Kinh tế Doanh nghiệp

Các doanh nghiệp bất động sản dẫn đầu danh sách nợ thuế

Thanh Xuân
Thanh Xuân
14/09/2025 09:44 GMT+7

Thuế TP.HCM vừa công bố danh sách 195 doanh nghiệp nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm tháng 7 với số tiền hơn 1.186,9 tỉ đồng, trong đó các doanh nghiệp bất động sản có số nợ thuế khủng.

Theo danh sách Thuế TP.HCM công bố, có 195 doanh nghiệp nợ thuế hơn 1.186 tỉ đồng thì nhiều doanh nghiệp bất động sản có số nợ đứng đầu. Cụ thể, Công ty CP Đầu tư Kinh doanh bất động sản Hà An (thành viên Tập đoàn Đất Xanh) nợ hơn 254,58 tỉ đồng; Công ty Bất động sản Hưng Phát nợ hơn 133,8 tỉ đồng; Công ty CP Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim nợ hơn 119,1 tỉ đồng; Công ty CP Trung Thành nợ 84,7 tỉ đồng; Công ty CP Đầu tư Rolex nợ 59,1 tỉ đồng; Công ty TNHH DCT Partners Việt Nam nợ 55,7 tỉ đồng; Công ty CP Bất động sản Thuận An nợ 43,6 tỉ đồng; Công ty CP Indochina Store Việt Nam nợ 31,6 tỉ đồng; Công ty TNHH MTV Bất động sản Trung Quân nợ hơn 31,5 tỉ đồng; Công ty CP Trung Nam nợ 4,85 tỉ đồng…

Các doanh nghiệp bất động sản dẫn đầu danh sách nợ thuế- Ảnh 1.

Nhiều doanh nghiệp bất động sản nợ thuế khủng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Trước đó, Thuế TP.HCM cũng công bố danh sách 605 doanh nghiệp nợ thuế và các khoản thu ngân sách hơn 3.153,9 tỉ đồng. Đồng thời Thuế TP.HCM gửi hàng loạt công văn cho Sở Tài chính TP đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp. Lý do đề nghị thu hồi là doanh nghiệp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Cơ quan thuế đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế thuế nhưng người nộp thuế vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ do không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Ngoài ra, cơ quan thuế cũng ra nhiều thông báo tạm hoãn xuất cảnh với nhiều cá nhân, đại diện doanh nghiệp nợ thuế.

