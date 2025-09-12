Nhiều doanh nghiệp blockchain lần lượt rời thị trường Việt Nam

"Để tuân thủ các quy định pháp luật mới tại Việt Nam liên quan đến tài sản mã hóa, từ hôm nay, Coin98 Wallet sẽ tạm dừng cung cấp dịch vụ cho người dùng là công dân hoặc người cư trú tại Việt Nam", trang chủ của dịch vụ ví không lưu ký (non-custodial), thuộc Ninety Eight - startup về blockchain của Việt Nam, thông báo hôm 10.9.

Startup blockchain đóng cửa dịch vụ tại Việt Nam

Ninety Eight là một trong những công ty blockchain hàng đầu Việt Nam với đa dạng dịch vụ liên quan đến tài sản số. Trong đó, Coin98 Wallet được xem là sản phẩm chủ lực và là xương sống của hệ sinh thái. Theo thông báo từ công ty, đây là sản phẩm ví multi-chain đầu tiên của Việt Nam, có khoảng hơn 10 triệu người dùng trên khắp thế giới, nằm trong 4 – 5 toàn cầu, tuỳ tiêu chí xếp hạng.

Giao diện ứng dụng Coin98 Wallet trên điện thoại ẢNH: KHƯƠNG NHA

Trước đó một ngày, người dùng KyberSwap, nền tảng DEX (sàn giao dịch phi tập trung), từng là niềm tự hào của blockchain Việt Nam, cũng bất ngờ phát hiện không thể truy cập dịch vụ. Theo ghi nhận, các địa chỉ nhà mạng (ISP - Internet Service Provider) trong nước bị chặn truy cập KyberSwap, trong khi đó người dùng quốc tế vẫn có thể sử dụng dịch vụ.

Trước đó, đại diện Kyber cho biết sản phẩm của họ đang nằm trong top 3 thế giới. Dự án ra đời từ năm 2017, được dẫn dắt bởi các kỹ sư người Việt. Đây là một trong những startup hiếm hoi của Việt Nam vươn tầm thế giới trong lĩnh vực blockchain, được cộng đồng công nghệ thế giới đánh giá cao.

Doanh nghiệp đóng cửa dịch vụ để tuân thủ quy định pháp luật

Đại diện Ninety Eight cho biết việc đóng cửa dịch vụ Coin98 Wallet nhằm tuân thủ quy định trong nghị quyết cho tới khi có hướng dẫn mới. Ngoài ra, các kênh cộng đồng tiếng Việt của Coin98 cũng sẽ ngừng cập nhật. Người dùng ở các khu vực khác trên toàn cầu vẫn tiếp tục sử dụng sản phẩm và nhận thông tin từ các kênh cộng đồng quốc tế.

Trong khi đó, nguyên nhân khiến KyberSwap đóng dịch vụ tại Việt Nam có thể đến từ quy định vốn điều lệ trong Nghị quyết số 05. Theo đó, các giao dịch tài sản mã hóa hoạt động tại Việt Nam phải được Bộ Tài chính cấp phép. Một trong những điều kiện được cấp phép là tổ chức phải góp vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỉ đồng, tương đương 400 triệu USD. Con số này tương đương quy mô một công ty chứng khoán. So với quy định của các nước lân cận, con số này cao hơn khá nhiều.

Trang chủ của KyberSwap thông báo dịch vụ bị hạn chế khi người dùng truy cập từ Việt Nam ẢNH: KHƯƠNG NHA

Ngoài ra quy định về điều kiện cấp phép dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa còn quy định chặt chẽ về tổ chức góp vốn, cổ đông, tỷ lệ cổ phần, điều kiện về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, kỹ thuật và nhân sự, quy trình nghiệp vụ...

Hệ thống công nghệ thông tin của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phải đáp ứng tiêu chuẩn cấp độ 4 an toàn hệ thống công nghệ thông tin theo quy định pháp luật Việt Nam. Điều này nhằm đảo bảo an toàn cho người dùng khi tham gia thị trường còn mới và tiềm ẩn nhiều rủi ro.



Ngoài ra, một trong những quy định nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng là sau thời hạn 6 tháng kể từ khi tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa đầu tiên được cấp phép, nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

Hiện tại vẫn chưa có thông tin về thời gian hoặc đơn vị nào sẽ được cấp phép dịch vụ tài sản mã hóa đầu tiên tại Việt Nam.

Các chuyên gia khuyến cáo việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam là bước ngoặt lớn với cộng đồng. Nếu làm tốt, Việt Nam có thể thu hút thêm nguồn lực, tạo bệ phóng để doanh nghiệp trong nước vươn ra thị trường quốc tế. Ngược lại, có thể khiến thị trường bị chậm lại, mất đi lợi thế cạnh tranh so với các nước trong khu vực.