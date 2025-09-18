Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Nhiều dự án trọng điểm gặp khó, Đồng Tháp đề nghị Đồng Nai hỗ trợ vật liệu

Thanh Quân
Thanh Quân
18/09/2025 10:55 GMT+7

Trước thực trạng nhiều dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn gặp khó do thiếu vật liệu, tỉnh Đồng Tháp đề nghị tỉnh Đồng Nai hỗ trợ.

Ngày 18.9, tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, tỉnh đã có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị hỗ trợ cung cấp vật liệu đá phục vụ thi công các công trình giao thông trọng điểm.

Nhiều dự án gặp khó, Đồng Tháp đề nghị Đồng Nai hỗ trợ vật liệu - Ảnh 1.

Hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có nhiều dự án đang được triển khai

ẢNH: THANH TRINH

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, nhiều dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh đang gặp trở ngại về nguồn cung vật liệu đá do nhu cầu toàn vùng tăng mạnh, khiến tiến độ thi công cũng như việc giải ngân vốn đầu tư công bị ảnh hưởng.

Để tháo gỡ vướng mắc, tỉnh Đồng Tháp đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai hỗ trợ cung ứng khoảng 137.800 m3 vật liệu, gồm 124.200 m3 đá dăm loại 1 và 13.600 m3 đá phục vụ láng nhựa, bê tông nhựa nóng. Nguồn đá này dự kiến được cung cấp từ tháng 10.2025 đến quý 1/2026. 

Trong năm 2025, Đồng Tháp được phân bổ hơn 17.559 tỉ đồng vốn đầu tư công (bao gồm hơn 5.744 tỉ đồng vốn Trung ương và hơn 11.814 tỉ đồng ngân sách địa phương), tập trung cho loạt công trình hạ tầng then chốt nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Một số dự án tiêu biểu đang triển khai như đường tỉnh 864 (giai đoạn 1) với tổng vốn 126 tỉ đồng; dự án thành phần 2 có quy mô 2.337 tỉ đồng, chia làm 3 đoạn, trong đó một số đoạn như Mỹ Tho - tỉnh lộ 877B và cầu Vàm Giồng đã hoàn thành.

Bên cạnh đó là tuyến 879C (hơn 72 tỉ đồng), các tuyến 861, 863, 869 (tổng cộng 249 tỉ đồng) hiện đã hoàn thành phần lớn hạng mục. Đáng chú ý, tuyến đường đôi hai bờ sông Bảo Định với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỉ đồng đang gấp rút thi công. Cùng với đó, cao tốc Cao Lãnh - An Hữu (giai đoạn 1) có tổng vốn 7.496 tỉ đồng được xem là dự án chiến lược, dự kiến thông xe kỹ thuật vào ngày 19.12 tới.

