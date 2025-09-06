Việt Nam và Mỹ cùng thăng hạng về chỉ số chấp nhận tiền điện tử

Chainalysis, nền tảng dữ liệu blockchain có trụ sở tại Mỹ, vừa công bố bảng xếp hạng Chỉ số chấp nhận tiền điện tử toàn cầu (Global Crypto Adoption Index - GCAI) năm 2025. Đây là năm thứ 6 bảng xếp hạng được thực hiện, dựa trên dữ liệu thu thập từ 151 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam tiếp tục nằm trong top các quốc gia đứng đầu.

Các chỉ số được tính toán dựa trên đặc điểm về quy mô dân số, sức mua, giao thức, lượng truy cập, khối lượng giao dịch ước tính... Sau đó dữ liệu sẽ được chuẩn hóa và chấm theo thang điểm từ 0 - 1. Điểm càng gần 1, chỉ số thứ hạng của quốc gia sẽ càng cao.



Năm nay, Việt Nam vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng, tăng một bậc so với năm 2024. Năm 2023, Việt Nam từng vào top 3 toàn cầu. Hai năm trước đó là 2021 và 2022, Việt Nam liên tục đứng đầu bảng xếp hạng GCAI.

Bảng xếp hạng Chỉ số chấp nhận tiền điện tử toàn cầu năm 2025 của Chainalysis NGUỒN: CHAINALYSIS

Theo bảng xếp hạng của Chainalysis, Việt Nam đứng trên Brazil (top 5), sau Pakistan (top 3). Ấn Độ tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng trong khi Mỹ bất ngờ vươn lên vị trí thứ hai, tăng ba bậc so với năm ngoái.

Vị thế quan trọng của Việt Nam

Trong báo cáo GCAI năm nay, Việt Nam liên tục được nhắc đến trong các phân tích. Theo các chuyên gia, Việt Nam cùng với Pakistan và Ấn Độ đã thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi các dịch vụ tập trung và phi tập trung, từ đó nâng cao vị thế trung tâm toàn cầu trong hoạt động tiền điện tử của khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC)

Báo cáo nhấn mạnh, nhờ khối lượng giao dịch lớn ở những thị trường Việt Nam và các quốc gia đông dân, trong vòng 12 tháng, APAC nổi lên là khu vực tăng trưởng nhanh nhất về hoạt động liên quan đến tiền điện tử. Mức tăng tương đương 69% so với cùng kỳ năm trước. Tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử trong khu vực tăng từ 1.400 tỉ USD lên 2.360 tỉ USD.

Việt Nam đứng thứ tư trên thế giới trong bảng xếp hạng Chỉ số chấp nhận tiền điện tử năm 2025 ẢNH: KHƯƠNG NHA

Trong khi APAC giữ vị trí trung tâm toàn cầu của ngành công nghiệp tiền mã hóa, khu vực Bắc Mỹ vươn lên vị trí thứ hai nhờ động lực pháp lý. Việc quỹ ETF Bitcoin được phê duyệt và hành lang pháp luật rõ ràng đã giúp tiền điện tử có cơ hội tiếp cận các kênh tài chính truyền thống.

Nếu phân tích mối tương quan giữa chỉ số chấp nhận tiền điện tử với thu nhập bình quân đầu người của Ngân hàng Thế giới, có thể nhận thấy nhiều điều thú vị. Các quốc gia trong nhóm có thu nhập cao, thu nhập trung bình khá và trung bình thấp đang thống trị bảng xếp hạng GCAI. Điều này cho thấy làn sóng áp dụng tiền điện tử ngày càng lan rộng, không chỉ tập trung ở những quốc gia có thu nhập trung bình và thấp như những năm trước.

Các dữ liệu cũng cho thấy sự trưởng thành của tiền điện tử đang lan rộng trên phạm vi toàn cầu, ở nhiều nền kinh tế, chứ không phát triển cục bộ. Một trong những động lực quan trọng dẫn đến thay đổi này là cơn sốt stablecoin (tiền điện tử ổn định, được neo giá theo tiền pháp định hoặc các tài sản truyền thống). Ngoài ra, các quy định pháp lý ngày càng rõ ràng với những chuẩn mực và quy tắc chung đã giúp tiền điện tử phát triển trên diện rộng. Nói cách khác, việc áp dụng tiền điện tử đang mang tính toàn cầu cao.

