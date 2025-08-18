Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

Nợ thuế gần 600 tỉ đồng, Công ty Đức Khải bị dừng thủ tục hải quan

Lam Nghi
Lam Nghi
18/08/2025 08:57 GMT+7

Hải quan khu công nghệ cao (Chi cục Hải quan khu vực II) vừa ban hành quyết định cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty CP Đức Khải trong 1 năm.

Cụ thể, ngày 14.8, Hải quan Khu công nghệ cao đã ban hành quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty CP Đức Khải, địa chỉ tại Khu tái định cư Phú Mỹ, phường Tân Mỹ, TP.HCM.

Quyết định cưỡng chế được ban hành theo đề nghị của Thuế TP.HCM. Lý do bị cưỡng chế, Công ty CP Đức Khải có tiền nợ thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định, với tổng số nợ trên 597 tỉ đồng.

Trước đó, Chi cục Thuế khu vực II (nay là Thuế TP.HCM) cũng đã ban hành quyết định cưỡng chế thuế đối với doanh nghiệp này do nợ thuế kéo dài quá 90 ngày. Đã áp dụng biện pháp cưỡng chế là ngừng sử dụng hóa đơn trong thời hạn 1 năm, từ ngày 25.4.2025 đến 24.4.2026. Số tiền bị cưỡng chế gần 561 tỉ đồng.

Nợ thuế gần 600 tỉ đồng , Công ty Đức Khải bị dừng thủ tục hải quan - Ảnh 1.

Một dự án bất động sản của Công ty CP Đức Khải đầu tư tại TP.HCM

ẢNH: L.N

Bên cạnh đó, Thuế TP.HCM cũng ra thông báo về việc ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty CP Đức Khải. Lý do là người nộp thuế không chấp hành Thông báo số 1089 ngày 8.4.2024 của Chi cục Thuế khu vực II và Thông báo số 99073 ngày 13.4.2024 của Thuế khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè (nay là Đội thuế khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè).

Theo thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty CP Đức Khải được thành lập ngày 17.3.2005. Ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Theo giới thiệu trên website, Công ty CP Đức Khải hoạt động trên nhiều lĩnh vực ngành nghề gồm: đền bù giải tỏa, kinh doanh thương mại, bất động sản và logictics.

Trong lĩnh vực bất động sản, công ty tập trung đầu tư vào phân khúc nhà ở cho người có thu nhập thấp và trung bình, nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội.

Lĩnh vực thương mại, công ty hiện đang là nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền các thương hiệu như máy điều hòa không khí Tosiba; hàng điện gia dụng Kenwood; hàng điện gia dụng Indesit; xe cơ giới Dongfeng.

Trong lĩnh vực logistics, Đức Khải là nhà đầu tư thực hiện dự án Cụm cảng trung chuyển - ICD mới tại phường Long Bình (TP.HCM), để phục vụ di dời Khu cảng Trường Thọ với mục tiêu xây dựng thành cảng quốc tế để hoạt động trong lĩnh vực logistics.

