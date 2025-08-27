Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Khám phá

Ngắm những bức ảnh động vật hoang dã ấn tượng từ cuộc thi nhiếp ảnh thế giới

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
27/08/2025 11:04 GMT+7

Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London, Anh, đơn vị tổ chức cuộc thi nhiếp ảnh động vật hoang dã thường niên này, cho biết năm nay đã nhận được kỷ lục 60.636 bức ảnh dự thi từ các nhiếp ảnh gia trên khắp thế giới.

Trong một bức ảnh, sư tử cái nhìn qua mép một tảng đá và đối mặt với rắn hổ mang; ở bức ảnh khác, một con lười ôm chặt cột hàng rào thép gai như thể mạng sống của chúng phụ thuộc vào nó; còn đây, một con voi đơn độc lội qua những đống rác nhiều màu sắc tại một bãi xử lý chất thải.

Đó là những bức ảnh ấn tượng trong hàng nghìn ảnh được chụp trên khắp thế giới và khắc họa cảnh vật từ mọi góc độ - từ trên không, dưới nước cho đến trên mặt đất.

Ban giám khảo sẽ chọn ra 100 bức ảnh để trưng bày tại triển lãm của bảo tàng trước khi công bố những người chiến thắng ở các hạng mục vào tháng 10 tới, theo CNN.

Ngắm hình ảnh động vật hoang dã ấn tượng từ cuộc thi nhiếp ảnh thế giới - Ảnh 1.

Con voi hoang dã đang lục lọi trong một bãi rác lớn ở Ampara, Sri Lanka

ẢNH: Lakshitha Karunarathna

Ngắm hình ảnh động vật hoang dã ấn tượng từ cuộc thi nhiếp ảnh thế giới - Ảnh 2.

Chim cánh cụt hoàng đế con di chuyển dọc theo rìa thềm băng trước khi bơi lần đầu tiên ở Vịnh Atka, Nam Cực

ẢNH: Bertie Gregory

Ngắm hình ảnh động vật hoang dã ấn tượng từ cuộc thi nhiếp ảnh thế giới - Ảnh 3.

Những con sói Bắc Cực ở đảo Ellesmere của Canada đã đến gần nhiếp ảnh gia Amit Eshel đến nỗi ông có thể ngửi thấy hơi thở của chúng

ẢNH: Amit Eshel

Ngắm hình ảnh động vật hoang dã ấn tượng từ cuộc thi nhiếp ảnh thế giới - Ảnh 4.

Một con lười ba ngón cổ nâu bám vào cọc hàng rào sau khi băng qua đường ở El Tanque, San Carlos, Alajuela, Costa Rica.


ẢNH: Emmanuel Tardy

Ngắm hình ảnh động vật hoang dã ấn tượng từ cuộc thi nhiếp ảnh thế giới - Ảnh 5.

Cây tầm ma biển Thái Bình Dương (Chrysaora fuscescens) được chụp ở vùng biển ngoài khơi Monterey, California. Nhiếp ảnh gia đã bôi một lớp sáp dầu lên người trước khi lặn xuống nước để bảo vệ bản thân khỏi những vết đốt của sứa biển trong khi chụp bức ảnh này

ẢNH: Ralph Pace

Ngắm hình ảnh động vật hoang dã ấn tượng từ cuộc thi nhiếp ảnh thế giới - Ảnh 6.

Ba chú báo gêpa trẻ này đã bắt được một con báo gêpa dik-dik tại Khu bảo tồn quốc gia Samburu, Kenya khi chúng đang luyện tập săn mồi

ẢNH: Marina Cano

Ngắm hình ảnh động vật hoang dã ấn tượng từ cuộc thi nhiếp ảnh thế giới - Ảnh 7.

Sư tử cái đối mặt với con rắn hổ mang đang trườn về phía nó tại Công viên quốc gia Serengeti, Tanzania

ẢNH: Gabriella Comi

Ngắm hình ảnh động vật hoang dã ấn tượng từ cuộc thi nhiếp ảnh thế giới - Ảnh 8.

Những con dơi ăn quả bay về phía máy ảnh của Sitaram Raul ở Banda, Maharashtra, Ấn Độ

ẢNH: Sitaram Raul

Ngắm hình ảnh động vật hoang dã ấn tượng từ cuộc thi nhiếp ảnh thế giới - Ảnh 9.

Nhiếp ảnh gia người Thụy Sĩ Leana Kuster đã chụp được bức ảnh chú chim hồng hạc đang kiếm ăn ở Pháp

ẢNH: Leana Kuster

Các nhiếp ảnh gia đã phải nỗ lực hết sức để ghi lại những khoảnh khắc này. Chẳng hạn, Bertie Gregory đã dành hai tháng sống cùng một đàn chim cánh cụt hoàng đế trên một thềm băng ở Nam Cực, quan sát hầu hết chim non di chuyển xuống mực nước biển để kiếm ăn bằng cách sử dụng các đường trượt băng.

Hay Emmanuel Tardy đã chứng kiến cảnh giao thông ùn tắc khi một con lười băng qua đường ở Costa Rica trước khi nó chạm tới một cọc rào và bám vào đó. Những cảnh tượng như thế ngày càng phổ biến khi môi trường sống bị chia cắt và những con lười phải vượt qua nhiều đoạn đường hơn để đến được cây tiếp theo.

Các nhiếp ảnh gia khác tập trung vào những tương tác thường căng thẳng giữa động vật hoang dã và con người, làm nổi bật những cách mà nhiếp ảnh có thể hỗ trợ công tác bảo tồn và nâng cao nhận thức về các mối đe dọa môi trường.

Tin liên quan

Ngắm loạt cảnh đẹp Việt Nam trong giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế

Ngắm loạt cảnh đẹp Việt Nam trong giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế

30 bức ảnh chụp từ trên không giành giải tại Cuộc thi nhiếp ảnh 35 Awards, trong đó có nhiều cảnh đẹp Việt Nam.

Khám phá thêm chủ đề

động vật hoang dã nhiếp ảnh thế giới Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London Voi Lười sư tử
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận