi động cho khu vực này.

Du lịch Mũi Né chật cứng khách trong dịp Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 2.

Du khách tắm biển ở bãi biển Hòn Rơm, thuộc P.Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng, chiều nay 31.8

ẢNH: QUẾ HÀ

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Thuận Nguyễn Văn Khoa giải thích, liên tục từ 16.8 đến nay tại ven biển Bình Thuận cũ có nhiều sự kiện, đặc biệt là các hoạt động văn hóa, thể thao, gắn với chữa bệnh do Nova World Phan Thiết tổ chức (ở xã Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng) thu hút hàng chục nghìn lượt khách. Điều này góp phần làm cho lượng khách trước ngày lễ Quốc khánh ở ven biển Bình Thuận cũ đông hơn rất nhiều. "Do được chuẩn bị từ trước, nhiều khu nghỉ dưỡng đã tung ra gói giảm giá với nhiều sản phẩm kích cầu để tri ân khách đợt cuối hè", ông Khoa cho biết.

Theo ông Nguyễn Văn Khoa, hè năm nay lượng khách Nga và khách châu Âu đến Mũi Né khá đông nhờ các chuyến bay đến sân bay Cam Ranh (6,7 chuyến/tuần).

Du lịch Mũi Né chật cứng khách trong dịp Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 6.

Du khách Nga tại Hoàng Ngọc Resort, P.Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng, chiều ngày 31.8

ẢNH: QUẾ HÀ

Ở khu vực phía nam Phan Thiết cũ, khách cũng đông đúc. Nhưng ông Phạm Quang Hậu, Giám đốc điều hành Sonata resort (xã Tiến Thành, TP.Phan Thiết cũ, nay là P.Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng), cho biết, khách chỉ sôi động từ ngày 29.8 đến 2.9 là trả phòng. Những ngày này hầu như các resort ở khu vực Tiến Thành hay Nova World Phan Thiết đều rất đông khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng.

Chuyên gia du lịch Trần Anh Thi cho biết, từ tháng 10 trở đi, khách Nga và khách Bắc Âu đến Mũi Né sẽ đông nghẹt. Lý do, khách Nga thích các vùng biển gió mạnh, có bãi cát ven biển. Nhưng nay các bãi cát ven biển ở Mũi Né đang mất dần. "Nếu chúng ta không có cách nào giữ lại những bãi cát đẹp ở ven biển như trước đây thì du khách Nga sẽ đến những bãi biển khác, chứ không phải Mũi Né", ông Thi dự báo.

Tin liên quan

Vì sao khách du lịch Mũi Né chỉ 'sáng đi chiều về'?

Vì sao khách du lịch Mũi Né chỉ 'sáng đi chiều về'?

Khách quốc tế ít, chi tiêu ít, lưu trú ít là những vấn đề được các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết năm du lịch 2023 và đề ra nhiều giải pháp cho năm 2024 do Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Thuận tổ chức ngày 2.4 đặt ra.

Khám phá thêm chủ đề

Quốc khánh Khu du lịch quốc gia Mũi Né Sân bay Cam Ranh Mũi Né
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận