Ngắm những bức ảnh động vật hoang dã ấn tượng từ cuộc thi nhiếp ảnh thế giới

Trong một bức ảnh, sư tử cái nhìn qua mép một tảng đá và đối mặt với rắn hổ mang; ở bức ảnh khác, một con lười ôm chặt cột hàng rào thép gai như thể mạng sống của chúng phụ thuộc vào nó; còn đây, một con voi đơn độc lội qua những đống rác nhiều màu sắc tại một bãi xử lý chất thải.
Đó là những bức ảnh ấn tượng trong hàng nghìn ảnh được chụp trên khắp thế giới và khắc họa cảnh vật từ mọi góc độ - từ trên không, dưới nước cho đến trên mặt đất.
Ban giám khảo sẽ chọn ra 100 bức ảnh để trưng bày tại triển lãm của bảo tàng trước khi công bố những người chiến thắng ở các hạng mục vào tháng 10 tới, theo CNN.
Các nhiếp ảnh gia đã phải nỗ lực hết sức để ghi lại những khoảnh khắc này. Chẳng hạn, Bertie Gregory đã dành hai tháng sống cùng một đàn chim cánh cụt hoàng đế trên một thềm băng ở Nam Cực, quan sát hầu hết chim non di chuyển xuống mực nước biển để kiếm ăn bằng cách sử dụng các đường trượt băng.
Hay Emmanuel Tardy đã chứng kiến cảnh giao thông ùn tắc khi một con lười băng qua đường ở Costa Rica trước khi nó chạm tới một cọc rào và bám vào đó. Những cảnh tượng như thế ngày càng phổ biến khi môi trường sống bị chia cắt và những con lười phải vượt qua nhiều đoạn đường hơn để đến được cây tiếp theo.
Các nhiếp ảnh gia khác tập trung vào những tương tác thường căng thẳng giữa động vật hoang dã và con người, làm nổi bật những cách mà nhiếp ảnh có thể hỗ trợ công tác bảo tồn và nâng cao nhận thức về các mối đe dọa môi trường.
