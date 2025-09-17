Bí thư Đồng Tháp yêu cầu TICCO nâng cao chất lượng quản lý cụm công nghiệp

Ngày 16.9, đoàn công tác tỉnh Đồng Tháp đã khảo sát tại cụm công nghiệp (CCN) Gia Thuận 1 và CCN Gia Thuận 2. Buổi khảo sát do ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp và ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp dẫn đoàn.

Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp (áo trắng) khảo sát CCN Gia Thuận 2 ẢNH: THANH QUÂN

CCN Gia Thuận 1 (xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp) được triển khai trên diện tích 50 ha với tổng mức đầu tư gần 278,3 tỉ đồng, do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO) làm chủ đầu tư. Mục tiêu của dự án là xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, tạo quỹ đất công nghiệp để cho thuê, phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh. Toàn bộ hạ tầng kỹ thuật của CCN Gia Thuận 1 đã được hoàn thiện và xác nhận đủ điều kiện hoạt động từ tháng 4.2021.

Hiện nay, CCN Gia Thuận 1 đã cho thuê 29,46 ha đất công nghiệp và trung tâm dịch vụ, đạt tỷ lệ lấp đầy 73,04%. Phần diện tích còn lại hơn 10,87 ha tiếp tục được mời gọi doanh nghiệp đầu tư. Với lợi thế hạ tầng đồng bộ, vị trí thuận lợi, CCN Gia Thuận 1 đang là điểm đến hấp dẫn, góp phần thúc đẩy công nghiệp hóa và phát triển kinh tế địa phương.

Trong thời gian tới, CCN Gia Thuận 2 sẽ được đẩy mạnh thu hút đầu tư ẢNH: THANH QUÂN

Trong khi đó, CCN Gia Thuận 2 (xã Gia Thuận, Đồng Tháp), quy mô 50 ha, tổng vốn đầu tư hơn 391 tỉ đồng cũng do TICCO làm chủ đầu tư, được triển khai với mục tiêu xây dựng hạ tầng đồng bộ, tạo quỹ đất sạch để cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước thuê, phát triển sản xuất công nghiệp - dịch vụ.

Tính đến tháng 8.2025, hạ tầng kỹ thuật của CCN Gia Thuận 2 đã hoàn thành, được nghiệm thu và chính thức khánh thành, đưa vào hoạt động.

Hiện tại, CCN Gia Thuận 2 đang tích cực thu hút nhà đầu tư thứ cấp với tổng quỹ đất công nghiệp - dịch vụ cho thuê hơn 39 ha. Các hạng mục hạ tầng như hệ thống xử lý nước thải, giao thông nội bộ, phòng cháy chữa cháy… đã được triển khai đồng bộ. Trong giai đoạn tới, chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện các thủ tục môi trường, đẩy mạnh xúc tiến kêu gọi doanh nghiệp, kỳ vọng biến CCN Gia Thuận 2 thành điểm đến hấp dẫn cho sản xuất công nghiệp.

Sau khi khảo sát 2 CCN, ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp đề nghị chủ đầu tư cần sớm xử lý các vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ thu hút đầu tư để 2 CCN sớm được lấp đầy. Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cũng đặc biệt lưu ý đại diện TICCO cần phải nâng cao chất lượng quản lý CCN để hoạt động hiệu quả hơn.

Cũng tại buổi làm việc, đại diện TICCO đặt ra mục tiêu trong năm 2026 sẽ lấp đầy 100% CCN Gia Thuận 1 và lấp đầy 50% CCN Gia Thuận 2.