Ngắm những bức ảnh động vật hoang dã hài hước trong cuộc thi thế giới

Trên thực tế, nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, một số loài động vật thực sự có thể sử dụng sự dí dỏm để củng cố mối quan hệ của chúng. Nhiều loài có khả năng yêu thương, sợ hãi, đau buồn, tội lỗi, tức giận, xấu hổ, ghê tởm và đồng cảm, chẳng hạn các loài linh trưởng có thể biết mỉm cười...

Cuộc thi Giải thưởng Nhiếp ảnh động vật hoang dã hài hước năm 2025 thu hút hàng ngàn bức ảnh từ khắp nơi trên thế giới. Danh sách ứng viên rút gọn cho giải thưởng sẽ được công bố vào tháng 10 và người chiến thắng được tiết lộ vào cuối năm nay. Dưới đây là những bức ảnh đáng chú ý của cuộc thi:

Bức ảnh có tên "'Táo bạo", chụp cảnh sư tử mẹ châu Phi với sư tử con đang nô đùa ở Khu bảo tồn Ngorongo, Tanzania ẢNH: Barbara Fleming

Những chú diệc con trông thật buồn cười từ khi mới nở cho đến lúc trưởng thành. Chúng liên tục kêu đòi ăn cùng với cụm lông và biểu cảm ngộ nghĩnh ẢNH: Mary Hulshouser

Với tư thế thoải mái, chú báo gêpa ở Masai Mara, Kenya trông giống như đang tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời ẢNH: Udara Pathminda

Chú khỉ con đang nhìn ra từ phía sau một cái cây trong khi đang nhai khúc tre, có vẻ như đang suy ngẫm về những ngày sắp tới. Ảnh chụp ở vùng núi lửa của Rwanda ẢNH: Amish Chhagan

Thức dậy sau giấc ngủ trưa, chú gấu ở Vườn quốc gia hồ Clark, Alaska bắt đầu tự vệ sinh, dùng chân trước lau cát trên mặt. Trong tư thế này, trông chú có vẻ ngượng ngùng

ẢNH: Charles Janson

Một con ngỗng bốn cánh (thực ra là hai con) lướt trên mặt hồ ở Hamburg, Đức ẢNH: Elmar Weiss

Con hươu đang núp sau một thân cây, chụp ở Leicester, Anh ẢNH: Helen Cherry

Khoảnh khắc cãi nhau giữa hai con chim sáo mỏ đỏ dường như được dàn xếp bởi một người bạn chung ở Công viên Dahua Xingzhi, Trung Quốc ẢNH: Yuehui-Xiong

Mẹ con gấu Bắc Cực Svalbard, Na Uy cùng ôm nhau thắm thiết ẢNH: Michael Stavrakakis

Chú bồ nông đầu xoăn ở hồ Kerkini, Hy Lạp đang cố gắng gây ấn tượng với khán giả bằng màn tung hứng khi tìm cách đưa con cá vào miệng

ẢNH: Oli Konecna