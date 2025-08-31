Mũi Né chật cứng những ngày trước lễ Quốc khánh

Quan sát của PV Thanh Niên, từ Khu du lịch quốc gia Mũi Né, dọc theo tuyến đường ven biển Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Đình Chiểu chiều này 31.8 lượng xe cá nhân chơi lễ Quốc khánh di chuyển và đậu trước các khu resort khá đông. Ở khu vực Hòn Rơm (P.Mũi Né), xe khách theo đoàn đậu 2 bên đường Nguyễn Cơ Thạch cũng tương tự.

Xe chở khách theo đoàn đậu tại đường Nguyễn Cơ Thạch, Hòn Rơm thuộc P.Mũi Né chiều 31.8 ẢNH: QUẾ HÀ

Ông Ngô Tiến Ninh, chủ nhà hàng Cánh Buồm Vàng, cho biết tối 31.8, thực khách đặt bàn ăn uống tại nhà hàng của ông lên tới 1.100 người. Ngày mai cao điểm nhà hàng sẽ đón khoảng 1.500 khách ăn tối, chủ yếu là khách nội địa, có một số khách Trung Quốc do các công ty lữ hành từ TP.HCM, Nha Trang đưa đến.

Ông Trần Anh Thi, Tổng giám đốc điều hành Seahorse resort ở Khu du lịch quốc gia Mũi Né thông tin chỗ ông đã bán hết phòng cho khách tính đến ngày 2.9. Đây là "mùa du lịch giao thời giữa cao điểm và thấp điểm", nên lượng khách nội địa rất đông. Đáng nói, nếu trước đây khách Nga hay khách các thị trường Đông Âu chỉ đến Mũi Né vào mùa đông thì năm nay họ đến "trái mùa" vào cả mùa hè, tạo thêm sự sôi động cho khu vực này.

Du khách tắm biển ở bãi biển Hòn Rơm, thuộc P.Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng, chiều nay 31.8 ẢNH: QUẾ HÀ

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Thuận Nguyễn Văn Khoa giải thích, liên tục từ 16.8 đến nay tại ven biển Bình Thuận cũ có nhiều sự kiện, đặc biệt là các hoạt động văn hóa, thể thao, gắn với chữa bệnh do Nova World Phan Thiết tổ chức (ở xã Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng) thu hút hàng chục nghìn lượt khách. Điều này góp phần làm cho lượng khách trước ngày lễ Quốc khánh ở ven biển Bình Thuận cũ đông hơn rất nhiều. "Do được chuẩn bị từ trước, nhiều khu nghỉ dưỡng đã tung ra gói giảm giá với nhiều sản phẩm kích cầu để tri ân khách đợt cuối hè", ông Khoa cho biết.

Theo ông Nguyễn Văn Khoa, hè năm nay lượng khách Nga và khách châu Âu đến Mũi Né khá đông nhờ các chuyến bay đến sân bay Cam Ranh (6,7 chuyến/tuần).

Du khách Nga tại Hoàng Ngọc Resort, P.Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng, chiều ngày 31.8 ẢNH: QUẾ HÀ

Ở khu vực phía nam Phan Thiết cũ, khách cũng đông đúc. Nhưng ông Phạm Quang Hậu, Giám đốc điều hành Sonata resort (xã Tiến Thành, TP.Phan Thiết cũ, nay là P.Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng), cho biết, khách chỉ sôi động từ ngày 29.8 đến 2.9 là trả phòng. Những ngày này hầu như các resort ở khu vực Tiến Thành hay Nova World Phan Thiết đều rất đông khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng.