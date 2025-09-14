Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

Doanh nhân TP.HCM lái xe tặng quà cho học sinh nghèo miền Tây

Lê Nam
Lê Nam
14/09/2025 18:05 GMT+7

Hơn 150 doanh nhân cùng 40 xe tự lái đã tham gia Caravan 'Lan tỏa yêu thương' lần thứ 7, mang hàng trăm phần quà và công trình thiết thực đến với học sinh nghèo ở Đồng Tháp và An Giang trong ba ngày từ 12 đến 14.9.2025.

Chương trình do đoàn doanh nghiệp TP.HCM tổ chức thường niên, với khát vọng đồng hành cùng các em nhỏ vùng sâu, vùng xa trên con đường học tập. Đoàn đã vượt hơn 650 km, rong ruổi qua miền Tây Nam bộ - vùng đất trù phú nhưng còn nhiều nhọc nhằn để gửi gắm những phần quà không chỉ bằng vật chất mà còn bằng tấm lòng của cộng đồng doanh nhân.

Ông Trần Thanh Vũ - Trưởng ban Tổ chức Caravan "Lan tỏa yêu thương" lần 7, Tổng giám đốc Công ty CP Du lịch Quốc tế Vina Group chia sẻ: "Chương trình là nhịp cầu yêu thương, nhắn gửi đến các em nhỏ rằng dù ở nơi đâu, các em vẫn luôn được quan tâm, động viên và khích lệ trên hành trình học tập".

Doanh nhân TP . HCM tặng quà cho học sinh nghèo miền Tây trong Caravan yêu thương - Ảnh 1.

Nước sạch và hàng ngàn phần quà cho học sinh Đồng Tháp

Tại xã Tân Hương (H.Tháp Mười, Đồng Tháp), đoàn đã trao tặng Trường tiểu học Tân Lý Đông một hệ thống nước sạch học đường, giúp cải thiện điều kiện sinh hoạt cho học sinh. Bên cạnh đó, 945 phần quà gồm balô, nón, tập vở, dụng cụ học tập, bánh kẹo và sữa cũng được trao tận tay các em. Chương trình còn tặng 1.000 ghế nhựa phục vụ học tập và hỗ trợ quỹ mổ tim trị giá 50 triệu đồng cho UBND xã. Tổng giá trị trao tặng cho Đồng Tháp đạt hơn 482 triệu đồng.

Doanh nhân TP . HCM tặng quà cho học sinh nghèo miền Tây trong Caravan yêu thương - Ảnh 2.

Tặng phòng máy tính và thư viện tri thức cho học sinh An Giang

Tiếp nối hành trình, đoàn đến với An Giang và trao tặng Trường tiểu học B Lương Phi (xã Ô Lâm, H.Tri Tôn) một phòng máy tính ươm mầm tri thức đạt chuẩn, trang bị đầy đủ thiết bị cho học sinh tiếp cận công nghệ. Trường tiểu học C An Hảo (xã Núi Cấm) nhận một thư viện học đường đạt chuẩn quốc gia. Ngoài ra, 530 em học sinh còn được nhận quà gồm balô, nón, sữa, bánh kẹo và dụng cụ học tập. Tổng giá trị trao tặng cho An Giang lên đến gần 499,2 triệu đồng.

Tính chung cả hai địa phương, chương trình của doanh nhân TP.HCM năm nay đã trao tặng gần 1 tỉ đồng. Con số ấy không chỉ phản ánh hiện vật, mà còn là nhịp cầu tình người, tiếp thêm niềm vui đến trường và khát vọng học tập cho học sinh nghèo nơi vùng xa.

Song song với hoạt động thiện nguyện, chương trình còn tổ chức teambuilding "Đi tìm Nhà tài trợ bí ẩn lần 8 - năm 2026" và gala "Sống yêu thương". Đây là dịp để các doanh nhân giao lưu, kết nối, đồng thời nuôi dưỡng tinh thần sẻ chia trong cộng đồng doanh nghiệp.

