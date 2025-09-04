Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ngắm những bức ảnh động vật hoang dã hài hước trong cuộc thi thế giới

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
04/09/2025 08:19 GMT+7

Khiếu hài hước là cảm xúc đặc biệt của con người, nhưng những bức ảnh mới được công bố từ Giải thưởng Nhiếp ảnh động vật hoang dã hài hước (Comedy Wildlife Photography Awards) có thể khiến chúng ta suy nghĩ lại.

Trên thực tế, nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, một số loài động vật thực sự có thể sử dụng sự dí dỏm để củng cố mối quan hệ của chúng. Nhiều loài có khả năng yêu thương, sợ hãi, đau buồn, tội lỗi, tức giận, xấu hổ, ghê tởm và đồng cảm, chẳng hạn các loài linh trưởng có thể biết mỉm cười...

Cuộc thi Giải thưởng Nhiếp ảnh động vật hoang dã hài hước năm 2025 thu hút hàng ngàn bức ảnh từ khắp nơi trên thế giới. Danh sách ứng viên rút gọn cho giải thưởng sẽ được công bố vào tháng 10 và người chiến thắng được tiết lộ vào cuối năm nay. Dưới đây là những bức ảnh đáng chú ý của cuộc thi:

Ngắm những bức ảnh động vật hoang dã hài hước trong cuộc thi thế giới- Ảnh 1.

Bức ảnh có tên "'Táo bạo", chụp cảnh sư tử mẹ châu Phi với sư tử con đang nô đùa ở Khu bảo tồn Ngorongo, Tanzania

ẢNH: Barbara Fleming

Ngắm những bức ảnh động vật hoang dã hài hước trong cuộc thi thế giới- Ảnh 2.

Những chú diệc con trông thật buồn cười từ khi mới nở cho đến lúc trưởng thành. Chúng liên tục kêu đòi ăn cùng với cụm lông và biểu cảm ngộ nghĩnh

ẢNH: Mary Hulshouser

Ngắm những bức ảnh động vật hoang dã hài hước trong cuộc thi thế giới- Ảnh 3.

Với tư thế thoải mái, chú báo gêpa ở Masai Mara, Kenya trông giống như đang tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời

ẢNH: Udara Pathminda

Ngắm những bức ảnh động vật hoang dã hài hước trong cuộc thi thế giới- Ảnh 4.

Chú khỉ con đang nhìn ra từ phía sau một cái cây trong khi đang nhai khúc tre, có vẻ như đang suy ngẫm về những ngày sắp tới. Ảnh chụp ở vùng núi lửa của Rwanda

ẢNH: Amish Chhagan

Ngắm những bức ảnh động vật hoang dã hài hước trong cuộc thi thế giới- Ảnh 5.

Thức dậy sau giấc ngủ trưa, chú gấu ở Vườn quốc gia hồ Clark, Alaska bắt đầu tự vệ sinh, dùng chân trước lau cát trên mặt. Trong tư thế này, trông chú có vẻ ngượng ngùng

ẢNH: Charles Janson

Ngắm những bức ảnh động vật hoang dã hài hước trong cuộc thi thế giới- Ảnh 6.

Một con ngỗng bốn cánh (thực ra là hai con) lướt trên mặt hồ ở Hamburg, Đức

ẢNH: Elmar Weiss

Ngắm những bức ảnh động vật hoang dã hài hước trong cuộc thi thế giới- Ảnh 7.

Con hươu đang núp sau một thân cây, chụp ở Leicester, Anh

ẢNH: Helen Cherry

Ngắm những bức ảnh động vật hoang dã hài hước trong cuộc thi thế giới- Ảnh 8.

Khoảnh khắc cãi nhau giữa hai con chim sáo mỏ đỏ dường như được dàn xếp bởi một người bạn chung ở Công viên Dahua Xingzhi, Trung Quốc

ẢNH: Yuehui-Xiong

Ngắm những bức ảnh động vật hoang dã hài hước trong cuộc thi thế giới- Ảnh 9.

Mẹ con gấu Bắc Cực Svalbard, Na Uy cùng ôm nhau thắm thiết

ẢNH: Michael Stavrakakis

Ngắm những bức ảnh động vật hoang dã hài hước trong cuộc thi thế giới- Ảnh 10.

Chú bồ nông đầu xoăn ở hồ Kerkini, Hy Lạp đang cố gắng gây ấn tượng với khán giả bằng màn tung hứng khi tìm cách đưa con cá vào miệng

ẢNH: Oli Konecna

Ngắm những bức ảnh động vật hoang dã hài hước trong cuộc thi thế giới- Ảnh 11.

Cứ như thể chú sóc đất Vienna này đang thổ lộ tình yêu của mình với bông hoa.

ẢNH: Roland Kranitz

Khám phá thêm chủ đề

giải thưởng nhiếp ảnh sư tử Nhiếp ảnh dộng vật hoang dã gây cười
