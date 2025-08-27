Ngắm những bức ảnh động vật hoang dã ấn tượng từ cuộc thi nhiếp ảnh thế giới

Trong một bức ảnh, sư tử cái nhìn qua mép một tảng đá và đối mặt với rắn hổ mang; ở bức ảnh khác, một con lười ôm chặt cột hàng rào thép gai như thể mạng sống của chúng phụ thuộc vào nó; còn đây, một con voi đơn độc lội qua những đống rác nhiều màu sắc tại một bãi xử lý chất thải.

Đó là những bức ảnh ấn tượng trong hàng nghìn ảnh được chụp trên khắp thế giới và khắc họa cảnh vật từ mọi góc độ - từ trên không, dưới nước cho đến trên mặt đất.

Ban giám khảo sẽ chọn ra 100 bức ảnh để trưng bày tại triển lãm của bảo tàng trước khi công bố những người chiến thắng ở các hạng mục vào tháng 10 tới, theo CNN.

Con voi hoang dã đang lục lọi trong một bãi rác lớn ở Ampara, Sri Lanka ẢNH: Lakshitha Karunarathna

Chim cánh cụt hoàng đế con di chuyển dọc theo rìa thềm băng trước khi bơi lần đầu tiên ở Vịnh Atka, Nam Cực ẢNH: Bertie Gregory

Những con sói Bắc Cực ở đảo Ellesmere của Canada đã đến gần nhiếp ảnh gia Amit Eshel đến nỗi ông có thể ngửi thấy hơi thở của chúng ẢNH: Amit Eshel

Một con lười ba ngón cổ nâu bám vào cọc hàng rào sau khi băng qua đường ở El Tanque, San Carlos, Alajuela, Costa Rica.

ẢNH: Emmanuel Tardy

Cây tầm ma biển Thái Bình Dương (Chrysaora fuscescens) được chụp ở vùng biển ngoài khơi Monterey, California. Nhiếp ảnh gia đã bôi một lớp sáp dầu lên người trước khi lặn xuống nước để bảo vệ bản thân khỏi những vết đốt của sứa biển trong khi chụp bức ảnh này ẢNH: Ralph Pace

Ba chú báo gêpa trẻ này đã bắt được một con báo gêpa dik-dik tại Khu bảo tồn quốc gia Samburu, Kenya khi chúng đang luyện tập săn mồi ẢNH: Marina Cano

Sư tử cái đối mặt với con rắn hổ mang đang trườn về phía nó tại Công viên quốc gia Serengeti, Tanzania ẢNH: Gabriella Comi

Những con dơi ăn quả bay về phía máy ảnh của Sitaram Raul ở Banda, Maharashtra, Ấn Độ ẢNH: Sitaram Raul

Nhiếp ảnh gia người Thụy Sĩ Leana Kuster đã chụp được bức ảnh chú chim hồng hạc đang kiếm ăn ở Pháp ẢNH: Leana Kuster

Các nhiếp ảnh gia đã phải nỗ lực hết sức để ghi lại những khoảnh khắc này. Chẳng hạn, Bertie Gregory đã dành hai tháng sống cùng một đàn chim cánh cụt hoàng đế trên một thềm băng ở Nam Cực, quan sát hầu hết chim non di chuyển xuống mực nước biển để kiếm ăn bằng cách sử dụng các đường trượt băng.

Hay Emmanuel Tardy đã chứng kiến cảnh giao thông ùn tắc khi một con lười băng qua đường ở Costa Rica trước khi nó chạm tới một cọc rào và bám vào đó. Những cảnh tượng như thế ngày càng phổ biến khi môi trường sống bị chia cắt và những con lười phải vượt qua nhiều đoạn đường hơn để đến được cây tiếp theo.

Các nhiếp ảnh gia khác tập trung vào những tương tác thường căng thẳng giữa động vật hoang dã và con người, làm nổi bật những cách mà nhiếp ảnh có thể hỗ trợ công tác bảo tồn và nâng cao nhận thức về các mối đe dọa môi trường.