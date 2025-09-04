Ngắm những bức ảnh động vật hoang dã hài hước trong cuộc thi thế giới

Khiếu hài hước là cảm xúc đặc biệt của con người, nhưng những bức ảnh mới được công bố từ Giải thưởng Nhiếp ảnh động vật hoang dã hài hước (Comedy Wildlife Photography Awards) có thể khiến chúng ta suy nghĩ lại.
Trên thực tế, nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, một số loài động vật thực sự có thể sử dụng sự dí dỏm để củng cố mối quan hệ của chúng. Nhiều loài có khả năng yêu thương, sợ hãi, đau buồn, tội lỗi, tức giận, xấu hổ, ghê tởm và đồng cảm, chẳng hạn các loài linh trưởng có thể biết mỉm cười...
Cuộc thi Giải thưởng Nhiếp ảnh động vật hoang dã hài hước năm 2025 thu hút hàng ngàn bức ảnh từ khắp nơi trên thế giới. Danh sách ứng viên rút gọn cho giải thưởng sẽ được công bố vào tháng 10 và người chiến thắng được tiết lộ vào cuối năm nay. Dưới đây là những bức ảnh đáng chú ý của cuộc thi:
